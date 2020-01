Atrakcyjne wyprzedaże w e-commerce? Znalezienie okazji to wyzwanie

Kochamy wyprzedaże. Black Friday, Cyber Monday, święta. Teraz pora na te noworoczne. Już przed Sylwestrem sklepy kusiły nas promocjami, rabatami, obniżkami. Zarówno te stacjonarne, jak i internetowe. Tylko czy rzeczywiście te obniżki są takie ogromne? Z kolejnej edycji "Świątecznego Barometru Cenowego" opracowanego przez Deloitte i Dealavo wynika, że w I połowie stycznia 2020 roku ceny w największych sklepach internetowych prawie nie różniły się od tych z listopada 2019.

Wirtualne obniżki cen

– Podobnie jak rok temu obniżki te, wbrew temu co słyszeliśmy w reklamach, na pewno nie sięgały 70 proc., przynajmniej w popularnych kategoriach, które analizowaliśmy. Maksymalne obniżki pojedynczych produktów wynosiły 45 proc. Średnio było to jednak od 9 do 12 proc. W wielu przypadkach ceny poszły do góry, co spowodowało, że średnie ruchy cenowe oscylowały wokół 1-2 proc., czyli na poziomie raczej niezauważonym przez klientów – mówi Agnieszka Szapiel, Menadżer w zespole strategii, Deloitte.

Czy wyprzedaże to prawdziwa okazja? Noworoczne wyprzedaże na dobre wpisały się w kalendarz polskich handlowców.

Tańsze gry, droższe kosmetyki i zabawki

– Obserwowaliśmy niemal ciągły wzrost cen w tym segmencie w ciągu ostatnich kilku tygodni. W porównaniu do tygodnia przed Black Friday ich ceny poszybowały w górę o kilka procent. W zależności od kategorii było to nawet 7-8 proc. Jednym słowem, zabawki opłaca się kupować zanim na dobre ruszy przedświąteczna machina reklamowa – mówi Mateusz Mańkowski, konsultant w zespole strategii Deloitte.

– Podobnie jest z pierwszą dekadą stycznia. W czasie ubiegłorocznych poświątecznych wyprzedaży 41,6 proc. produktów osiągnęło najniższy poziom cen. W tym roku jest to jedynie 26,1 proc. produktów, co pokazuje, że klienci mieli niewiele okazji, by cieszyć się naprawdę niższymi cenami – mówi Mateusz Mańkowski.

Eksperci Deloitte i Dealavo przeanalizowali oferty ponad 1000 sklepów internetowych w okresie pomiędzy 22 listopada 2019 (tydzień przed Black Friday ) a 10 stycznia 2020 roku. Brali pod uwagę ceny produktów, które były wskazywane w badaniu Deloitte "Zakupy świąteczne 2019” jako najczęściej wybierane przez Polaków na prezenty. Po świętach analizowali produkty sprzedawane na noworocznych wyprzedażach przez sprzedawców internetowych.Reklamowane przez sklepy ogromne obniżki nawet do 70 proc. nijak się miały do rzeczywistości. Analiza cen w pięciu dużych i znanych sklepach internetowych wykazała, że po pierwsze promocje obejmowały tylko około jednej trzeciej monitorowanych produktów, a po drugie - maksymalne obniżki wybranych produktów wynosiły 45 proc.Po porównaniu cen produktów z wyprzedaży noworocznych z tymi z okresu przed Black Friday okazało się, że obniżono 46 proc. z nich. Ceny spadły średnio o 4,7 proc.Ceny połowy analizowanych produktów wzrosły natomiast średnio o 6,2 proc. Podwyżki dotyczyły głównie kosmetyków, perfum i zabawek.Eksperci Deloitte przeanalizowali również około 8 tys. cen i porównywali ich ruchy w okresie przed Black Friday i w czasie noworocznych wyprzedaży. Okazało się, że wzrosło 28 proc.cen, a niemal tyle samo bo 29 proc. - spadło. 43 proc. cen pozostało bez zmian.Po wzięciu pod uwagę ponad 5,6 tys. cen tych samych produktów w analizowanym okresie, to w porównaniu do tygodnia po 20 listopada, w styczniu 37 proc. sklepów obniżyło ceny, nieco ponad jedna czwarta (27 proc.) zdecydowała się na wzrost, a w przypadku 36 proc. nie odnotowano różnic.Tradycyjnie podczas noworocznych wyprzedaży najbardziej tanieje elektronika i gry komputerowe. W pierwszej dekadzie stycznia największe obniżki objęły 56 proc. gier. Najbardziej, o 22 proc., potaniały gry Assassin’s Creed: Odyssey (PS4) i Red Dead Redempation 2 (PS4). Spadły także ceny konsol do gier. Z analizy Deloitte wynika, że cena niemal dwóch trzecich z nich (63 proc.) poszła w dół.Niestety kosmetyki i perfumy zdrożały. Ceny aż 77 proc. kosmetyków wzrosły w porównaniu z okresem przed Black Friday. Nie można było też co liczyć na zakup drobnego AGD w obniżonych cenach. 71 proc. analizowanych produktów z tej kategorii zdrożało. Podrożały także zabawki, wzrosły ceny 55 proc. produktów z tej kategorii.Eksperci Deloitte porównali tegoroczny okres wyprzedaży z okazji Black Friday i Nowego Roku z analogicznym okresem z przełomu 2018/2019 roku. W 2018 roku na tydzień przed Black Friday 41,6 proc. produktów miało najniższą cenę. W 2019 roku, czyli podczas ostatniego BF było to 30,8 proc.