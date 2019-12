GUS: spada liczba wolnych miejsc pracy. To oznaka spowolnienia gospodarczego

Oznaki spowolnienia gospodarczego są coraz bardziej widoczne. Silnie odczuwają je już nasi zachodni sąsiedzi, ale i w Polsce widać symptomy wskazujące na to, że gospodarka zaczyna hamować. To m.in. najnowsze dane GUS, z których wynika, że o wolne miejsca pracy jest w naszym kraju trudniej niż przed kwartałem czy przed rokiem. Jeśli spadkowa tendencja będzie kontynuowana, można spodziewać się, że w nadchodzącym roku liczba nowo utworzonych etatów będzie sporo niższa aniżeli w tym roku.

- Pracodawcy nadal zmagają się z ograniczoną dostępnością kandydatów, ale widać powolne odwrócenie trendu. Spada liczba miejsc pracy, co jest uwarunkowane sytuacją w Europie Zachodniej, od której koniunktura w Polsce w sporym stopniu zależy. Jeżeli trend spadkowy w liczbie wolnych miejsc pracy będzie się utrzymywał, w 2020 roku liczba nowych miejsc pracy będzie zdecydowanie niższa niż w tym roku. W całym 2019 roku spodziewamy się mniej więcej 700 tys. nowych miejsc pracy, czyli podobnie jak w 2018 roku. Natomiast już w 2020 roku ta liczba może spaść nawet do pół miliona – mówi.

Spada liczba wolnych miejsc pracy Spada liczba wolnych i nowych miejsc pracy. W 2020 roku może powstać tylko 0,5 mln nowych stanowisk.

- Najnowsze dane GUS wskazują na symptomy spowolnienia gospodarczego w Polsce, ale warto też podkreślić, że tworzenie i likwidowanie miejsc pracy ma charakter sezonowy. Pierwsze dwa kwartały roku to momentu kiedy miejsc pracy tworzy się najwięcej – podsumowuje Krzysztof Inglot.

Z najnowszej informacji sygnalnej GUS „ Popyt na pracę w III kwartale 2019 r.” wynika, że w minionych trzech miesiącach nie tylko utworzono mniej nowych miejsc pracy (148,6 tys. spadek o 5,4%), ale również zlikwidowano więcej stanowisk niż rok wcześniej (+ 1,9 %). Spadkowa tendencja dostrzegalna jest również w odniesieniu do nowo utworzonych etatów (spadek o 9,6% rdr). Jednocześnie u schyłku września na pracowników czekało 32,9 tys. wakatów.O czym mogą świadczyć doniesienia GUS? Jak wskazują eksperci Personnel Service, to wyraźny dowód na to, że w Polsce powoli zaczynamy odczuwać oznaki spowolnienia gospodarczego , które wyraźnie daje o sobie znać m.in. za Odrą. Sytuację tak komentuje Krzysztof Inglot, Prezes Zarządu Personnel Service:GUS podał również, że w końcu III kwartału 2019 roku największą liczbą wolnych etatów dysponowały województwa: mazowieckie — 36,7 tys. (24,7%), śląskie — 19,8 tys. (13,3%) oraz małopolskie — 14,3 tys. (9,6%), a najmniejsza oferta wolnych miejsc pracy wystąpiła w województwach: podlaskim — 2,2 tys. (1,5%), podkarpackim — 2,5 tys. (1,7%) oraz lubuskim — 3,0 tys.(2,0%).