Biurowce w regionach oferują więcej niż Warszawa

Wprawdzie na rynku nieruchomości biurowych niepodzielnie rządzi Warszawa, to jednak wyraźnie widać, że ścigają ją regiony. Dwa największe rynki regionalne, czyli Kraków i Wrocław, dysponują już ponad 1 mln mkw. powierzchni biurowej, a trzecie w tej stawce Trójmiasto właśnie dobija do 1 mln mkw. Tym, co nadal wyróżnia stolicę wśród pozostałych miast, jest m.in. niski wskaźnik pustostanów. Z drugiej strony, łączny zasób biurowy regionów po raz pierwszy w historii zdołał przewyższyć ofertę warszawską - czytamy w komunikacie opublikowanym przez CBRE.

3 największe biurowce miast regionalnych oddane do użytkowania w 2019 roku

Kompleks Alchemia w Gdańsku (ponad 33 tys. mkw.), Tischnera Office w Krakowie (ponad 32 tys. mkw.), Brama Miasta I (B) w Łodzi (25 tys. mkw.).



Biurowce w regionach oferują coraz więcej

Kliknij, aby powiekszyć fot. Terry Williams - Fotolia.com Biurowiec W 2019 roku w regionach przybyło ponad trzy razy więcej nowoczesnej powierzchni biurowej niż w Warszawie.

Warszawa z rekordami, gonią ją krakowskie i wrocławskie biurowce

- Rynek regionalny w końcu wyrósł ponad poziom stolicy. Warto wyróżnić pierwszą trójkę. Kraków dobija do poziomu prawie 1,5 mln mkw. powierzchni biurowej, Wrocław ma 1,2 mln mkw., a Trójmiasto depcze im po piętach zbliżając się do prawie 900 tys. mkw. Bardzo prężnie rozwija się też Poznań, gdzie rok do roku zasób powierzchni biurowej zwiększył się o prawie jedną piątą. Natomiast Łódź i Szczecin urosły o mocne 13% w odniesieniu rok do roku. Dla porównania, Warszawa w tym samym czasie zyskała 162 tys. mkw. nowej powierzchni biurowej, czyli 30% mniej niż rok wcześniej – mówi Kamil Tyszkiewicz, dyrektor regionalny w Dziale Wynajmu Powierzchni Biurowych w CBRE.



Jak donosi CBRE, biurowce zlokalizowane na terenie miast regionalnych rozwijają się dynamicznie, a podaż nowej powierzchni w regionach zdołała w minionym roku przeszło trzykrotnie przewyższyć nowe zasoby powstałe na terenie Warszawy (547 tys. mkw. vs 162 tys. mkw.).U schyłku grudnia 2019 roku, łączny zasób powierzchni biurowców usytuowanych w miastach regionalnych wyniósł ponad 5,6 mln m.kw., co oznacza 14% wzrost rok do roku.Duża podaż idzie w parze z całkiem sporą ilością dostępnej powierzchni biurowej do natychmiastowego wynajęcia, chociaż nie wszędzie. Podczas gdy w Warszawie wskaźnik pustostanów wynosi tylko 7,8%, we Wrocławiu niewynajętej powierzchni jest całe 13%. Kraków, Poznań i Łódź mają po 11% wolnej powierzchni biurowej, a Lublin 9%. Najtrudniej o nowoczesną powierzchnię w Trójmieście, gdzie poziom pustostanów spadł do 5%, co świadczy o niespotykanej jak dotąd skali popytu na biura. Równie trudno o biuro w Katowicach i Szczecinie, gdzie wskaźnik pustostanów to tylko 6%.Firmy szukające atrakcyjnej lokalizacji dla swoich biur wciąż częściej decydują się na stolicę niż miasta regionalne. W 2019 roku w Warszawie łącznie wynajęły ponad rekordowe 880 tys. mkw., podczas gdy w ośmiu głównych miastach regionalnych 692 tys. mkw. powierzchni biurowej. Największy poziom najmu w 2019 oku spośród miast regionalnych odnotowano w Krakowie – blisko 266 tys. mkw. (wzrost o 26% r/r) oraz we Wrocławiu – 123 tys. mkw. Liderów goni Trójmiasto, gdzie wynajęto ponad 100 tys. mkw. powierzchni.