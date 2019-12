Opakowania zwrotne. 84% Polaków mówi "tak"

Chęć przysłużenia się ochronie środowiska, zredukowanie ilości zbieranych w domu śmieci oraz niższe ceny produktów. To trzy główne powody, dla których Polacy z przychylnością patrzą na opakowania zwrotne - wynika z sondażu zrealizowanego przez ARC Rynek i Opinia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Odsetek osób zainteresowanych produktami w opakowania zwrotnych w podziale na wiek Zainteresowanie produktami w opakowaniach zwrotnych jest wysokie w każdej grupie wiekowej. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Temat segregacji odpadów jest bardzo żywy w ciągu ostatnich miesięcy. Obowiązująca segregacja pięciu frakcji przysparza Polakom trochę kłopotów, nie tylko dlatego, że nie zawsze wiedzą, jaki odpad do jakiego kosza wrzucić, ale również – jak zmieścić w mieszkaniu pięć pojemników. Dlatego, jak widać z naszego sondażu, Polacy chętnie ograniczyliby liczbę odpadów we własnym domu poprzez korzystanie np. z produktów w opakowaniach zwrotnych. Jednocześnie fakt, że aż 84% respondentów pozytywnie odniosło się do takiego rozwiązania, a za główną zachętę uznali oni pozytywny wpływ na środowisko pokazuje, że Polacy są coraz bardziej świadomi wpływu produkcji i konsumpcji w tym obszarze – komentuje dr Adam Czarnecki z ARC Rynek i Opinia.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Co zachęca respondentów do korzystania z produktów w opakowaniach zwrotnych Pierwsza z wymienianych kwestii to chęć przysłużenia się środowisku. Kliknij, aby przejść do galerii (3)

Odsetek Polaków, którzy z przychylnością patrzą na opakowania zwrotne, jest dość wysoki. Nie ma tu znaczenia ani płeć, ani miejsce zamieszkania, ani też wielkość miejscowości zamieszkiwanej przez respondentów. Znaczących różnic nie widać również w poszczególnych grupach wiekowych, w każdej z nich odsetek osób przychylnych opakowaniom zwrotnym oscyluje wokół 80%, choć widać, że chętniej do takiego rozwiązania podchodzą osoby po 35. rokiem życia.Powodów dla których Polacy z tak dużą otwartością patrzą na opakowania zwrotne jest co najmniej kilka. Na pierwszym miejscu (65%) wymieniana jest chęć zrobienia czegoś dobrego dla środowiska. 54% badanych mówi o redukcji śmieci w domu, a co drugi wskazuje, że motywująca jest cena produktów w opakowaniach zwrotnych.