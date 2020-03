Nowe laptopy Lenovo ThinkPad

Firma Lenovo przedstawia najnowsze laptopy ThinkPad z serii T, X i L. Zastosowano w nich takie innowacje jak: tryb wstrzymania z zachowaniem łączności, wybudzanie głosem, WiFi 6, głośniki Dolby Audio™ i technologia Dolby Vision®. Klienci mają możliwość dostosowania modeli przez wybór procesorów Intel® Core™ vPro® 10 generacji1 lub procesorów mobilnych AMD RyzenTM 4000 PRO nowej generacji2. Lenovo zaproponuje też klientom procesory mobilne AMD Ryzen™ PRO 40003.

Tryb wstrzymania z zachowaniem łączności to znany ze smartfonów stan stałej aktywności urządzenia i jego stałego połączenia z siecią, w którym komputer nieprzerwanie synchronizuje dane przy niskim poborze mocy. Funkcja szybkiego wznawiania umożliwia szybki powrót do normalnej pracy, a wybudzanie głosem dodatkowo ułatwia ten proces.

Technologie WiFi 6 i WWAN nawet do poziomu kat. 16 zapewniają superszybką łączność, która skraca czas pobierania plików i umożliwia wydajną współpracę w chmurze niemal w dowolnym miejscu. Technologia WiFi 6 utrzymuje optymalną szybkość połączenia w mocno nasyconych sieciach bezprzewodowych, a nowy protokół zabezpieczeń WPA3 znacznie utrudnia cyberprzestępcom łamanie haseł.

Nowe klawisze funkcyjne do obsługi zunifikowanej łączności umożliwiają szybkie odbieranie i kończenie połączeń.

Wyświetlacze klasy premium UHD, OLED i Dolby Vision zapewniają efektowny obraz, natomiast głośniki Dolby Audio w ThinkPadach serii T i X oraz technologia Dolby Audio w serii L pozwalają uzyskać dźwięk o wyższej jakości.

Integralną częścią laptopów ThinkPad pozostają rozwiązania ThinkShield, obejmujące opcjonalny filtr PrivacyGuard ePrivacy i funkcję PrivacyAlert w modelach wyposażonych w kamerę na podczerwień. We wszystkich modelach dostępne są też osłona kamery internetowej ThinkShutter i czytnik linii papilarnych.

Wydajne laptopy biznesowe klasy premium — ThinkPad T14, T14s i T15

Mobilna wydajność klasy premium — ThinkPad X13 i X13 Yoga

Wydajna praca w każdej firmie — ThinkPad L14, L15, L13 i L13 Yoga

W najnowszych modelach laptopów zastosowano innowacyjne funkcje:Laptopy z serii T to 14 i 15-calowe modele dostępne z systemem Windows 10 Pro i procesorami Intel Core vPro 10 generacji. W ThinkPadach T14s i T14 można też zastosować procesory mobilne AMD Ryzen™ PRO 4000. Najnowsze modele zawierają innowacje takie jak: tryb wstrzymania z zachowaniem łączności, wybudzanie głosem, głośniki Dolby Audio oraz jaśniejsze wyświetlacze z opcjonalną obsługą technologii Dolby Vision. Dodatkowo, dzięki obsłudze nowoczesnej łączności WiFi 6 i (opcjonalnie) WWAN kat. 16 użytkownik może zabrać to środowisko ze sobą, gdy wychodzi z biura.W najnowszych modelach X13 i X13 Yoga można skonfigurować 500-nitowy wyświetlacz FHD z filtrem PrivacyGuard ePrivacy i funkcją PrivacyAlert, która pomaga chronić użytkownika przed spojrzeniami osób stojących za jego plecami, a model X13 Yoga oferuje głośniki Dolby Audio i możliwość opcjonalnego zastosowania imponującego wyświetlacza UHD OLED z technologią Dolby Vision. ThinkPady X13 Yoga i X13 są dostarczane z procesorami Intel Core vPro 10 generacji. ThinkPad X13 jest także dostępny z procesorami mobilnymi AMD Ryzen™ PRO 4000.Najnowsze modele z tej serii są smuklejsze i lżejsze oraz udostępniają funkcje niezbędne do wydajnej pracy. Technologie WiFi 6 i (opcjonalnie) WWAN kat. 9 zapewniają szybkość połączenia wymaganą do płynnej współpracy w chmurze. Dostępne w ThinkPadach L14 i L15 nowe klawisze funkcyjne zunifikowanej łączności umożliwiają łatwe dołączanie do spotkań i ich opuszczanie. Technologie Dolby Audio i jaśniejsze opcjonalne wyświetlacze dotykowe typu on-cell zapewniają wyższy stopień interaktywności, a użytkowników systemu Windows 10 Pro ucieszy wygoda, jaką zapewnia obsługa czytnika linii papilarnych w funkcji Windows Hello. ThinkPady L14 i L15 są dostępne z procesorami Intel Core vPro 10 generacji lub procesorami mobilnymi AMD Ryzen™ PRO 4000.Pełna oferta najnowszych ThinkPadów będzie dostępna w Polsce pod koniec drugiego kwartału 2020 roku. Ceny nie są jeszcze znane.