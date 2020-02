Społeczna odpowiedzialność biznesu. Bariery i zachęty

W dzisiejszych realiach społeczna odpowiedzialność biznesu staje się wręcz koniecznością. Jak radzi sobie z działaniami CSR sektor małych i średnich przedsiębiorstw? Okazuje się, że nie brakuje barier. Przedsiębiorcy wskazują przede wszystkim na niedostatek wiedzy, niewystarczające środki finansowe oraz brak czasu. Do jakich jeszcze wniosków prowadzi najnowsza odsłona opracowanego przez EFL raportu „CSR w MŚP. Pod lupą”?

Bariery społecznej odpowiedzialności biznesu: nie wiedzą, jak, nie mają, za co

– Firmom, które chciałyby rozpocząć działania CSR, proponuję start od małych rzeczy, np. od programów proekologicznych w firmie – na pewno spotkają się z co najmniej życzliwością ze strony pracowników. Gdy jednak trzeba będzie zapewnić budżet, wtedy należy znaleźć sposób, aby inwestycja kosztowała jak najmniej, a była efektywna i opłacalna. Sprawny menedżer na pewno temu podoła – mówi Randa Ombach, menedżer ds. CSR w SuperDrob S.A.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Społeczna odpowiedzialność biznesu - bariery Badane firmy nie podejmują działań CSR przede wszystkim ze względu na brak wiedzy i pieniędzy. Kliknij, aby przejść do galerii (4)

Motywatory: potrzebna współpraca

- Wymiana doświadczeń wskazywana jest jako jedno z ważnych sposobów pozyskiwania wiedzy i czynnik rozwoju CSR. Widać więc, że najlepsze, co można uczynić, aby ułatwić polskim firmom średniej wielkości działania CSR, jest umożliwienie dzielenia się wiedzą, sieciowanie firm nim zainteresowanych, nawet jeśli go jeszcze nie praktykują. EFL jako „specjalista od MŚP”, jest winien małym i średnim przedsiębiorcom tę wiedzę, do której podmiotom mniejszym, działającym lokalnie, bez powiązań transgranicznych – dotrzeć jest na pewno trudniej – mówi prezes zarządu EFL.

Zachęty: liczy się wizerunek

Jak czytamy w komunikacie z badania, najważniejszą przeszkodą stojącą na drodze podejmowaniu działań w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu okazuje się być brak wiedzy. Takiej odpowiedzi udzieliło 71% respondentów. Równie liczne grono (69%) jako barierę wskazało niedostateczne środki finansowe. Problemem okazuje się również brak czasu (50%) oraz małe zainteresowanie pracowników działaniami prospołecznościowymi (45%). Dość istotną przeszkodą okazuje się również podejście niektórych menedżerów - 37% kadry zarządzającej brakuje bowiem przekonania, że działania CSR są w stanie w sposób pozytywny przełożyć się na funkcjonowanie ich firmy.Jak jednak podkreśla Randa Ombach z firmy SuperDrob, społeczna odpowiedzialność biznesu wcale nie musi się wiązać z ponoszeniem olbrzymich kosztów:Ułatwieniem dla ponad połowy firm z sektora MŚP, które mogłoby je skłonić do podjęcia lub zwiększenia skali aktywności w zakresie społecznej odpowiedzialności biznesu, byłoby pozyskanie zewnętrznego finansowania (57 proc.). Pozostałe czynniki, zakładające kooperację z innymi przedsiębiorstwami i wzajemne wspieranie się w podejmowanych aktywnościach, okazały się równie istotne, bo zwracało na nie uwagę blisko 50 proc. badanych.Główną zachętą do podejmowania aktywności z zakresu CSR w zapytanych przedsiębiorstwach byłoby dążenie do poprawy lub budowania ciepłego wizerunki firmy (73 proc.) oraz zwiększanie rozpoznawalności marki (72 proc.). Najczęściej deklarowane zachęty skłaniające firmy do angażowania się w CSR są związane z komunikacją i promocją marki, mimo że kwestie marketingu czy PR były jednymi z rzadszych wskazań respondentów pytanych o skojarzenia z CSR. Pokazuje to, że w świadomości przedsiębiorców znaczenie CSR wykracza poza działania marketingowe.2 na 3 firmy są zachęcone do CSR-u, gdyż w ten sposób mogą pomóc potrzebującym i słabszym osobom (65 proc.). Więcej niż połowa robi to z troski o środowisko (61 proc.) lub o pracowników (58 proc.).