Smartfon Sony Xperia 1 II

Sony prezentuje nowy smartfon Xperia 1 II, zgodny z technologią 5G i umożliwiający wykonywanie zdjęć seryjnych z szybkością do 20 kl./s i śledzeniem AF/AE.

Aparat w Sony Xperia 1 II

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sony Xperia 1 II - przód i tył Smartfon Xperia 1 II jest wyposażony w baterię o pojemności 4000 mAh. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Bateria w Sony Xperia 1 II

Rozrywka w Sony Xperia 1 II

Xperia 1 II - gry

Pełne wykorzystanie sieci 5G

Sony Xperia 1 II ma 6,5-calowy wyświetlacz OLED 4K HDR o proporcjach 21:9 CinemaWide, zapewniający niespotykaną dokładność barw w Trybie twórcy „powered by CineAlta”.Smartfon posiada aparat z trzema obiektywami wyposażony w technologię Sony α oraz optykę ZEISS skalibrowaną specjalnie do aparatów Xperia z czujnikiem iToF 3D. Osłabiająca odblaski powłoka ZEISS T pomaga uzyskać doskonałe odwzorowanie obrazu i wysoki kontrast.Dzięki technologii pochodzącej z aparatów z wymiennymi obiektywami α™ system AF smartfona Xperia 1 II może pracować w trybie ciągłym, wyliczając parametry AF/AE 60 razy na sekundę.W rezultacie możliwe jest ciągłe śledzenie AF/AE podczas zdjęć seryjnych z szybkością do 20 kl./s2. Funkcja ta przydaje się szczególnie przy fotografowaniu obiektów w ruchu: dzieci, zwierząt lub szybkich akcji w sporcie. Pozwala dokładnie śledzić obiekt i utrzymywać na nim ostrość, a w rezultacie uchwycić decydujące, niepowtarzalne chwile.Co więcej, system Real-time Eye AF, który utrzymuje ostrość na oku obiektu i ułatwia wykonywanie wspaniałych zdjęć portretowych, rozpoznaje teraz oczy ludzi i zwierząt.Szybki system AF smartfona Xperia 1 II działa także w słabym oświetleniu i zapewnia wysoką jakość zdjęć w trudnych warunkach. Właściwości te uzyskano poprzez połączenie technologii: systemu AF pokrywającego około 70 procent matrycy, czujnika iToF 3D i nowego, dużego przetwornika Exmor RS™ do urządzeń mobilnych o czułości 1,5 raza większej niż w poprzednim modelu. Rezultat to szybszy i dokładniejszy system AF w słabym świetle.Aparat z trzema obiektywami jest uniwersalny dzięki trzem ogniskowym: 16 mm, 24 mm i 70 mm. Po włączeniu nowego trybu Photography Pro „technology from Alpha” pojawia się system obsługi znany użytkownikom aparatów α, z ręcznymi ustawieniami czułości ISO, czasu migawki i innych parametrów.Smartfon Xperia 1 II można łączyć z aparatami Sony α. Służący do tego program Imaging Edge for Mobile pozwala używać telefonu do wyzwalania migawki i zmieniania kompozycji, trybu ostrości, czułości ISO i innych ustawień. Aplikacja umożliwia ponadto przesyłanie do smartfona zdjęć zrobionych aparatem α w celu profesjonalnej weryfikacji ich kolorystyki.W trybie Cinematography Pro „powered by CineAlta” wprowadzono nowy tryb zapisu kinowego, 10-bitowego obrazu 2K HDR o wysokim klatkażu 120 kl./s. Pełniejszą kontrolę nad ujęciem zapewniają funkcje ustawiania ostrości dotykiem i ręcznej regulacji ekspozycji, miernik poziomu oraz ulepszone ustawienia balansu bieli. W nagrywaniu czystego dźwięku pomaga z kolei unikatowa, firmowa technologia inteligentnej filtracji wiatru, która redukuje hałasy wywołane przez wiatr.Smartfon Xperia 1 II jest wyposażony w baterię o pojemności 4000 mAh. Jej ładowanie do poziomu 50% trwa 30 minut. Z kolei funkcja szybkiego ładowania bezprzewodowego Qi