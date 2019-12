Medycyna i nowe technologie. Jak wygląda przyszłość?

Współcześni pacjenci chcą, aby dostęp do usług medycznych towarzyszył im już niemal wszędzie, a swoje zdrowie najchętniej monitorowaliby za pomocą smartfona. Opieka medyczna ma już narzędzia, ab sprostać tym wymaganiom – nowe technologie coraz śmielej wkraczają również do medycyny, wspierając lekarzy w ich codziennej pracy. Jak jednak wynika z opracowanego przez Deloitte raportu „Winning in the future of Medtech”, do zrobienia pozostało jeszcze wiele. I nie chodzi tu wyłącznie o zaspokajanie potrzeb pacjentów.



Firmy technologiczne już dziś odgrywają dużą rolę w rozwoju sektora medycznego. Ich zdolność do gromadzenia, przechowywania oraz analizowania ogromnych ilości danych zdrowotnych nie tylko usprawnia obsługę pacjenta, lecz też wpływa na rentowność opieki medycznej. Dodatkowo, technologie pozwalają klientom kontrolować ich stan fizyczny i konsultować go ze specjalistami w dogodny dla nich sposób. Z nawiązania tego typu partnerstwa korzyści będą czerpać obie strony – zarówno sektor medyczny, jak i firmy technologiczne.

Pacjenci chcą mieć powszechny dostęp do usług medycznych Nowoczesne rozwiązania technologiczne zmieniają system opieki medycznej i stanowią istotne wsparcie dla lekarzy na całym świecie.

Medycyna przyszłości, czyli zaawansowane zarządzanie danymi

Zamiast koncentrować się wyłącznie na tym, jak skutecznie leczyć choroby, medycyna skupi się w przyszłości przede wszystkim na ich diagnozowaniu na jak najwcześniejszym etapie. Sektor medyczny przyszłości zdefiniują technologie ery cyfrowej takie jak sztuczna inteligencja i wirtualna rzeczywistość, a także coraz większa ilość możliwych do pozyskania danych oraz współpraca z firmami technologicznymi spoza branży zdrowotnej – mówi Maciej Dalecki.

zarządzaniu danymi, zapewnieniu dobrego samopoczucia, upowszechnieniu dostępu do opieki zdrowotnej.

Nowocześni strażnicy zdrowia

Nowe technologie w branży medycznej

Zdalne monitorowanie mogłoby dostarczać ostrzeżeń i aktualizacji stanu zdrowia zespołowi opieki zdrowotnej, tym samym zapobiegając postępowi chorób. Zintegrowane dane natomiast mogą pomóc lekarzom w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Z poprawą wydajności wiążą się zaś możliwości wykorzystania wirtualnej rzeczywistości w szkoleniu lekarzy, pielęgniarek i innych pracowników służby zdrowia. Wszystko to wniesie swój wkład w zbudowanie medycyny przyszłości – mówi Tomasz Borowy, Dyrektor w Dziale Konsultingu, Deloitte.

Firmy medyczne: przyszłość pod znakiem nowych możliwości

W najbliższym czasie powinny one określić kierunki rozwoju, które będą kontynuować. Należą do nich inwestycje w infrastrukturę danych i technologię, budowa potencjału analitycznego i sztucznej inteligencji, rozwój rozwiązań z zakresu zdalnego monitorowania, nawiązanie partnerstwa strategicznego z dostawcami usług oraz lepszego zrozumienia potrzeb klientów. Niezależnie od ścieżki rozwoju, wiele opcji opiera się na możliwości generowania i analizy danych. To z kolei zapewni im partnerstwo z firmami consumer tech, które dysponują zarówno wiedzą technologiczną, jak i zrozumieniem potrzeb konsumenckich – podsumowuje Krzysztof Wilk, Partner Associate w Dziale Doradztwa Podatkowego, Deloitte.

