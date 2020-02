Relacje międzyludzkie w pracy. Lepsza przyjaźń niż kochanie?

Wprawdzie Polacy coraz częściej starają się oddzielać życie prywatne od zawodowego, to jednak okazuje się, że i w biurze jest miejsce na przyjaźń. 61% pracowników jest przekonanych że ta ostatnia wpływa pozytywnie zarówno na atmosferę w pracy, jak i na efektywność. Nieco mniej entuzjastyczny stosunek mamy do biurowych miłości – jedynie 28% badanych jest zdania, że praca to dobre miejsce na znalezienie partnera, a co trzeci z badanych twierdzi, iż obecność pary w zespole pracowniczym nie przyczynia się do lepszej atmosfery między współpracownikami.

Dobre relacje międzyludzkie mają więcej plusów niż minusów

W pracy spędzamy sporą część dnia, codziennie spotykamy się z tymi samymi osobami, dlatego łączą nas wspólne doświadczenia. W ostatnich latach waga relacji w pracy zyskała na znaczeniu. Pokazują to także odpowiedzi badanych, ceniących „biurkowe” przyjaźnie. Wyniki te podkreślają jakże istotną cechą dobrego pracodawcy jest umiejętność wspierania budowy tych relacji. Może to robić choćby przez wyjazdy integracyjne, wewnętrzne grupy zainteresowań, wymianę wiedzy czy wspieranie prywatnych pasji zespołu. Ważne jest także utwierdzenie pracowników w przekonaniu, że są traktowani z sympatią niezależnie np. od poglądów czy pochodzenia – przekonuje Karolina Bieńkowska, Talent Acquisition & Employer Branding Team Leader w Grupie Pracuj.

Relacje międzyludzkie w pracy raczej powinny kończyć się na przyjaźni

Każdy z nas w toku swojej kariery może spotkać się zarówno z pozytywnymi, jak i negatywnymi konsekwencjami prywatnych relacji w zespole. Skala emocji jest duża szczególnie w przypadku związków – miały one w badaniu największy „negatywny elektorat”. W tym kontekście zarządzanie osobami, które są partnerami, to wyzwanie dla szefa. Z jednej strony firma kierując się dobrem zespołu może regulować zasady zachowania pracowników, także w stosunku do bliskich im członków zespołu. Jednocześnie jednak łatwo tu o przekroczenie granic prywatności. Dlatego dobrze, jeśli firma ma określoną politykę w tym zakresie, zgodną z prawem i charakterem zespołu, znaną wszystkim zatrudnionym

– komentuje Karolina Bieńkowska.

Nowa przyjaźń mile widziana

Biurowe relacje nie są łatwe, ale nie znaczy to, że należy ich unikać

Statystyki pokazują, że tydzień pracy Polaka jest jednym z najdłuższych w Europie. Nie jest zatem zaskoczeniem, że codzienne spotkania oraz wielogodzinne przebywanie razem zacieśnia międzyludzkie relacje w pracy i to nie tylko na gruncie czysto zawodowym.Jak czytamy w komunikacie z badania Pracuj.pl, Polacy nie mają nic przeciwko przyjaźniom w pracy. 61% ankietowanych uważa, że są one pozytywnym zjawiskiem, a 28% nie wyraża na ten temat żadnej skrajnej opinii. Podobny odsetek osób (59%) wskazuje, że dobre relacje międzyludzkie w zespole ułatwiają wykonywanie obowiązków, a 61% jest przekonanych, iż poprawiają panującą w pracy atmosferę. Do tego, 57% badanych przekonuje, że zaprzyjaźnieni ze sobą pracownicy lepiej wykonują obowiązki służbowe. Z przeciwnego założenia wychodzi jedynie 12% badanych, a tylko co 10 odnosi się do biurowych przyjaźni w zdecydowanie negatywny sposób.Z wyraźnie większym dystansem podchodzimy do pracy jako miejsca, w którym można związać się z drugą osobą. Tylko 28% badanych Polaków uważa, że biuro to odpowiednia przestrzeń, by znaleźć przyszłego partnera lub partnerkę. Niewiele mniej (23%) odnosi się do takiej perspektywy negatywnie. W przypadku tego pytania najczęściej unikano skrajnych opinii – aż połowa respondentów nie odpowiedziała na nie ani przecząco, ani twierdząco.Wyniki są interesujące zwłaszcza w kontekście opinii naukowców czy psychologów. Według niektórych z nich Polacy coraz częściej znajdują partnerów właśnie w pracy – co wynika ze zmieniających się modeli życia, kariery czy spędzania wolnego czasu. Według ekspertki Pracuj.pl przyczyną postaw prezentowanych przez badanych są prawdopodobnie różnorodne, niejednoznaczne osobiste doświadczenia respondentów.Tego typu postawy przekładają się też na ocenę wpływu, jaki według Polaków ma na firmę współpraca partnerów. Tylko co piaty respondent (21%) uważa, że obecność pary w firmie sprzyja lepszej atmosferze w zespole, co trzeci sądzi odwrotnie. Tylko co czwarty respondent (24%) twierdzi, że osoby pozostające w związku lepiej wykonują swoje obowiązki służbowe, jeśli są współpracownikami.Warto zauważyć, że rola dobrych relacji prywatnych ze współpracownikami jest duża niezależnie od wieku badanych. Jak wykazał niedawny raport Pracuj.pl „Generacja dobrej kariery”, dobre relacje międzyludzkie w miejscu pracy to jeden z kluczowych aspektów życia zawodowego dla aż 65% Polaków. Co ciekawe, najczęściej wskazywali na nie najstarsi (72% w wieku 56+) pracownicy i generacja Z (67% w wieku 18-24).Jak widać, pracujący Polacy wyrażają pozytywny stosunek do roli przyjaźni i dobrej atmosfery w pracy. Co jednak sądzą o nawiązywaniu podczas służbowych godzin zupełnie nowych bliskich znajomości? 43% respondentów uważa pracę za dobre miejsce na poznanie nowych przyjaciół, a tylko 15% sądzi odwrotnie. Warto jednak zauważyć, że 41% respondentów uchyliło się w tej sprawie od wyraźnej opinii.Eksperci nierzadko przestrzegają przed łączeniem spraw zawodowych i prywatnych, szczególnie jeśli dotyczy to relacji pracownik – przełożony. W temacie przyjaźni związane z nimi emocje są nieco mniejsze, w przypadku związków – mogą rodzić większe konsekwencje. Jak pokazują badania amerykańskiej firmy Vault, jedynie 16% romansów w pracy przeradza się w stałe związki. Z ich konsekwencjami – pozytywnymi lub negatywnymi - współpracownicy muszą sobie radzić jednak znacznie dłużej. Dlatego warto przemyśleć wszystkie za i przeciw, liczyć się z ewentualnymi konsekwencjami oraz trudnościami, jakie możemy napotkać w takiej sytuacji.