Praca na czarno. Co 6. Polak bez umowy

Wydawać by się mogło, że praca na czarno staje się w naszym kraju rzadkością. Niestety nie do końca tak jest. Dobitnie potwierdzają to rezultaty badania zrealizowanego na panelu Ariadna dla serwisu ciekaweliczby.pl. Wynika z nich, że do świadczenia pracy bez żadnej umowy przyznaje się aż 16% z nas. Co ciekawe, w tym gronie dominują sympatycy partii rządzącej. Jednocześnie okazuje się, że do zjawiska pracy na czarno niemal co drugi z nas podchodzi z obojętnością, a 11% ma do niej stosunek wręcz pozytywny.

„W Polsce mieliśmy długą tradycję kombinowania wywodzącą się jeszcze z PRL-u. Niepokojący jest jednak fakt, że teraz mamy inne czasy, a tak dużo młodych Polaków przyznaje się do pracy „na czarno” i jeszcze nie widzi w tym nic złego. To utrudnia budowanie odpowiedzialnego społeczeństwa” - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Jak czytamy w komunikacie z badania, do pracy na czarno na przestrzeni ostatnich 12 miesięcy przyznaje się 16% Polaków. Najrzadziej są to wyborcy Koalicji Obywatelskiej (10% wskazań), a najczęściej sympatycy partii rządzącej, którzy bez umowy pracują niemal dwukrotnie częściej (18% wskazań). Wśród zwolenników Lewicy odsetek osób deklarujących pracę w szarej strefie sięga 11%.Jeśli przyjrzeć się poszczególnym grupom wiekowym, okaże się, że praca na czarno to zjawisko występujące najczęściej wśród najmłodszych pracowników, pomiędzy 18 a 24 rokiem życia (32%). W późniejszym wieku na pracę bez umowy decydujemy się zdecydowanie rzadziej. Do pracy „na czarno” przyznaje się 22% osób w wieku 25-34 lata oraz 20% osób w wieku 35-44 lat. Najmniej takich osób jest z kolei w grupie wiekowej 45-54 lata (9%) oraz 55 lat i więcej (6%).Z badania wynika również, że niemal połowa badanych (46%) przyznaje, że zna osobiście przynajmniej jedną osobę, która w ciągu ostatniego roku pracowała „na czarno”.Większość Polaków (58%) nie potępia takiej formy zarobkowania, wyrażając obojętny stosunek do pracy „na czarno” (47%), a nawet pozytywny (11%). Negatywny stosunek wyraża 42% badanych.Zdecydowanie najwięcej osób, które nie potępiają pracy „na czarno”, jest w najmłodszej grupie wiekowej 18-24 lata (łącznie 81%). W tej grupie 62% osób ma stosunek obojętny (zdecydowanie najwięcej ze wszystkich grup wiekowych), a prawie co piąty badany (19%) pozytywnie odnosi się do takiej formy zarobkowania, czyli dokładnie tyle samo, co odnosi się pozytywnie (19%).Badanie dowodzi także, że wśród głównych powodów podejmowania pracy na czarno Polacy wymieniają najczęściej chęć dorobienia sobie do pensji (28%). Zaraz potem pojawiają się jednak bardziej niepokojące odpowiedzi sugerujące naciski ze strony pracodawcy (24%) lub uniknięcie utraty prawa do różnych zasiłków (18%). Według 19% badanych Polacy uciekają się do pracy „na czarno”, by nie płacić podatków i składek ZUS.