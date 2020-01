O oferty pracy w produkcji może być trudno. Zatrudniać planuje 7% pracodawców

Oferty pracy w produkcji przemysłowej będą dopisywać, ale raczej nie należy się spodziewać, że będzie ich tyle, ile ostatnio. Z najnowszego „Barometru ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wynika, że plany rekrutacyjne na I kwartał br formułuje 7% pracodawców. Pozostali deklarują bądź to utrzymanie zatrudnienia (82%) na dotychczasowym poziomie, bądź też brak skonkretyzowanych zamierzeń w tym zakresie (10%). Optymizmem może napawać fakt, iż zwolnienia planuje jedynie co setna firma.

– Polski sektor produkcji przemysłowej w dalszym ciągu jest jednym z najmocniejszych na polskim rynku w kontekście planów pracodawców dotyczących zwiększenia zatrudnienia. Rynek pracy dla kandydatów, choć dużo mniej atrakcyjny niż jeszcze w pierwszej połowie 2019 roku wciąż daje szereg możliwości i w dalszym ciągu zachęca do podjęcia zatrudnienia czy zmiany pracodawcy – mówi Luiza Luranc, dyrektor sprzedaży w agencji rekrutacyjnej Manpower.

– Przyczyną spowolnienia w polskiej produkcji jest trudna sytuacja gospodarki na zachodzie Europy, czyli w Niemczech i Wielkiej Brytanii, która ma bezpośrednie przełożenie na spowolnienie przemysłu motoryzacyjnego w Polsce. Obecnie mamy do czynienia z okresem stabilizacji i w pewnym sensie wyczekiwania. Pogarszająca się koniunktura na rynkach zachodnich może mieć w kolejnych kwartałach istotny wpływ na perspektywy zatrudnienia polskich pracodawców w branży produkcyjnej – dodaje ekspert Manpower.



Najnowszy „Barometr ManpowerGroup Perspektyw Zatrudnienia” wskazuje, że prognoza zatrudnienia netto w produkcji przemysłowej , a więc różnica pomiędzy odsetkiem firm planujących wzrost i spadek zatrudnienia, sięga obecnie +11%, co oznacza najniższy wynik od dwóch lat.7-procentowy udział pracodawców, którzy zamierzają zwiększać zatrudnienie to dość niewiele. W porównaniu do ubiegłego kwartału prognoza rekrutacyjna firm obniżyła się o 4 punkty procentowe, natomiast w porównaniu do tego samego okresu w roku ubiegłym o 10 punktów procentowych, co powoduje, że jest ona najsłabsza od dwóch lat. Zwiększył się również odsetek firm, które nie wiedzą, jak będą wyglądały najbliższe miesiące pod kątem planów rekrutacyjnych . Wskaźnik ten jest wyższy o 8 punktów procentowych w ujęciu kwartalnym i o 3 punkty procentowe w ujęciu rocznym.Nowe oferty pracy pojawiać będą się bardziej w związku z koniecznością uzupełnienia rotacji czy zabezpieczenia stabilnego, planowanego wzrostu niż z pilną koniecznością zabezpieczenia dynamicznego rozwoju, którą w ubiegłych latach mogliśmy obserwować.W raporcie ManpowerGroup przeanalizowano również plany rekrutacyjne 26 rynków EMEA (Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki). Dane dla produkcji przemysłowej z wynikiem +11% lokują polski rynek na piątym miejscu, ex aequo z Bułgarią i Finlandią. Najłatwiej o pracę w produkcji przemysłowej będzie w Grecji (+20%), w Rumunii (+17%) oraz Norwegii (+16%), najtrudniej w Słowacji (-2%), Irlandii (0%) i Austrii (0%). Jak wyglądają plany rekrutacyjne u naszych sąsiadów? W Niemczech pracodawcy z sektora produkcji przemysłowej wskazują prognozę na poziomie +1%, co w praktyce zapowiada bardzo mało ofert pracy i duże trudności w zmianie pracodawcy. W Czechach firmy deklarują prognozę +3%, w Słowacji -2%.