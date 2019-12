5 sposobów na pozyskanie talentów. Elastyczny czas pracy to nr 1

Elastyczny czas pracy, content marketing jako narzędzie budowania wizerunku marki pracodawcy oraz zakrojona na jak najszerszą skalę rekrutacja pracowników. To niektóre z trendów, które w kolejnych 12 miesiącach mają wyraźnie zaznaczyć swoją obecność na rynku pracy - wskazuje firma Antal w najnowszej, dziewiątej już odsłonie cyklicznego badania „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy”.

Inne, istotne wnioski z badania specjalistów i menedżerów

4 na 10 badanych wskazuje, że aktywnie poszukuje nowego zatrudnienia;

55% respondentów mówi o poprawie swojej sytuacji zawodowej, to o 5 p.proc. mniej niż rok temu, podobny odsetek badanych deklaruje otrzymanie podwyżki;

zmiana pracy dyktowana jest przede wszystkim: bardziej atrakcyjnymi możliwościami rozwoju zawodowego, propozycją wyższego wynagrodzenia oraz niezadowoleniem z zarządzania w dotychczasowej organizacji (po 41% wskazań);

7 spośród 10 najczęściej wymienianych powodów odejścia z organizacji ma charakter wewnętrzny - związane są z niezadowalającą dla pracowników sytuacją w miejscu pracy, nie zaś konkurencyjną ofertą.

5 najważniejszych trendów, które mają pomóc przyciągnąć i utrzymać talenty w 2020 roku.



1. Elastyczny czas pracy – nie przywilej, tylko standard?

2. Umowa o pracę - warunek konieczny?

3. Komunikacja i zaufanie definiują markę pracodawcy

Coraz częściej spotykam się z sytuacją, że w tej samej firmie, z tymi samymi procesami i wynagrodzeniem występują zespoły o bardzo różnym poziomie zaangażowania. Dlaczego tak się dzieje? – Badanie Antal pokazuje, że relacje z bezpośrednim przełożonym mają decydujące znaczenie w postrzeganiu organizacji. Patrzymy na firmy poprzez okulary, jakimi jest nasz bezpośredni przełożony – mówi Anna Piotrowska-Banasiak, Development Director, Antal.

4. Rekrutacja bez granic

Mieszkając w rejonach oddalonych od stolicy, zaczynamy doceniać jakość życia oferowaną w nieco bliższym otoczeniu. Nie każdy też odnajduje się w wielkiej metropolii. Trend jest widoczny zarówno wśród kadry menedżerskiej, jak i specjalistycznej. Przykładowo specjalista z Katowic relatywnie chętnie relokuje się do Krakowa, nieco mniej chętnie do Wrocławia, natomiast rzadziej zdecyduje się na dalszą eskapadę. W swojej praktyce rekrutacyjnej na co dzień spotykam się z mobilnością w ramach najbliższych regionów, z czego w ogromnej większości przypadków istnieją pewne wymagania minimalne. Dotyczą one dostępu do kultury czy ogólnej jakości życia. I takie kryteria – zdaniem specjalistów i menedżerów – coraz częściej spełniają miasta powyżej 100 tys. mieszkańców, a niekoniecznie tylko największe ośrodki – podkreśla Dominik Pekról, Regional Manager, Antal.

