Jakie działania CSR podejmuje sektor MŚP? Ochrona środowiska na 1. miejscu

Jakie działania CSR podejmuje sektor MŚP? Z badania zrealizowanego przez FL wynika, że aktywność w tym zakresie najczęściej dotyczy ochrony środowiska. 8 na 10 badanych przedsiębiorców segreguje odpady, a 7 na 10 oszczędza energię. Jedynie 3 proc. respondentów przyznaje się, że na tym polu nie robi kompletnie nic. W firmach popularna jest również dbałość o work-life balance i rozwój zawodowy pracowników. Gorzej prezentują się działania społeczne. Jeżeli w ogóle są podejmowane, to najczęściej dotyczą wspierania organizacji pozarządowych.

CSR, czyli pracownik i klient w centrum uwagi

- Małe i średnie przedsiębiorstwa najczęściej zaczynają swoją przygodę CSR od działań zorientowanych na wsparcie mocnych stron, czyli w obszarach, w których mogą już pochwalić się osiągnięciami. Do nich należą pracownicy, klienci czy środowisko naturalne. Co więcej, dbałość firm o tych właśnie interesariuszy związana jest mniej lub bardziej z wynikami ekonomicznymi. Na przykład w relacjach z innymi przedsiębiorstwami niemal dwie trzecie firm przyznaje, że określiło regulamin sprzedaży produktów czy usług w sposób klarowny, a ponad połowa monitoruje zadowolenie klientów z jakości obsługi. To jeszcze bardziej przekonuje ich do intensywniejszych działań odpowiedzialnościowych – powiedział Radosław Woźniak, prezes zarządu EFL.

Liczy się ochrona środowiska

- W przypadku działań prośrodowiskowych w MŚP możemy domniemywać, że „zielone” podejście wynika głównie z wymogów prawnych – na przykład segregowanie odpadów, a wzmocnienie ekologicznego podejścia w obrębie CSR jest odpowiedzią na obecne trendy konsumenckie. Polacy chcą napojów w butelkach zwrotnych i są coraz częściej gotowi płacić za nie kaucję, a w trosce o środowisko popierają butelkomaty. Ponadto, w przypadku MŚP oszczędności surowców, energii elektrycznej i wody są też efektem pragmatycznego podejścia do działalności. Nie ma w tym jednak nic złego, ponieważ motywacja finansowa nadaje działaniom CSR, często płynącym z potrzeby serca, walor racjonalnej systemowości i trwałości, wpisując je w model biznesowy przedsiębiorstwa – zwraca uwagę Joanna Picher-Różyło, kierownik Biura Zarządu i CSR w EFL.

Społeczność zyskuje najmniej

Jak wynika z badania EFL, aktywność podejmowana przez sektor MŚP w zakresie CSR najczęściej ukierunkowana jest na pracowników i klientów. Firmy deklarują dbałość o rozwój zawodowy personelu (58 proc.) i work-life balance . Na drugim końcu listy znajdują się działania na rzecz promowania zdrowego odżywiania się (19 proc.) oraz wolontariat pracowniczy (22 proc.). Do nieprowadzenia żadnych działań CSR skierowanych do pracowników przyznaje się jedynie co 16. przedsiębiorstwo (6 proc.).Jeszcze częściej niż na propracownicze aktywności CSR małe i średnie przedsiębiorstwa wskazywały na relacje z innymi przedsiębiorstwami. Aż 6 na 10 firm zadeklarowało fakt funkcjonowania jasnego regulaminu sprzedaży produktów, więcej niż połowa na monitorowanie zadowolenia klientów z jakości obsługi (56 proc.). Relatywnie najrzadziej (21 proc.) respondenci wspominali o wymaganiach etyczno-prawnych stawianych kontrahentom (21 proc.). 1 na 9 firm nie zajmuje się aktywnościami CSR skierowanymi do klientów.Jak czytamy w komunikacie z badania, obszarem CSR, którym zajmuje się najczęściej sektor MŚP, jest środowiska naturalnego . Ponad 8 na 10 firm z sektora MŚP deklaruje segregowanie odpadów. Popularnym działaniem o pozytywnym wpływie na środowisko naturalne jest także stosowanie energooszczędnych źródeł światła (71 proc.). Najrzadziej podejmowano wykorzystywanie w produkcji przyjaznych środowisku nakładów produkcyjnych (14 proc.). Tylko 3 proc. zapytanych firm nie prowadzi żadnych działań prośrodowiskowych.Aktywność społeczna to najsłabiej odzwierciedlany w badaniu wymiar społecznej odpowiedzialności mikro, małego i średniego biznesu. Aż 35 proc. respondentów aktywnych w obszarze CSR wskazało, że nie podejmuje żadnych działań w tym zakresie. Najpopularniejsze jest wspieranie organizacji pozarządowych – finansowo (32 proc.) lub rzeczowo (23 proc.), a jeszcze więcej firm angażuje się w ochronę środowiska naturalnego (39 proc.).Firma SuperDrob postawiła w swoich działaniach CSR na ten obszar poprzez ofertę wolontariatu pracowniczego.