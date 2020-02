Innowacje i B+R. Nie będzie sukcesu bez finansowania z zewnątrz?

75% przedstawicieli reprezentujących organizacje z 12 krajów świata, w tym również z Polski, jest przekonanych, że posiadane przez ich firmy budżety na innowacje i B+R będą rosnąć. 83% badanych entuzjastycznie wypowiada się o skali i liczbie działań, które podejmują w zakresie badań i rozwoju - czytamy w komunikacie z opracowanego przez Ayming „Międzynarodowego Barometru Innowacji 2020”. Czy tak wysoki poziom zadowolenia jest uzasadniony? Niezupełnie.

Samozadowolenie biznesu

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak zmieni się budżet na badania i rozwój w Twojej firmie w ciągu najbliższych trzech lat? Trzy na cztery firmy spodziewają się tego w ciągu najbliższych trzech lat, przy czym jedna na cztery oczekuje „znacznego” wzrostu budżetu. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

– Poziom samozadowolenia firm powinien skłaniać do refleksji. Moim zdaniem nie ma czegoś takiego, jak „wystarczająco dużo” B+R. Rządy zdają sobie z tego sprawę, ale firmy również muszą to zrozumieć, jeśli nasze gospodarki i społeczeństwa mają rozwijać się w tempie, na jakie liczymy. Jak wskazują dane ekonomiczne, większość firm nie podejmuje wystarczających działań B+R, ponieważ rządowe cele wydatkowe nie są wykorzystywane, w szczególności w Europie. Mamy do czynienia z ewidentnym rozdźwiękiem pomiędzy tym, czego oczekują rządy, a opinią osób działających w obszarze innowacji – komentuje Mark Smith, Partner w Ayming Wielka Brytania i Irlandia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Jak następujące czynniki wpłyną na budżet B+R w Twojej firmie w ciągu najbliższych 3 lat? Zdaniem dwóch trzecich respondentów dostęp do talentów będzie miał pozytywny wpływ na wzmocnienie działań B+R. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Potencjał a realizacja działalności w obszarze B+R i innowacji

– Firmy z branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia potrzebują ciągłego rozwijania i usprawniania produktów, a ich działalność jest mocno uzależniona od prowadzonych prac badawczo-rozwojowych, co z pewnością wpływa na ocenę tej aktywności przez badanych. Dla porównania, dobra konsumpcyjne, takie jak produkty spożywcze, luksusowa odzież czy obuwie, wymagają mniej intensywnych działań B+R. W ich przypadku kluczowe jest ciągłe zapewnianie wysokiej jakości, a nie inwestowanie w innowacyjne rozwiązania – stwierdza Magdalena Burzyńska, Dyrektor Zarządzający Ayming Polska.

Większy budżet na B+R, ale bez wsparcia z zewnątrz

– W Polsce dostępny jest szeroki wachlarz form wsparcia dla przedsiębiorców prowadzących działania B+R. Do wyboru są m.in. ulgi podatkowe (ulga B+R, IP Box, ulga dla twórców), dotacje unijne czy program Horyzont 2020. Każda firma może wybrać dla siebie najbardziej optymalne rozwiązanie w zależności od tego, na jakim etapie rozwoju się znajduje. Istotna jest świadomość istnienia zewnętrznych form wsparcia finansowego i nieograniczanie się jedynie do wewnętrznych budżetów na innowacje – dodaje Agnieszka Hrynkiewicz-Sudnik, Dyrektor Obszaru Podatków i Innowacji w Ayming Polska.

