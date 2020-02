Eurobarometr: Polacy dobrze postrzegają Unię Europejską

Komisja Europejska prezentuje Standardowy Eurobarometr 92. Opinie zebrane na potrzeby badania wskazują, że Unia Europejska budzi pozytywne skojarzenia wśród połowy Polaków. 40% z nas charakteryzuje neutralna postawa. Poczucie przynależności do Wspólnoty towarzyszy 81% polskich ankietowanych, ale jednocześnie aż 51% z nas deklaruje sprzeciw wobec przyjęcia wspólnej waluty.

Polska gospodarka na plus. Martwi inflacja i służba zdrowia

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Największe wyzwania stojące przed Unią Europejską Zdaniem Polaków, Unia Europejska musi zmierzyć się przede wszystkim z imigracją oraz zmianami klimatycznymi i terroryzmem. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Nie dla strefy euro, tak dla wzmocnienia granic i wspólnego systemu azylowego

Jak czytamy w komunikacie z Eurobarometru, co drugi Polak postrzega Unię Europejską w sposób pozytywny, a blisko połowa ma do niej zaufanie. Wśród głównych wyzwań, przed którymi stoi właśnie Wspólnota, wymieniamy przede wszystkim imigrację, zmiany klimatyczne oraz terroryzm.Przeszło połowa badanych jest również przekonana, że interesy Polski są przez Unię Europejską w należyty sposób uwzględniane. Na podkreślenie zasługuje również nasza tożsamość europejska – z badania wynika, że aż 81% z nas czuje się obywatelami UE, a 71% deklaruje poczucie związku ze Wspólnotą. Nie oznacza to jednak, że w razie oderwania od UE czulibyśmy się bezradni – 42% Polaków jest przekonanych że w razie potrzeby poradzilibyśmy sobie i bez niej.Z badania wynika również, że 64% Polaków jest zadowolonych ze stanu polskiej gospodarki. Oceniają stan ekonomiczny kraju zdecydowanie lepiej niż wynosi średnia europejska (47% pozytywnych ocen). Od 2015 roku nieznacznie wzrosło zaufanie do polskiego rządu, które obecnie sięga 34%. Niewiele zmieniło się w kwestiach, które od dłuższego czasu najbardziej niepokoją Polaków, szczególnie w przypadku wzrostu cen/inflacji i kosztów utrzymania. Pogłębia się przekonanie, że to obecnie jeden z największych problemów w Polsce.Opinie Polaków na temat dołączenia do strefy euro już od kilku lat utrzymują się na podobnym poziomie (pomiędzy rokiem 2013 a dniem dzisiejszym poparcie dla Europejskiej Unii Gospodarczej i Walutowej wahało się między 33 a 40%). Większość Polaków sądzi jednak, że należy podjąć wspólne europejskie inicjatywy takie jak zewnętrzne wzmocnienie granic UE (77%) a także przyjąć wspólny system azylowy (53%).