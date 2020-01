Płatności zbliżeniowe i programy lojalnościowe. Tego chcą konsumenci

Płatności w tradycyjnych placówkach handlowych bywają przyczyną frustracji klientów. Jak wynika z badania „Emerging Trends at Point of Sale”, przeprowadzonego przez Hanover Research dla Ingenico Group i FreedomPay, problemów technicznych podczas płatności przy kasie doświadczył na własnej skórze co drugi z kupujących. Sprzedawcy, którzy chcą eliminować niezadowolenie, powinni postawić na m.in. płatności zbliżeniowe. Na te ostatnie, jako na absolutny "must have" stacjonarnej obsługi kasowej, wskazuje już 2/3 przedstawicieli generacji Z.

2020 rokiem płatności zbliżeniowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. ldprod - Fotolia.com Płatność zbliżeniowa 65 proc. przedstawicieli generacji Z uważa, że płatności zbliżeniowe to „must have” w sklepie.

Badanie pokazało, że około połowa konsumentów zgłosiła trudności przy realizacji nagród. Wśród najczęściej wymienianych zarzutów wobec programów lojalnościowych były zbyt zawiłe lub rozbudowane ograniczenia (22 proc.) oraz obawy przed zbyt dużą liczbą otrzymywanych maili (21 proc.). Problemy technologiczne powszechnie nie są już uznawane za zbyt frustrujące - komentuje Michał Łaszczyk, Marketing Director Ingenico Group.

Sprzeczne potrzeby konsumentów

Jak czytamy w komunikacie z badania, czynnikiem upowszechniającym płatności zbliżeniowe w terminalach jest między innymi wiek konsumentów. Opowiada się za nimi 70% przedstawicieli generacji Z oraz 3/4 Millenialsów. Co więcej, aż 65% Zetek uważa je za absolutny must have w kasie. Płatności zbliżeniowe są rozwiązaniem, które wzbudzają ogólne zadowolenie. 72% respondentów uważa, że są łatwe w opanowaniu, a 74% wskazuje na związaną z nimi wygodę. Co trzeci ankietowany poniżej 35. roku życia jest zdania, że na przestrzeni nadchodzących 5 lat stacjonarne placówki handlowe staną się w pełni bezgotówkowe.W marcu 2019 r. NBP pochwaliło się stuprocentowym nasyceniem polskiego rynku w terminale akceptujące płatności zbliżeniowe (podczas, gdy w Stanach Zjednoczonych wskaźnik wynosi obecnie zaledwie 84 proc.), ale tylko 37 proc. konsumentów jest tego świadomych. Łatwość użycia może być dużym czynnikiem wpływającym na adaptację trendu, szczególnie w przypadku transakcji niewymagających podawania PINu (w Polsce to kwota poniżej 50 zł), z których 44 proc. jest obecnie dokonywane w inny sposób niż kartą.Z badania wynika również, że istotną dla konsumentów kwestią są programy lojalnościowe . Najważniejszym ich aspektem jest możliwość zarabiania na wszelkich zakupach. Jednocześnie 70 proc. klientów chce zdobywać lub realizować nagrody bez podawania poufnych informacji.W III kwartale 2019 r. kartami płatniczymi w formie zbliżeniowej w Polsce przeprowadzono łącznie ponad miliard transakcji - w porównaniu z poprzednim kwartałem to wzrost o 8 proc. Na rynku obserwowany jest wzrost zaufania do płatności zbliżeniowych, również z zastosowaniem urządzeń mobilnych. 87 proc. konsumentów i detalistów uznaje bezpieczeństwo za główny czynnik przy wyborze metody płatności. Od czasu wdrożenia nowego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), klienci oczekują od sprzedawców ochrony swoich danych osobowych oraz implementacji technologii płatności, która będzie działać dobrze za każdym razem. Jeśli te oczekiwania nie zostaną spełnione, konsumenci są gotowi przestać robić zakupy w sklepie, który ich rozczarowuje. Jednakże badanie wykazało, że młodsi klienci, których określa się mianem cyfrowego pokolenia, używają kart kredytowych lub debetowych, ponieważ podoba im się możliwość śledzenia zakupów.