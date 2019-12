Dysk SSD. 4 trendy: szybciej, taniej, więcej

Mamy schyłek roku, a więc czas podsumowań. O takie pokusił się Plextor, przyglądając się temu, co działo się w ostatnich 12 miesiącach na ryku dysków SSD. 4 trendy, które zaznaczyły się najsilniej, można podsumować trzema słowami: szybciej, taniej i więcej.

Taniej

Szybciej

Dysk SSD Spadki cen sprawiły, że dysk SSD jest już dzisiaj standardem

Więcej

O tym, że dysk SSD staje się coraz przystępniejszy cenowo, mówiło się już od dwóch lat. Jednak to właśnie ten rok przyniósł w tej kwestii prawdziwy przełom – w IV kwartale br. cena nośników półprzewodnikowych spadły do rekordowo niskiego poziomu – informuje Plextor. W przeliczeniu na jeden gigabajt, koszt dysku SSD wyposażonego w interfejs SATA spadł poniżej 50 groszy, a szybsze dyski PCIe powoli zbliżają się do tego poziomu. W efekcie tych spadków dyski półprzewodnikowe znajdziemy już w większości urządzeń.Wpływ na spadki cen wywarło również pojawienie się na rynku nośników wykorzystujących kości 3D QLC. Oparty na nich dysk SSD jest znacznie tańszy od innych, jednak użytkownicy mieli spore obawy, co do ich żywotności. Producenci jednak nie zrezygnowali z ich produkcji, a w ostatnich miesiącach dyski 3D QLC upowszechniły się na rynku. Kolejny rok może przynieść nowości również w tym zakresie, bo w 2019 roku testowane były jeszcze bardziej budżetowe kości 3D NAND PLC.W 2019 roku na rynku pojawiły się pierwsze nośniki obsługujące interfejs PCI Express 4.0, dzięki czemu prędkości odczytu i zapisu danych zaczęły przekraczać granicę 5000 MB/s. Czwarta generacja PCIe już jest wykorzystywana komercyjnie, ale póki co pełnię jej możliwości uwalnia platforma AMD X570. Kwestią czasu wydaje się to, kiedy stanie się ona standardem.Producenci nie ustają w rywalizacji o coraz szybszy dysi SSD. Już na początku roku pojawiły się pierwsze wzmianki o PCIe 5.0, dzięki któremu mogą zostać przekroczone kolejne bariery.Trend związany ze spadkiem cen spowodował, że producenci dysk SSD o pojemności 128 GB stał się coraz mniej opłacalny - wystarczy bowiem niewiele dołożyć, aby wyposażyć się w dysk o dwukrotnie większej pojemności. Biorąc pod uwagę opłacalność, konsumenci coraz częściej sięgają po nośnik o pojemności 512 GB. W ofertach producentów pojawiło się natomiast więcej nośników z pojemnością większą, niż 1 TB - dla bardziej wymagających użytkowników.