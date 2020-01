Rynek pracy 2020. Niskie bezrobocie i co jeszcze?

Nadszedł kolejny rok, a wraz z nim nowe wyzwania. Na co powinni być przygotowani specjaliści od HR? Jak wynika z informacji opublikowanych przez OLX Praca, w najbliższych miesiącach faktem pozostać ma niskie bezrobocie. Na rynku pracy ciągle również zaznaczać będzie się wzmożona rotacja pracowników, a efektywna rekrutacja nadal będzie nie lada sztuką. Należy również oczekiwać wzrostu ilości zawodów deficytowych. W kontekście wynagrodzeń najważniejsze wydaje się podniesienie płacy minimalnej.

Płaca minimalna w górę

Bezrobocie nadal na dnie

Imponująca aktywność zawodowa

Coraz więcej zawodów deficytowych

Pracodawcy zmagają się z brakiem pracowników

Nowe technologie

Wynagrodzenia w Polsce rosną. W październiku minionego roku przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw sięgnęło 5213,27 zł brutto, co względem analogicznego miesiąca poprzedniego roku oznacza wzrost o 5,9%. W tym roku najistotniejszą kwestią w obszarze wynagrodzeń jest podniesienie płacy minimalnej – od 1 stycznia 2020 roku pracownik zatrudniony na cały etat nie może zarabiać mniej niż 2600 złotych brutto, czyli o 15,6% więcej aniżeli w minionym roku (2250 zł).Polski rynek pracy to przede wszystkim bezrobocie, które osiąga historyczne minima. Z informacji udostępnionych przez GUS wynika, że w III kwartale minionego roku jego poziom odrobinę tylko przekroczył 5%, co oznacza najniższy wynik od niemal trzech dekad. Jest to jeden z czynników, które istotnie przyczyniają się do zmian zachodzących na rynku. Jego efektem jest m.in. wzrost liczby pracujących na terenie naszego kraju cudzoziemców, którzy pomagają polskim pracodawcom uzupełniać zataczające coraz szersze kręgi deficyty kadrowe . Jednocześnie wyraźnie zaznacza się większa popularność outsourcingu i działań podejmowanych w zakresie employee experience. Spadki notuje natomiast praca tymczasowa . Prognozy na nadchodzące miesiące wskazują, że bezrobocie nadal będzie utrzymywać niski poziom.Aktywność zawodowa w Polsce osiąga najwyższy poziom w historii. U schyłku minionego roku było to 71,1% (+0,4% rdr.). Jednocześnie spadek liczby ofert pracy wskazuje, że rynek nieco stopuje (–10,8%).W grupie zawodów deficytowych pojawiają się często takie, których pracownicy nie chcą wykonywać ze względu na niską płacę, nieatrakcyjne warunki zatrudnienia, trudne warunki pracy czy nieodpowiednią lokalizację. Inną przyczyną problemów ze znalezieniem pracowników w danym zawodzie są wymagania, a konkretnie niezbędne umiejętności czy uprawnienia, które stosunkowo trudno zdobyć. Może się też zdarzyć, że na rynku pracy są osoby o określonych kwalifikacjach, ale nie władają językami obcymi, co wyklucza je z uczestnictwa w rekrutacji. Problem z zatrudnieniem pracowników na stanowiska deficytowe jest też kolejnym czynnikiem wpływającym na rozwój automatyzacji i robotyzacji procesów.Pracodawcy coraz chętniej inwestują w nowe technologie, co wynika z problemów z zatrudnieniem oraz z chęci optymalizacji procesów. W związku ze skalą digitalizacji coraz więcej firm decyduje się na szkolenie pracowników z wdrażanych technologii, jak i przekwalifikowywanie ich w celu umożliwienia podjęcia alternatywnych zadań. Potrzeba uzupełniania kompetencji będzie coraz popularniejsza, gdyż szacuje się, że przy wykorzystaniu istniejących technologii aż 45% wykonywanych przez pracowników obowiązków będzie można zautomatyzować.