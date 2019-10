Employer branding i inne tendencje na rynku pracy

Wzrost znaczenia employer brandingu i transparentna komunikacja w rekrutacji. To tylko niektóre z trendów, których obecność wyraźnie zaznacza się dziś na rynku pracy. Jakie nastroje towarzyszą obecnie kandydatom i pracownikom? O co powinni zadbać pracodawcy? Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi najnowsze z badań serwisu Praca.pl.

1. Employer branding ma znaczenie. I działa, zarówno ten dobry, jak i ten zły.

Rozmowa o pracę W rekrutacji wygrywa transparentna komunikacja. W rozumieniu kandydatów to przede wszystkim szczegółowe omówienie obowiązków na stanowisku, na które aplikują oraz udzielenie informacji zwrotnej na temat wyniku rekrutacji.

2. Da się stworzyć ogłoszenie idealne

3. W rekrutacji wygrywa transparentna komunikacja

4. Nie tylko pieniądze się liczą. Pozwólmy pracownikom się zaangażować i budować relacje

5. Pracodawco, bądź uczciwy

6. Jeśli chcesz zatrzymać pracownika – doceń go

7. Relacje mają znaczenie

Ankietowe badanie Praca.pl objęło swoim zasięgiem grupę liczącą sobie 1346 respondentów obu płci, głównie pomiędzy 25 a 34 rokiem życia. Byli to legitymujący się wyższym wykształceniem mieszkańcy dużych miast, w przeważającej mierze pracujący. Autorzy badania podzielili je na 3 obszary tematyczne:Oto, jak prezentują się główne wnioski płynące z ich analizy.Przed podjęciem ostatecznej decyzji o zakupie 97% e-kupujących zasięga w sieci opinii o produkcie. Dlaczego zatem w ten sam sposób nie mieliby postępować kandydaci, sprawdzając krążące w internecie opinie o potencjalnym pracodawcy?Te ostatnie mają więc duże znaczenie i warto podejść do nich poważnie. Tymczasem aż 16% respondentów badania jest przekonanych, że to laurki wystawiane przez HR-owców lub opłacone opinie. Większość (39%) wrzuca takie opinie do worka z nazwą gorzkie żale pracowników.Jak to zrobić dobrze? Przede wszystkim zacząć budowanie wizerunku dobrego pracodawcy wewnątrz organizacji – to pracownicy są najlepszymi ambasadorami marki. Dajmy im możliwość dołożenia swojej cegiełki do działań z zakresu employer branding Wystarczy podać wszystkie informacje, których potrzebuje kandydat. Oczywiście głównie te, dotyczące wynagrodzenia. A podając te informacje wystarczy być konkretnym. Proste? Nie do końca. Są bowiem stanowiska, których finalny kształt będzie zależał między innymi od osoby, która je obejmie. Taka sytuacja nie blokuje jednak bycia konkretnym. Można zaznaczyć w ogłoszeniu jakie czynniki będą miały wpływ na wynagrodzenie lub podać widełki finansowe. Kandydaci powinni to docenić.Aż dla 77% badanych najważniejszą cechą dobrze przeprowadzonej rekrutacji jest przejrzystość. Transparentność w rozumieniu kandydatów to przede wszystkim szczegółowe omówienie obowiązków na stanowisku, na które aplikują oraz udzielenie informacji zwrotnej na temat wyniku rekrutacji. Co trzeci kandydat doceni profesjonalną, czyli opartą na kompetencjach, ocenę swojej kandydatury, z kolei co czwarty zwraca również uwagę na szacunek podczas całego procesu.Oczywiście, że większość pracuje po to, żeby otrzymać wynagrodzenie. Ale nie tylko to jest ważne. Nasi badani podkreślili, że liczą się też relacje z innymi pracownikami (i z szefem) oraz możliwość rozwoju. Jednocześnie ponad 55% uczestników badania deklaruje, że angażuje się w pracę na 150%. Warto zwrócić uwagę na takich pracowników, to zapewne świetni kandydaci na ambasadorów marki pracodawcy.Według ankietowanych to najważniejsza cecha określająca dobrego pracodawcę.Pracownicy docenią również szefa, który o nich dba. W tym aspekcie znaczenie ma także transparentna komunikacja.W badaniu zapytaliśmy czy pracownicy chętnie zainwestowaliby prywatne pieniądze w nowy pomysł biznesowy szefa. Okazuje się, że wiara w kompetencje do prowadzenia biznesu nie jest zbyt duża. Na zaznaczenie odpowiedzi „tak” zdecydowało się jedynie 15% badanych. 44% nie zaryzykowałoby z całą pewnością. Pozostali nie są pewni..Oczywiście pierwszym narzędziem, po które można sięgnąć, kiedy pracownik chce odejść jest podwyżka (ewentualnie awans, który z tą podwyżką zapewne będzie nierozerwalnie związany). To skłoniłoby do pozostania w firmie aż 84% naszych ankietowanych. Ważna byłaby też możliwość rozwoju, podnoszenia kompetencji zawodowych. A co jeśli to nie pieniądze są powodem odejścia?Pod lupę należy wziąć atmosferę w miejscu pracy. Dla blisko połowy ankietowanych zła atmosfera w firmie może być czynnikiem, który zadecyduje o zmianie pracodawcy.Kiedy pracownik poda taki powód odejścia, zostawi na biurku pracodawcy orzech trudny do zgryzienia. Atmosfery nie naprawi się z dnia na dzień, z podwyżką może pójść znacznie szybciej. Warto więc zapobiegać, żeby nie trzeba było leczyć.63% ankietowanych nie utrzymuje relacji z byłym pracodawcą. 27% jest w kontakcie, jednak z głównie z własnej inicjatywy.Utrzymywanie przez pracodawców relacji z byłymi pracownikami bardzo powoli wchodzi do kanonu dobrych praktyk z obszaru employer brandingu. Budując wizerunek dobrego pracodawcy warto zacząć od zwrócenia uwagi na to w jakiej atmosferze rozstajemy się z pracownikami. To będzie pierwszy krok na drodze do zbudowania profesjonalnego outboardingu.