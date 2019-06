Wsparcie działalności B+R. Mamy 11. miejsce w OECD

Jak wynika z zaprezentowanego przez Polski Instytut Ekonomiczny raportu „Polskie B+R. Dostępne narzędzia wsparcia i nowe możliwości”, pod względem wsparcia udzielanego działalności badawczo-rozwojowej nasz kraj absolutnie nie ma powodów do wstydu. Dumą może napawać fakt, że w następstwie gruntownych zmian podatkowych, mamy dziś jeden z najhojniejszych w Europie systemów wspierania B+R. W 2017 roku z oferowanych w nim rozwiązań skorzystało dwa razy więcej firm niż rok wcześniej, a liczba zatrudnionych w sektorze wzrosła w latach 2015-2017 o niemal 1/3, co jest najlepszym wynikiem w UE.

W 2017 roku nasze wydatki na badania i rozwój osiągnęły poziom 1,03 proc. PKB. Okazuje się również, że aż 94,5 proc. firm przebadanych rzez międzynarodowe izby handlowe zamierzają ponownie zainwestować nad Wisłą. Niewątpliwie jest to jedna z zasług zmian, jakie przeszedł w ostatnim czasie na system wspierania działalności B+R w Polsce – wyjaśnia Ignacy Święcicki, kierownik Zespołu Gospodarki Cyfrowej Polskiego Instytutu Ekonomicznego. – Wprowadziliśmy m.in. systematycznie zwiększaną ulgę podatkową oraz preferencyjną stawkę podatkową dla zysków z praw własności intelektualnej.



Dostępny w Polsce zakres wsparcia oferowanego dla działalności B+R jest jednym z najbardziej hojnych w regionie – mówi Ignacy Święcicki. Dobrą pozycję w zestawieniu ogólnych warunków inwestycyjnych w regionie potwierdza 4. pozycja naszego kraju w rankingu Global Competitiveness Index oraz 4. w Doing Business. Niekorzystne czynniki, o których się wciąż wspomina w kontekście prowadzenia działalności w Polsce, to przede wszystkim zmienność systemu prawnego oraz skomplikowane przepisy podatkowe – dodaje Święcicki.



NCBiR i GovTech

W 2017 roku z ulgi na B+R skorzystało dwa razy więcej firm niż rok wcześniej, a zatrudnienie w tym sektorze w latach 2015-2017 podskoczyło o pokaźne 31,9 proc. To najlepszy rezultat, jaki udało się osiągnąć na terenie całej Unii Europejskiej. Dynamicznie wzrasta także liczba wniosków patentowych , które składane są Europejskiego Urzędu Patentowego. W 2018 roku wzrost ten osiągnął poziom 19,7 proc.Zamówienia publiczne to jeden z głównych obszarów, które mogą dodatkowo pobudzić innowacje. Obecnie rozwijane są takie możliwości jak zamówienia przedkomercyjne czy partnerstwo innowacyjne. Dotychczasowe działania skupiały się na bardzo małych aplikacjach (GovTech) oraz bardzo dużych projektach (NCBiR). Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje obecnie pięć projektów, z czego wartość najtańszego to 32 mln PLN.