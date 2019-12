Ile kosztuje zabawa karnawałowa w Europie? Sprawdź ceny

Lendo Polska sprawdza, ile może kosztować nas zabawa karnawałowa w różnych zakątkach Europy. Okazuje się, że stosunkowa tanimi opcjami są kilkudniowe imprezy organizowane w Kolonii i Bazylei. Ci, którym marzy się dwutygodniowe balowanie na Wyspach Kanaryjskich czy na południu Francji, muszą liczyć się z przygotowaniem nieco pokaźniejszego budżetu.

20-25 lutego – Kolonia

1-5 marca – Bazylea

15-29 lutego – Nicea

27 lutego – 10 marca – Santa Cruz

Jeśli bal karnawałowy, to Rio lub Wenecja. Te dwa miasta przychodzą nam na myśl przeważnie w pierwszej kolejności. Na mapie nie brakuje jednak innych, interesujących lokalizacji, w których możemy hucznie bawić się z okazji karnawału. Eksperci Lendo Polska przyjrzeli się czterem destynacjom: Teneryfie, Nicei, Kolonii oraz Bazylei.Najbliższa nam geograficznie zabawa karnawałowa odbywa się w niemieckiej Kolonii. Na niespełna tydzień przed Środą Popielcową w Weiberfastnacht kobiety przejmują władzę w mieście i obcinają mężczyznom krawaty. Z kolei w Rosenmontag, czyli różany poniedziałek, odbywa się wielka parada, kulminacyjny moment świętowania. Wielu z nas kojarzy karnawał w Kolonii z wielkimi karykaturami polityków, które biorą udział w paradzie. W 2020 r. koloński karnawał potrwa od 20 do 25 lutego. Tanimi liniami dostaniemy się do Kolonii z Katowic za niespełna 650 zł za 2 osoby, z kolei za nocleg w czasie karnawału możemy zapłacić nawet 700 zł.Na uwagę zasługuje również trzydniowa zabawa karnawałowa w Bazylei, która odbywa się… po Środzie Popielcowej. Według niektórych tłumaczeń termin zabawy pochodzi z okresu reformacji, ewangelicy z Bazylei chcieli w ten sposób odróżnić się od katolików. Zabawa w jednym z najbardziej znanych szwajcarskich miast to m.in. parada błaznów i wieśniaków, bo za takie postacie przebierają się mieszkańcy. W Bazylei przyjezdni mogą być tylko widzami. Bawią się tylko mieszkańcy miasta. Koszt podróży dla pary w terminie 1-5 marca z Warszawy wynosi zaledwie 730 zł z 1 dużym bagażem. Za 4 noclegi zapłacimy co najmniej 1 tys. zł.Zabawa karnawałowa we francuskiej Nicei najbardziej przypomina wenecki karnawał. W 2020 roku takie atrakcje jak Parada Światła czy Bitwa Kwiatowa odbędą się między 15 a 29 lutego. Przelot w tym terminie z 1 dużym bagażem państwowymi liniami z Warszawy to koszt około 1400 zł dla pary - w większości przypadków wcześniejszy powrót daje podobny koszt podróży . Warto pamiętać, że wejście na parady jest biletowane, a koszt wejściówek waha się w granicach 50-200 zł za parę. Dobry nocleg w Nicei można znaleźć już od 2500 zł.Miłośnikom zabawy karnawałowej w stylu tej, która odbywa się w Rio de Janeiro, z pewnością może przypaść do gustu to, co oferuje zlokalizowane na Teneryfie Santa Cruz. W tym mieście od 27 lutego do 10 marca 2020 roku można oglądać m.in. wielką paradę, galę wyborów królowej imprezy czy przemarsz Desfile del Coso. W tym terminie za podróż tanimi liniami z jednym dużym bagażem i przesiadką w Brukseli lub w Londynie zapłacimy za 2 osoby około 1050 zł. Za powrót z przesiadką w Birmingham zapłacimy 520 zł. Łączny koszt podróży to zatem niespełna 1600 zł. Dwutygodniowy nocleg w tym terminie to koszt około 2500 zł, choć zintensyfikowanie poszukiwań może zaowocować oczywiście znalezieniem jeszcze tańszego zakwaterowania.