Ulga B+R do wypromowania

– Należy pamiętać, że ulga B+R obowiązuje w Polsce dopiero od 2016 roku i wciąż wielu przedsiębiorców nie zna mechanizmu jej działania. Dlatego kluczowe jest dalsze promowanie tej preferencji podatkowej i podkreślanie korzyści finansowych, które z niej płyną. Dla przykładu, jeśli podatnik ponosi koszty kwalifikowane w wysokości 400 tys. zł, przy stawce CIT 19 proc. może uzyskać aż 76 tys. zł odliczenia za rok podatkowy 2019 – tłumaczy Marek Dalka, Manager Działu Innowacji, Ulg i Dotacji w Ayming Polska.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Ayming Które czynniki są istotne przy wyborze lokalizacji do prowadzenia działań innowacyjnych? Najczęściej wymienianym czynnikiem wpływającym na decyzję o lokalizacji działalności innowacyjnej była dostępność pracowników (50 proc.). Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Wprawdzie dobre nastroje przedsiębiorców powinny napawać optymizmem, to jednak wiele wskazuje na to, że na ten ostatni jest po prostu zbyt wcześnie - pisze Ayming. Wystarczy wziąć pod uwagę chociażby to, że rządy większości krajów nie są w stanie osiągnąć zakładanych celów w zakresie zwiększenia poziomu wydatków na B+R . Popatrzmy na statystyki.Według celów założonych w unijnej strategii „Europa 2020”, wartość tegorocznych inwestycji w badania i rozwój powinna wynieść 3 proc. PKB Unii Europejskiej. Zrealizowanie tego celu może okazać się bardzo trudne. Tym bardziej, że w minionym roku podobny udało się spełnić zaledwie trzem gospodarkom. Były to: Szwecja (3,4 proc. rodzimego PKB), Austria (3,16 proc.) i Dania (3,05 proc.). W Polsce wydatki na działalność badawczo-rozwojową stanowiły z kolei równowartość 1,03 proc. PKB, wobec założonego 1,7 proc. Jak zatem widać, do zrobienia pozostało jeszcze bardzo wiele, chociaż przedstawiciele biznesu ze swojej działalności B+R są najwyraźniej zadowoleni.Ankietowani, zapytani o to, czy podejmują wystarczająco dużo działań z zakresu B+R i innowacyjności, wykazują niemal jednomyślne samozadowolenie. 83 proc. z nich jest usatysfakcjonowana swoją aktywnością w tym zakresie. Wśród respondentów z Polski i Belgii aż 92 proc. wyraża zadowolenie z intensywności prowadzonych działań badawczo-rozwojowych. Większymi optymistami są tyko przedsiębiorcy z Włoch, wśród których aż 96 proc. jest zdania, że ich potencjał B+R jest w pełni wykorzystywany.Na drugim biegunie znajdują się przedstawiciele firm z Wielkiej Brytanii, USA i Francji. Tylko 68 proc. z nich jest zadowolonych ze swoich obecnych działań w obszarze innowacji oraz badań i rozwoju. Na taki wynik wpływ może mieć presja wywierana przez lokalne rządy, aby zintensyfikować działania B+R rodzimych firm. Na co dzień konkurują one z gospodarkami krajów azjatyckich, które rozwijają się szybciej niż zachodniei prowadzą dynamiczną ekspansję na kolejne rynki.Choć wiele firm ocenia swój poziom aktywności w obszarze B+R jako „wystarczający”, w rzeczywistości mało które przedsiębiorstwa w pełni realizują swój potencjał. Najbardziej krytycznie do swoich osiągnięć podchodzą przedstawiciele firm z branży farmaceutycznej i ochrony zdrowia, wśród których zaledwie 70 proc. uważa, że ich poziom aktywności w obszarze B+R i innowacji jest wystarczający.Budujący jest fakt, że aż 91 proc. respondentów posiada w swojej organizacji wydzielony budżet na działania B+R. Co piąta firma przeznacza na ten cel ponad 3 proc. rocznego przychodu, a co czwarta – mniej niż 1 proc. Biorąc pod uwagę przyszłe prognozy budżetowe, firmy po raz kolejny wykazują optymizm. 75 proc. z nich spodziewa się podwyżki budżetów przeznaczanych na projekty innowacyjne w ciągu najbliższych trzech lat. Co ciekawe, co czwarty przedstawiciel kadry zarządzającej i właściciel firmy przewiduje znaczny wzrost budżetu.Obecnie przedsiębiorcy mają kilka możliwości finansowania działalności badawczo-rozwojowej. Najpopularniejszym źródłem finansowania pozostają własne zasoby przedsiębiorstwa – korzysta z nich 49 proc. ankietowanych. Jest to o tyle zaskakujące, że większość rządów oferuje ulgi podatkowe i dotacje zachęcające do wprowadzania innowacji. Jednak ich potencjał wciąż nie jest wykorzystywany – stosuje je mniej niż połowa respondentów. W przypadku ankietowanych z Polski aż 56 proc. z nich rozwija innowacje na bazie wewnętrznych budżetów, 40 proc. korzysta z unijnych dotacji, a zaledwie 12 proc. – z odliczeń podatkowych w ramach ulgi B+R.W Polsce najbardziej przystępną i atrakcyjną formą wspierania projektów innowacyjnych jest ulga badawczo-rozwojowa. Mimo to wciąż poziom jej wykorzystania pozostaje niezadowalający. Skalę niewykorzystanego potencjału dobrze obrazują ostatnie dane Ministerstwa Finansów, które podało, że 1844 płatników PIT i CIT rozliczyło ulgę B+R w 2018 roku. Choć trend jest wyraźnie rosnący, ponieważ rok wcześniej skorzystało z niej 1090 podatników, to wciąż nie osiągnięto planu budżetowego.