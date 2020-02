100% w ciągu 4 lat. Tak rosną biurowce w Krakowie

Biura w Krakowie nie schodzą ze ścieżki dynamicznego wzrostu - informuje raport sporządzony przez firmę Savills. U schyłku 2019 roku krakowskie biurowce zajmowały powierzchnię blisko 1,42 mln m kw. Na przestrzeni zaledwie 4 lat zasoby biurowe Krakowa powiększyły się niemal dwukrotnie, co czyni go nie tylko największym, ale i najbardziej dynamicznym regionalnym rynkiem biurowym naszego kraju.

Kliknij, aby powiekszyć fot. kilhan - Fotolia.com Kraków Zasoby biurowe Krakowa podwoiły się.

„Pod koniec 2019 r. łączne zasoby ośmiu największych regionalnych rynków biurowych w Polsce po raz pierwszy w historii przekroczyły podaż powierzchni biurowej w Warszawie. Kraków pozostaje liderem wśród miast regionalnych. Nadal posiada on również potencjał do dalszego wzrostu, gdyż póki co jego zasoby biurowe są na podobnym poziomie co Mokotowa, a więc tylko jednej z dzielnic Warszawy” – mówi Agnieszka Kuehn, menadżer regionalny, dział powierzchni biurowych, Savills Kraków.

„Od 2014 roku popyt brutto na powierzchnię biurową w Krakowie bije kolejne rekordy. W ostatnich latach obserwujemy zwłaszcza wysoką aktywność najemców z sektora nowych technologii. Kraków to także największy ośrodek nowoczesnych usług dla biznesu w Polsce, zatrudniający w tym sektorze ok. 70 tys. osób. Do stolicy Małopolski firmy przyciąga m.in. dostęp do wykwalifikowanych pracowników, ze względu na status drugiego największego ośrodka akademickiego w kraju, z prawie 135 tys. studentów” – dodaje Agnieszka Kuehn z Savills.

Kraków to jedna z najsilniejszych marek turystycznych naszego kraju, a także prężny ośrodek akademicki oraz jedna z kluczowych lokalizacji usług outsourcingowych. Nic zatem dziwnego, że to właśnie na jego terenie biurowce tak dynamicznie pną się w górę.Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez firmę Savills, pod koniec minionego roku całkowite zasoby powierzchni biurowych w stolicy Małopolski osiągnęły poziom blisko 1,42 mln m kw. To bardzo dobry wynik, stanowiący równowartość jednej czwartej części powierzchni dostępnej na wszystkich rynkach regionalnych oraz mniej więcej taka sama część warszawskich zasobów biurowych.Zgodnie z danymi Savills, w 2019 roku w Krakowie przybyło blisko 160 000 m kw. nowej powierzchni biurowej. Największymi projektami oddanymi do użytku były: Tischnera Office (32 800 m kw.), dwa biurowce Fabryczna Office Park (29 100 m kw.) oraz V.Offices (21 700 m kw.). Od 2016 roku rozwój sektora nieruchomości biurowych w stolicy Małopolski znacząco przyspieszył, powodując niemal dwukrotny wzrost zasobów. Do końca 2022 roku w mieście może powstać blisko 0,5 mln m kw. nowej powierzchni biurowej, znacznie przybliżając rynek do progu 2 mln m kw.W Krakowie przybywa również elastycznych powierzchni biurowych , czyli coworków i biur serwisowanych, które sprawiają, że najwyższej jakości przestrzeń biurowa dostępna jest niemal dla każdego, niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa. W całym mieście dostępnych jest już ok. 45 000 m kw. tego rodzaju powierzchni.Jak wynika z najnowszego raportu firmy doradczej Savills, powierzchnia biurowa w Krakowie rozkłada się dość równomiernie na pięć głównych obszarów biznesowych. Największe skupiska biurowców znajdują się na Zabłociu i jego okolicach (159 700 m kw.) oraz przy ul. Wadowickiej (110 200 m kw.). Centrum miasta, ze względu na zabytkowy charakter, do niedawna oferowało dość ograniczoną podaż powierzchni biurowej, aczkolwiek ostatnie lata przyniosły zdecydowany wzrost nowej podaży i to również tam w najbliższych latach budować się będzie najwięcej.Deweloperów do inwestowania w biurowce zachęca wysoki popyt na powierzchnię biurową. 2019 rok był szóstym rokiem z rzędu, kiedy to każdy kolejny okazywał się lepszy od poprzedniego pod względem ilości wynajętej powierzchni. W ciągu minionych 12 miesięcy w Krakowie podpisano umowy na rekordowe 266 700 m kw. (wzrost o 28% rdr.). Za aż 38% z niej odpowiadały firmy z branży IT. Największą powierzchnię w 2019 r. wynajęła firma UBS w kompleksie Fabryczna Office Park (19 300 m kw.).Na koniec 2019 roku stopa pustostanów w Krakowie wyniosła 10,7%, co oznacza wzrost o 2,2 pkt. proc. rdr. Widoczne są wyraźne różnice w poziomie niewynajętej powierzchni w budynkach klasy B (16,7%) i najnowocześniejszych obiektach (8,2%).Polaryzacja w poziomie pustostanów ma swoje odzwierciedlenie również w wysokości stawek czynszowych.Czynsze nominalne w najlepszych projektach w najdogodniejszych lokalizacjach zaczynają się od 13,50 euro/m kw./miesiąc, a mogą sięgać nawet 15,50 euro/m kw./miesiąc. W starszych obiektach wahają się one w przedziale od 10,50 do 12,00 euro/m kw./miesiąc.