Jak wskazuje Deloitte, rynek medtech nie powinien poprzestawać na technologicznym udoskonalaniu urządzeń medycznych i wychodzeniu naprzeciw wymaganiom „cyfrowych” świadczeniobiorców, do czego zresztą jest całkiem dobrze przygotowany. Dziś konieczne jest, aby nowe technologie wykorzystywał również na różnych szczeblach organizacji. Eksperci są przekonani, że nie obędzie się tu bez podjęcia współpracy z firmami technologicznymi i to właśnie ta kooperacja ma stać się jednym z warunków niezbędnych do utrzymania konkurencyjności.Jak przekonuje Maciej Dalecki, Dyrektor w Dziale Doradztwa Finansowego, Deloitte:Jak czytamy w komunikacie z badania, firmy medtech szczególną uwagę zwracają na rozwój sprzętu medycznego. Zdaniem Deloitte, w ciągu najbliższych lat dane zebrane z tych urządzeń staną się bardziej wartościowe niż samo wyposażenie. Zdolność do wykorzystania uzyskanych informacji stanie się czynnikiem wyróżniającym firmy medyczne na tle konkurencji. Umiejętne zarządzanie danymi pozwoli nie tylko poprawić samopoczucie pacjentów, przewidzieć ich problemy zdrowotne, lecz także wspomóc w zmianie zachowań, które już dzisiaj mają wpływ na ich zdrowie.Medycyna musi być zatem gotowa na dynamiczne zmiany. Według Deloitte nowe technologie rewolucjonizować ją będą w trzech, zasadniczych obszarach. Mowa tu o:Pozyskiwane dane będą pochodziły z różnych źródeł i w przyszłości mogą posłużyć do wypracowania narzędzi analitycznych, które ułatwią proces decyzyjny podczas leczenia. Sukces natomiast odniosą te organizacje, które zapewnią dobre samopoczucie i należytą opiekę poprzez zastosowanie nowoczesnych urządzeń ze specjalnym oprogramowaniem do zbierania i analizy danych.Te firmy medyczne, które myślą poważnie o utrzymanie się na konkurencyjnym rynku, zmuszone są postawić na innowacyjność. Wraz ze wzrostem popularności działań profilaktycznych w opiece zdrowotnej rola technologii w tym sektorze będzie ulegać przemianie.Aż 80 proc. ankietowanych ekspertów z rynku medycznego, technologicznego, startupów zadeklarowało, że medycyna przyszłości w dużej mierze opierać będzie się na takich rozwiązaniach jak sztuczna inteligencja (AI), robotyka - 53 proc. i nanotechnologia - 47 proc. Przy wdrażaniu nowych mechanizmów organizacje te będą jednak potrzebowały pomocy ze strony inwestorów na rynku technologii konsumenckich (consumer tech). Połączenie wiedzy specjalistycznej w zakresie danych i sztucznej inteligencji, jaką posiadają te firmy ze zdolnością organizacji medtech do opracowywania aplikacji i algorytmów medycznych mogą stworzyć potężną ofertę, która poprawi pakiet medyczny. Takie firmy jak Google, Apple, Amazon czy Microsoft są coraz lepiej przygotowane do wdrażania innowacyjnych rozwiązań obarczonych niskim ryzykiem dla pacjentów (np. urządzenia wearables, czyli odzież z funkcją pomiarową). Stanowią one obecnie 35 proc. wszystkich urządzeń medtech, oferując korzyści w zakresie gromadzenia, przechowywania i analizy danych.Eksperci Deloitte podejrzewają, że firmy sektora medtech prawdopodobnie odegrają znaczącą rolę w redukcji kosztów leczenia, optymalizacji pracy chirurgów i poprawie wyników leczenia. Zdaniem 72 proc. badanych, aby zmaksymalizować swój wpływ na całokształt świadczonych usług, firmy z tego obszaru powinny oferować zdalne monitorowanie pacjentów. Z kolei 67 proc. uważa, że wiodącą rolę pełnić będzie przechowywanie i integracja uzyskanych danych. To z kolei umożliwi lekarzom podjęcie świadomych decyzji dotyczących zdrowia badanych. Ponadto, 45 proc. osób stwierdziło, że firmy z sektora medycznego mogą pomóc w osiąganiu lepszych wyników poprzez poprawę wydajności klinicznej.Jak pisze Deloitte, firmy medyczne muszą dziś zastanowić się również nad rolą, jaką chciałyby odgrywać na rynku medycznym: dostawcy danych i platform, firmy świadczącej usługi zdrowotne, ośrodka opieki czy jednocześnie wszystkich trzech.