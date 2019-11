Badania i rozwój w Polsce w 2018 r.

25,6 mld zł - tyle w minionym roku wyniosła wartość nakładów wewnętrznych na B+R - poinformował Główny Urząd Statystyczny w najnowszym opracowaniu poświęconym działalności badawczo-rozwojowej. Podobnie jak przed rokiem najwięcej na badania i rozwój wydaje sektor przedsiębiorstw. Z opracowania wynika również, że w minionym roku w działalność badawczo-rozwojową zaangażowanych było w naszym kraju 266283 osób.

NAKŁADY WEWNĘTRZNE NA DZIAŁALNOŚĆ BADAWCZĄ I ROZWOJOWĄ

Struktura nakładów wewnętrznych na działalność B+R według sektorów finansujących Głównymi sektorami finansującymi działalność B+R w 2018 r. był sektor przedsiębiorstw oraz sektor rządowy.

PERSONEL W DZIAŁALNOŚCI BADAWCZEJ I ROZWOJOWEJ

Jak wynika z najświeższych statystyk GUS, ubiegłoroczne nakłady wewnętrzne na działalność B+R (GERD) wyniosły 25,6 mld zł i wzrosły w stosunku do poprzedniego roku o 24,6%. Wskaźnik intensywności prac B+R stanowiący udział nakładów krajowych brutto na działalność B+R w PKB wyniósł 1,21% (w 2017 r. – 1,03%). Średnia wartość nakładów wewnętrznych na działalność B+R przypadająca na 1 mieszkańca wyniosła 668 zł i wzrosła rok do roku o 24,6%. Liczba podmiotów w działalności B+R wzrosła w skali roku o 13,3%.W strukturze nakładów wewnętrznych na działalność B+R według rodzajów kosztów, podobnie jak w latach poprzednich dominowały nakłady bieżące, które w 2018 r. stanowiły 79,5% wszystkich nakładów wewnętrznych na badania naukowe i prace rozwojowe.Wśród sektorów wykonawczych najwyższymi nakładami wewnętrznymi na działalność badawczo-rozwojową charakteryzował się sektor przedsiębiorstw, który przeznaczył na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych 17,0 mld zł (wzrost o 27,7% w stosunku do 2017 r.). Stanowiło to 66,1% nakładów krajowych brutto na działalność B+R w 2018 r. wobec 64,5% w 2017 r. Udziały pozostałych sektorów w tych nakładach wyniosły: szkolnictwa wyższego – 31,7%, rządowego – 1,9% oraz prywatnych instytucji niekomercyjnych – 0,3%, wobec odpowiednio 32,9%, 2,3% oraz 0,3% w 2017 r.Podobnie jak w latach poprzednich, głównymi sektorami finansującymi działalność B+R w 2018 r. był sektor przedsiębiorstw oraz sektor rządowy, których środki stanowiły odpowiednio 53,3% oraz 35,4% (wobec 52,4% oraz 38,3% w 2017 r.) wszystkich nakładów poniesionych na prowadzenie badań naukowych i prac rozwojowych.W 2018 r. w działalność badawczo-rozwojową zaangażowanych było 266283 osób, co oznacza wzrost w porównaniu do 2017 r. o 11,3%. Rzeczywiste zaangażowanie personelu B+R w prowadzone badania naukowe i prace rozwojowe wyniosło 161993,1 ekwiwalentów pełnego czasu pracy (EPC) i wzrosło w skali roku o 12,4%. Działalność B+R była realizowana przede wszystkim przez personel wewnętrzny (pracujących), który stanowił 76,5% personelu B+R wyrażonego w osobach oraz 81,1% – w EPC (w 2017 r. udziały te wyniosły odpowiednio 78,4% i 84,3%).W 2018 r. w strukturze osób zaangażowanych w działalność B+R według realizowanej funkcji dominowali badacze, którzy stanowili odpowiednio 74,1% i 67,1% personelu wewnętrznego i zewnętrznego B+R wyrażonego w osobach (wobec 78,2% i 79,8% przed rokiem). W ekwiwalentach pełnego czasu pracy udziały te wyniosły 75,1% pracujących w B+R oraz 62,5% współpracowników zewnętrznych.W 2018 r. w strukturze osób pracujących w działalności B+R wg sektorów wykonawczych dominowały dwa sektory: sektor przedsiębiorstw oraz sektor szkolnictwa wyższego. Odsetek osób pracujących w działalności B+R w tych sektorach wynosił odpowiednio 48,3% i 48,2% ogólnej liczby pracujących w działalności B+R. Liczba osób w sektorze przedsiębiorstw w stosunku do poprzedniego roku wzrosła o 14,5%, natomiast w sektorze szkolnictwa wyższego o 3,5%. Po uwzględnieniu rzeczywistego zaangażowania osób pracujących w działalność badawczo-rozwojową, najwyższą wartość ekwiwalentu pełnego czasu pracy odnotowano w sektorze przedsiębiorstw (75563,5 EPC), która w porównaniu z 2017 r. wzrosła o 12,7%.Zarówno wśród osób pracujących w działalności B+R jak i wśród współpracowników zewnętrznych zaangażowanych w realizację badań naukowych i prac rozwojowych dominowały osoby z tytułem magistra lub równorzędnym; stanowiły one odpowiednio 43,9% oraz 59,3% personelu B+R ogółem. Wśród wewnętrznego personelu B+R stopień naukowy co najmniej doktora posiadało 39,2% osób, w przypadku personelu zewnętrznego odsetek ten wynosił 21,2%.