5. Budowa marki pracodawcy, poprzez skuteczny content marketing

Elastyczny czas pracy staje się niemal nieodzownym narzędziem w walce o najlepszych pracowników - dowodzi najnowsze badanie Antal. Okazuje się, że dziś jest on głównym czynnikiem, który przyciąga do pracy specjalistów i menedżerów. Wskazuje na niego połowa badanych, co oznacza, że na przestrzeni ostatnich 5 lat odsetek osób, które wskazują ten element jako kluczowy, podskoczył o 42 p.p.Czy można zatrzymać pracowników i przyciągnąć uwagę kandydatów, walcząc nie tylko o ich umysły, ale też o ich serca? Czy specjaliści i menadżerowie staną się emocjonalnie związani z firmą, jeśli ta zacznie słuchać ich potrzeb i zapewni im np. elastyczny czas pracy? Czy partnerski styl zarządzania i przejrzysta komunikacja sprawią, że pracownicy będą lepszymi ambasadorami marki? Eksperci Antal przekonują, że odpowiedzi na wszystkie postawione tu pytania brzmią „tak”.W kontekście pojawiających się zmian społecznych czy ekonomicznych warto zastanowić się nad samą definicją pracy. Z badania Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” wynika, że mit „wysiedzianych godzin” jako czasu efektywnej pracy, dobiega już końca. Już co drugi pracownik deklaruje, że warunkiem rozważenia oferty nowego pracodawcy jest ujęcie w niej informacji o elastycznym czasie pracy (50%). Odsetek osób wskazujących ten element jako kluczowy wzrósł o 28 punktów procentowych w porównaniu do 2016 roku i 42 punkty procentowe w porównaniu do 2014 roku.To prawdziwa rewolucja na rynku pracy . Organizacje, które będą w stanie zapewnić pracownikom elastyczny czas pracy, multiplikują swoje szanse na sukces w kolejnych latach – zarówno w aspekcie budowania marki pracodawcy, jak i wskaźników biznesowych.Wbrew obiegowym opiniom na temat rosnącej popularności umowy B2B, dla wielu specjalistów i menedżerów to umowa o pracę nadal stanowi kluczowy czynnik wpływający na wybór pracodawcy. Odsetek osób wskazujących ten element jako kluczowy wzrósł o 4 punkty procentowe w porównaniu do ubiegłego roku. Jednocześnie o 2 punkty procentowe spadł odsetek osób preferujących umowy B2B. Wyjątkiem jest branża IT, gdzie doświadczeni kandydaci oczekują przede wszystkim elastyczności zarówno w wymiarze czasu pracy, jak i formy zatrudnienia.Z badania Antal wynika, że poza atrakcyjniejszymi możliwościami kariery i wyższym wynagrodzeniem, na czele listy powodów wpływających na zmianę pracy znajduje się złe zarządzanie w organizacji. Ten czynnik był powodem odejścia z dotychczasowego miejsca pracy dla 41% respondentów.Wskazuje to na konieczność pracy u podstaw w większości firm z kadrą menedżerską w postaci szkoleń z zakresu komunikacji, dawania feedbacku i wyznaczania celów. Pracownicy, którzy czują, że mają partnerską relację z szefem, są jej wiarygodnymi rzecznikami nie tylko na rynku pracy, ale również w stosunku do partnerów biznesowych.Pracodawcy, żeby być skuteczni rekrutacyjnie, powinni rozważać również jako możliwości pozyskiwania kandydatów inne regiony Polski oraz zagranicę. Z badania Antal „Aktywność specjalistów i menedżerów na rynku pracy” wynika, że specjaliści i menedżerowie w Polsce są otwarci na relokację zawodową. Najczęściej taką gotowość deklarują przedstawiciele wyższej kadry zarządzającej (79%), logistyki oraz sprzedaży (72%). Na relokacji pracowników zależy nie tylko firmom. Ostatnio coraz bardziej popularne są inicjatywy całych regionów czy miast, które zachęcają do zamieszkania na ich terenie oraz kooperacje lub zrzeszenia firm, które razem promują region widząc szansę we współpracy.LinkedIn w ujęciu globalnym to już ponad 645 mln zarejestrowanych użytkowników, z czego ponad 2,5 mln w Polsce. To daje nam 34 pozycję wśród 44 krajów Europy. Średnio co sekundę rejestrują się więcej niż 2 nowe osoby. Z badania Antal wynika, że udział na rynku specjalistów i menedżerów posiadających zaktualizowany profil pozostaje na wysokim poziomie 80%. Wzrost aktywnych kont to konsekwencja cyfrowej transformacji rynku pracy. Media społecznościowe o profilu biznesowym to „żyzny grunt” dla pracodawców i podstawowy punkt styku dla działań w ramach strategii social sellingu, employer brandingu czy marketingu rekrutacyjnego. Z tego względu transparentna, szczera firma, powinna prowadzić odpowiednią komunikację na portalach społecznościowych, dzięki czemu sprawi wrażenie niemającej nic do ukrycia, wzbudzi zaufanie i pozytywne emocje wśród potencjalnych kandydatów i tym samym zachęci ich do pracy w firmie.