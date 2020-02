BenQ EW2780U to 27-calowy monitor IPS UHD HDRi z USB-C dedykowany do domowej rozrywki. Ma jasność 350 nitów, czas reakcji 5 ms GtG i został wyposażony w funkcje Flicker Free, Low Blue Light, Brightness Intelligence Plus i Color Weakness.

BenQ EW2780U ma matową matrycę IPS o rozdzielczości 3840x2160. Matryca ma jasność 350 nitów, kontrast 1300:1 (DCR 20 000 000 : 1) i czas reakcji 5 ms GtG oraz kąty widzenia 178°/178°. Wyróżnia się 10-bitową obsługą kolorów i 99% pokryciem palety sRGB. Autorskie rozwiązanie BenQ HDRi zapewnia lepsze wyświetlanie materiałów korzystających z szerokiego zakresu jasności obrazu – lepsze odwzorowanie szczegółów w najjaśniejszych i najciemniejszych partiach obrazu.Monitor jest wyposażony w system audio składający się ze specjalnie zaprojektowanego układu DSP i głośników treVolo o charakterystyce dostosowanej do instalacji w płaskich ekranach LCD. Dodatkowo zdefiniowano fabrycznie tryby dźwiękowe: Cinema, Pop/Live, Dialog/Vocal, Rock/Party i Game dostosowane do różnych rodzajów muzyki czy oprawy dźwiękowej gier i umożliwienie szybkiej zmiany brzmienia.Model EW2780U ma dwa gniazda HDMI 2.0, Display port i USB-C. Podłączenie np. laptopa poprzez gniazdo USB-C umożliwia przesyłanie jednym kablem sygnału audio, wideo, transmisję danych i zasilanie (do 60W).BenQ EW2780U został wyposażony w funkcje takie jak: Flicker Free - niemigoczące podświetlanie ekranu, Low Blue Light - zmniejszoną emisję niebieskiej składowej widma, automatyczne dostosowywanie jasności i temperatury barwowej wyświetlanych obrazów do oświetlenia otoczenia - Brightness Intelligence Plus, czy wreszcie funkcję Color Weakness umożliwiającą komfortową pracę i rozrywkę osobom z daltonizmem.Monitor BenQ EW2780U będzie dostępny w Polsce w lutym br. w sugerowanej cenie detalicznej 2299 zł.