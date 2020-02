Pieniądze: temat tabu i powód kłamstw

Podobno dżentelmeni nie rozmawiają o pieniądzach. Porzekadło porzekadłem, ale w codziennym życiu dyskusji o kwestiach finansowych nie sposób jest uniknąć. Okazuje się jednak, że w takich rozmowach nie zawsze jesteśmy szczerzy. Jak wynika z badania zrealizowanego przez serwis kariery InterviewMe.pl, 37% z nas przyznaje, że w rodzinnych dyskusjach na temat wysokości swojej wypłaty mija się z prawdą, a 3 na 10 respondentów okłamuje w tych sprawach partnerów.

Co jeszcze wynika z badania „Hajs musi się zgadzać. Rozmowy Polaków o pieniądzach”?

Połowa respondentów uważa, że opowiadanie przyjaciołom o swoich długach nie byłoby dla nich komfortowe

3 na 10 badanych na pierwszej randce wolałoby poruszać tematy związane z seksem niż z pieniędzmi.

53% Polaków nie chce się dzielić ze współpracownikami informacjami o wysokości swojej pensji.

Niemal 35% chciałoby wiedzieć dokładnie wiedzieć, ile zarabiają ich koleżanki i koledzy z pracy.

W kwestii otwartości na rozmowy o pieniądzach wciąż jest wiele do zrobienia. Zwłaszcza że wielu z naszych ankietowanych przyznało się, że zdarza im się kłamać na temat swoich pensji i oszczędności i to najbliższym — rodzinie i partnerom.

To zaskakujące, że Polacy nie mają problemu z przyjaźnieniem się z bogatszymi od siebie, natomiast aż dwa razy więcej respondentów, nie chce, żeby ich najbliżsi znajomi zarabiali mniej — komentuje wyniki badania Wojciech Martyński, ekspert kariery InterviewMe.

Z odpowiedzi, których respondenci udzielili na pytania o stosunek do rozmów o pieniądzach z rodziną, partnerami, przyjaciółmi i współpracownikami, wynika m.in., że:Jak mówi Marta Rojewska, ekspertka kariery serwisu InterviewMe i autorka badania:Ponad 40% ankietowanych stwierdziło, że nie czuje się komfortowo, podając rodzinie wysokość swojej pensji. Jeszcze więcej, bo aż 46% przyznało, że dyskomfortem byłoby dla nich dzielić się z rodziną informacją o długach. Więcej trudności przysparza to kobietom — 50% kobiet, czyli o 12% więcej niż mężczyzn, przyznało, że jest to dla nich trudne.Wśród ankietowanych 15% nie chciałoby, aby ich przyjaciele zarabiali zdecydowanie więcej. Natomiast dwa razy więcej respondentów, czyli 31% stwierdziło, że nie chciałoby, aby ich przyjaciele zarabiali zdecydowanie mniej.W ankiecie znalazło się również pytanie o pożyczanie pieniędzy. Co ciekawe, 66% respondentów stwierdziło, że nigdy nie otrzymało zwrotu pożyczki, natomiast tylko 21% nigdy jej nie zwróciło.