Prezenty świąteczne. Emocje i nerwy

Święta Bożego Narodzenia to dla wielu z nas nie lada wydatek, jednak w większości jesteśmy w stanie sfinansować ich organizację z bieżących dochodów. Niemal połowa Polaków deklaruje, że budżet będzie trzymać w ryzach, ale jednocześnie równie spore (43%) jest grono tych, którzy przyznają się do grudniowych szaleństw. Te ostatnie dotyczyć będą często prezentów świątecznych i to pomimo faktu, że spora część z nas utyskuje na nadmierną komercjalizację świąt.

Ile wydajemy na prezenty świąteczne?

Jak zmieniają się preferencje prezentowe Polaków?

Prezenty świąteczne także od firmy

Serwis Prezentmarzeń prezentuje wyniki badania „Zmiany w zwyczajach i preferencjach świątecznych Polaków". W opublikowanym komunikacie czytamy m.in., że Boże Narodzenie to czas, którego wielu z nas (37%) wyczekuje z niecierpliwością. Co trzeci z badanych odczuwa pozytywne emocje w związki z wręczaniem i otrzymywaniem prezentów, a 17% cieszy się z możliwości wspólnego świętowania z najbliższymi.Polacy przyznają również, że każdego roku na organizację świąt wydają coraz więcej. Taką deklarację składa niemal połowa badanych, ale jednocześnie 43% przyznaje się bez ogródek, że grudzień to miesiąc luzowania finansowego pasa. Taki sam odsetek badanych wskazuje jednak, że ma baczenie na wydatki i mimo świąt stara się nie przekraczać ich standardowego poziomu. Funduszy nie kontroluje jedynie co 20. z badanych, a 7% mówi, że Boże Narodzenie obchodzić będzie skromnie.Organizację świąt i prezenty świąteczne finansują przeważnie z bieżącego dochodu (46%). Co trzeci Polak sięga w tym celu po oszczędności. Jak wynika z badania, w 10% przypadków świąteczna gorączka zakupowa wymaga sięgnięcia po kartę kredytową, 6% korzysta z kredytu lub bierze chwilówki, 4% pożycza w rodzinie lub u przyjaciół.Dla 28% zapytanych Polaków 100 zł na osobę to rozsądna kwota, która pokazuje że szanujemy bliskich. Według 38% respondentów prezenty świąteczne mogą kosztować od 100 do 200 zł, bo w takiej kwocie można już zaszaleć, nie nadwyrężając specjalnie kieszeni. Dla 34% kwota przeznaczona na upominek powyżej 300 zł na osobę jest postrzegana już jako zbyt duży wydatek, ponieważ – jak deklarują – wartościowe prezenty świąteczne wcale nie muszą drenować budżetu.Rosnący konsumpcjonizm powoduje, że coraz częściej pojawia się też frustracja z nietrafionych prezentów świątecznych. Nie dziwi więc fakt, że co trzeci z respondentów badania deklaruje, że zastępuje tradycyjne prezenty voucherami i kartami podarunkowymi, a 37% pyta najbliższych o preferencje upominkowe, bojąc się porażki.Jak potwierdza badanie, zmiany świątecznych zwyczajów dotyczą także rynku pracy - 66% respondentów wskazuje, że w realiach rynku pracownika pracodawcy są bardziej skłonni fundować pracownikom prezenty świąteczne i udogodnienia. Spośród 1015 zapytanych przez serwis Prezentmarzeń Polaków, co drugi z nich jest zapraszany z okazji świąt na firmowe spotkanie w restauracji. Z kolei 29% otrzymuje od pracodawcy w grudniu upominek w postaci paczki świątecznej, bonów lub drobnego prezentu. Dla 7% respondentów pracodawcy są gotowi, aby z okazji świąt zaoferować pracownikom krótszy dzień pracy lub dodatkowy dzień wolny.Rynek pracownika motywuje pracodawców do kreatywnego myślenia o prezentach świątecznych dla zatrudnionych. Rosnący deficyt specjalistów w firmach oraz podnoszący się poziom zamożności społeczeństwa sprawia, iż pracownicy coraz bardziej skupiają się na własnych pragnieniach i potrzebach. Pracodawcy coraz chętniej sięgają więc po emocje, podarowując pracownikom prezenty w formie oryginalnych przeżyć. Jak potwierdzają wyniki badania, 45% Polaków chce otrzymywać prezenty, które wywołują w nich przeżycia i pozytywne emocje.Z badania dowiadujemy się również, jakie czynniki są w stanie w skuteczny sposób zepsuć nam magię świąt. 37% badanych wskazało tu na zmęczenie panującym w sklepach szaleństwem, co czwarty z ankietowanych wskazał na niewygodne pytania padające przy okazji spotkań rodzinnych, a co piąty - na rozmowy o polityce.