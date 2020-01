Wolne niedziele nie przeszkadzają, ale nie wszystkim

Zakaz handlu w niedziele przestał poruszać opinię publiczną – wynika z badania zrealizowanego na potrzeby raportu "Polaków portfel własny - kochamy okazje" Santander Consumer Banku. Wolne niedziele przeszkadzają wprawdzie co czwartemu z nas, ale zdecydowana większość Polaków (ponad 69 proc.) zdążyła się już do nich przyzwyczaić i nie widzi problemu w ograniczeniach. Z tych ostatnich korzystają sklepy osiedlowe oraz handel internetowy.

Wolne niedziele nie przeszkadzają Kolejne ograniczenie liczby niedziel handlowych nie stanowi problemu dla Polaków.

Wolne niedziele kreują autonomię

– Wyniki badania przeprowadzonego na potrzeby raportu Santander Consumer Banku „Polaków portfel własny – kochamy okazje” dowodzą, że konsumenci są otwarci na zmiany i szybko adaptują się do nowych warunków. Ponad 60 proc. badanych przyzwyczaiło się do zakazu handlu w niedzielę i nie tęskni za swobodnym kupowaniem w te dni. Z podobną otwartością Polacy podchodzą do zmian w samym handlu - 53,8 proc. respondentów uważa, że sklepy autonomiczne to nasza przyszłość. Entuzjastów sklepów autonomicznych znajdziemy przede wszystkim w takich miastach jak Szczecin, czy Katowice (od 250 do 500 tys. mieszkańców), czyli tam, gdzie najbardziej po metropolii, odczuwa się niezadowolenie płynące z zakazu handlu w niedzielę.

Jak wynika z komunikatu opublikowanego przez Santander Consumer Bank, wolne niedziele nie stanowią już ani problemu, ani utrudnienia. Zdecydowana większość Polaków (niemal 2/3) przyzwyczaiła się już do planowania zakupów na inne dni tygodnia. Co więcej, przeszło połowa nie widzi przesłanek, aby do handlowych niedziel powracać. Ci, którzy chcą zrobić zakupy w ostatni dzień tygodnia, kierują swoje kroki do placówek, których zakaz handlu nie obowiązuje (34,2 proc.), bądź też kupują online (niemal 25 proc.).Powyższe strategie to przede wszystkim domena Polaków z miejscowości zamieszkiwanych przez maksymalnie 50 tys. mieszkańców (44,5. proc.) oraz tych, których dochód nie przekracza 1000 zł (52,7 proc. wskazań).Istnieje jednak druga strona medalu – 25 proc. badanych twierdzi, że wolne niedziele negatywnie przekładają się na komfort ich życia. Dla tych Polaków niedziela często jest jedynym dniem, kiedy mogą spokojnie zrobić zakupy. W grupie, która chętnie wróciłaby do handlu w ostatnim dniu tygodnia przeważają mieszkańcy metropolii (61,3 proc. wskazań) i osoby z wyższym wykształceniem (55,5 proc.).Jak pokazuje badanie Santander Consumer Banku, niechęć do niedziel niehandlowych wiąże się z dochodem. Obok zarabiających najwięcej, zakaz najbardziej przeszkadza osobom z dochodem miesięcznym pomiędzy 3000 a 4999 zł miesięcznie. Natomiast na związane z nim ograniczenia najmniej skarżą się ci, których dochód nie przekracza 1000 zł (23,7 proc.) i 1500 zł (22,1 proc.).Ograniczenia w handlu w niedzielę otwierają pole do popisu dla autonomicznych sklepów samoobsługowych. Aż 52 proc. uczestników badania uważa, że mogłyby one rozwiązać problem zakazu handlu w te dni. Podobna liczba ankietowanych twierdzi, że wprowadzenie takiego rozwiązania na polski rynek byłoby dobrym pomysłem.