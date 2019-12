Średnia obniżka cen na Black Friday wyniosła 4%. W Cyber Monday jeszcze mniej

Nie obiecywane 20, 30 czy nawet 50%, ale skromne 4%. Tak prezentowała się średnia obniżka cen, jaką przy okazji Black Friday zaproponowały Polakom sklepy internetowe – wynika ze Świątecznego Barometru Cenowego, którego autorzy porównali ceny z 22 i 29 listopada. Okazuje się zatem, że wielu z nas hojnością sprzedawców mogło być co najmniej rozczarowanych. Powodów do narzekań nie powinni mieć natomiast gracze – gry komputerowe, podobnie jak przed rokiem, należały do najbardziej przecenionej kategorii.

– Pomiędzy piątkiem 22 listopada a piątkiem 29 listopada, czyli Black Friday, różnica w obniżonych cenach analizowanych kategorii produktów wynosiła średnio 4 proc. W ubiegłym roku było to 3,5 proc., a dwa lata temu 1,3 proc. W tym samym czasie średni wzrost cen wyniósł 3 proc., więc możemy mówić, że de facto w Black Friday wartość badanego koszyka produktów zmalała jedynie o 1 proc. – mówi Agnieszka Szapiel.

Kliknij, aby powiekszyć fot. Romolo Tavani - Fotolia.com Jakie obniżki na Black Friday? Podczas tegorocznego Black Friday średnie obniżki cen sięgnęły 4 proc.

– Nasze analizy z ubiegłych lat pokazały, że ceny aż do świąt będą raczej rosnąć niż spadać. Dotyczy to szczególnie najpopularniejszych kategorii prezentowych, do których zaliczają się zarówno kosmetyki i perfumy, jak i zabawki. Kto jeszcze nie kupił prezentów nie ma raczej co liczyć na atrakcyjne oferty promocyjne. Tych możemy spodziewać się dopiero w momencie rozpoczęcia wyprzedaży noworocznych – podsumowuje Agnieszka Szapiel.

O tym, że sklepy szykują promocje na Black Friday , informowani byliśmy już od początku listopada i najwyraźniej działania te przyniosły zamierzone skutki – z opracowanego przez Deloitte badania "Zakupy Świąteczne 2019” wynika, że na zakupy w Czarny Piątek zdecydowało się 3 na 4 Polaków, co jest jednym z najpokaźniejszych wyników w Europie. Okazji do kupowania mieliśmy całkiem sporo, ponieważ duża część sprzedawców zdecydowała się rozciągnięcie akcji promocyjnych w czasie – niektóre z nich trwały nawet tydzień.Do analizy wybrano najpopularniejsze produkty z kategorii: drobne AGD, czekolady, DIY, gry, konsole, kosmetyki, książki, laptopy, muzyka, okulary VR, perfumy, planszówki, smartfony, artykuły sportowe, tablety, telewizory, wearables , zabawki oraz zegarki. Łącznie przebadano przeszło 400 produktów oferowanych przez ponad 1000 sklepów internetowych.Nie inaczej niż miało to miejsce w minionym roku, obniżka cen widoczna była głównie na poziomie deklaratywnym, a jeśli się zdarzała, to miała charakter zaledwie symboliczny.Jak kształtowały się ceny w tym dniu? Spośród 400 przeanalizowanych produktów obniżka cen (względem 22 listopada) dotyczyła 51 proc. produktów.Podobnie jak rok temu, w Black Friday znacznie obniżka cen cen objęła przede wszystkim gry komputerowe. Największa sięgnęła 45 proc. Dwa kolejne miejsca na podium produktów z obniżonymi cenami należą również do gier (obniżki odpowiednio o 28 i 26 proc.).Eksperci Deloitte łącznie przeanalizowali 9,3 tys. cen produktów, które wybieramy na prezenty dla najbliższych. W przypadku Black Friday 67 proc. z nich w nie różniło się ceną w porównaniu do piątku 22 listopada. Z kolei w przypadku 18 proc. zanotowano ich spadek, a w 15 proc. wzrost.Tegoroczne badanie ponownie ujawniło znaczne różnice pomiędzy cenami w poszczególnych sklepach. Największe rozbieżności dało się zaobserwować w kategorii gier, gdzie różnice w czasie Black Friday pomiędzy ceną maksymalną a minimalną sięgały 172 proc. Tego samego dnia (29 listopada) gra Call Of Duty: Black Ops (PS4) w jednym ze sklepów internetowych kosztowała 63 zł, a w innym aż 342,67 zł. Różnica wynosiła więc 444 proc. Podobnie było z perfumami, gdzie różnice sięgały średnio 136 proc. Wodę perfumowaną Christian Dior Miss Dior (100 ml) w jednym ze sklepów można było kupić za 338,9 zł, a w innym za 659 zł, a to oznacza różnicę sięgającą prawie 100 proc.Klienci równie uważnie powinni sprawdzać ceny akcesoriów elektronicznych (różnice średnio do 150 proc.), zabawek konstrukcyjnych (średnio 107 proc.) oraz planszówek (106 proc.). Najmniejsze różnice pomiędzy minimalną a maksymalną ceną w Black Friday eksperci Deloitte odnotowali w kategorii laptopów (18 proc.), artykułów sportowych (20 proc.) oraz czekoladek (24 proc.).Przedłużeniem promocyjnych ofert Black Friday jest tzw. Cyber Monday, który przypadł w tym roku na 2 grudnia. Ceny tego dnia w porównaniu do ostatniego piątku nie zmieniły się znacząco. Średnia obniżka cen w Cyber Monday wyniosła 2 proc. Dokładnie tyle samo, co średni wzrost cen. Największe różnice widoczne były w kategoriach: zabawki kreatywne i artystyczne (średnio wzrost o 4,7 proc.) oraz gry (średnio wzrost o 2,7 proc.).