pozwala szybko uzupełnić zapas energii w ruchu. Smartfon wyposażono także w technologię wydłużającą okres użytkowania baterii i zachowanie jej dobrego stanu przez dłuższy czas. Funkcja „Ochrona baterii” dostosowuje sposób ładowania do rytmu dnia użytkownika.Smartfon Xperia 1 II zaprojektowano z myślą o najlepszych wrażeniach przy słuchaniu muzyki i oglądaniu filmów. Technologia osłabiania rozmycia generuje obraz będący odpowiednikiem odświeżania ekranu z częstotliwością 90 Hz, zwiększając czytelność i zmniejszając opóźnienia. System Dolby Atmos®, zoptymalizowany we współpracy z Sony Pictures Entertainment, tworzy wrażenie wielowymiarowego dźwięku przestrzennego.Projektanci smartfona Xperia 1 II wykorzystali bogate doświadczenie firmy Sony w dziedzinie sprzętu audio i rozrywki muzycznej, by we współpracy z Sony Music Entertainment zapewnić autentyzm wrażeń przy słuchaniu.Xperia 1 II to smartfon ze sprzętowym dekoderem 360 Reality Audio, optymalizującym dźwięk przy słuchaniu muzyki z globalnej platformy muzyczno-rozrywkowej TIDAL.Muzyki o wysokiej jakości można słuchać na trzy sposoby: przez przednie głośniki stereo, słuchawki przewodowe z wtykiem 3,5 mm lub słuchawki bezprzewodowe. Znaczące ulepszenia w dźwięku zmniejszyły przesłuch do niezauważalnego poziomu 20 dB — o ponad 90% mniejszego niż w słuchawkach podłączonych do portu USB-C.Smartfon Xperia 1 II obsługuje nagrania w wysokiej rozdzielczości, również przy odtwarzaniu bezprzewodowym. Nowością jest natomiast technologia DSEE Ultimate, która wykorzystuje sztuczną inteligencję, by w czasie rzeczywistym optymalizować pasmo częstotliwości i przepływność dźwięku. Dzięki niej każdy utwór nabiera cech nagrania o wysokiej rozdzielczości. Rozwiązanie to działa w słuchawkach przewodowych i bezprzewodowych, przy słuchaniu muzyki ze źródeł lokalnych i w transmisji strumieniowej.Zaletą wyświetlacza 21:9 podczas gier jest pełna widoczność akcji. Dalszą poprawę wrażeń można osiągnąć poprzez bezpośrednie podłączenie kontrolera bezprzewodowego DUALSHOCK®4 z systemu PlayStation®4. Taka konfiguracja jest obecnie zgodna z grą Call of Duty®: Mobile firmy Activision. Do zwiększenia emocji podczas gry w Call of Duty®: Mobile przyczynia się dodatkowo obsługa technologii Qualcomm® Snapdragon Elite Gaming™.System „Pomocnik gracza”, wprowadzony w modelu Xperia 1 w celu polepszenia wrażeń podczas gry, zyskał w smartfonie Xperia 1 II dodatkową funkcję. Jest nią „Ustawienie współzawodnictwa”, powodujące przypięcie ekranu aplikacji i przeobrażenie smartfona w dedykowane urządzenie do gier, zapewniające równe szanse w sportach elektronicznych. Lepsze wrażenia w czasie gry to również efekt szybszych niż w modelu Xperia 1 reakcji na dotyk.Współpracujący z sieciami 5G smartfon Xperia 1 II to urządzenie, które obsługuje pasma poniżej 6 GHz, dając nieskrępowany dostęp do treści o wysokiej jakości.Platforma mobilna 5G Qualcomm® Snapdragon™ 865 oraz system modemu radiowego 5G Snapdragon X55 zapewniają transmisję danych z prędkością powyżej 1 gigabita i o 25% większą niż w poprzednim modelu szybkość procesorów CPU i GPU, umożliwiając gry, rejestrację, współpracę i łączność w niewyobrażalnym dotąd wymiarze.Smartfon Xperia 1 II będzie oferowany w wersji czarnej i fioletowej i dostarczany z zainstalowanym systemem Android 10. Jego sprzedaż rozpocznie się późną wiosną 2020 r.