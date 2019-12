Większość Polaków odczuwa szczęście w pracy. Na czele stawki Amerykanie

84% pracowników biurowych przebadanych przez Mindspace w 7 krajach przyznaje, że są szczęśliwi. To dobre wieści dla pracodawców, ponieważ istnieją dowody, że poczucie szczęścia wywiera realny wpływ nie tylko na codzienne życie, ale również na rezultaty osiągane przez firmę - szczęśliwy pracownik jest bardziej efektywny i kreatywny. W rankingu szczęścia Polacy plasują się w połowie stawki. Najszczęśliwsi są Amerykanie, a najmniej szczęśliwi Brytyjczycy.

Kliknij, aby powiekszyć fot. ArtFamily - Fotolia.com Jesteśmy szczęśliwi w pracy? Najszczęśliwszych pracowników biurowych znajdziemy w Stanach Zjednoczonych. Polscy pracownicy biurowi plasują się w środku rankingu.

Badanie Mindspace pokazało, że szczęście towarzyszy większości badanych. 3 na 10 pracowników biurowych wskazało, że są bardzo szczęśliwi, a 54% określiło swoje szczęście jako umiarkowane.Jeśli zestawić wyniki z 7 analizowanych krajów, to okaże się, że praca przynosi szczęście przede wszystkim Amerykanom - 54% z nich twierdzi, że są bardzo szczęśliwi, a 39% jest zazwyczaj szczęśliwych. W przypadku Polaków jest to odpowiednio 25 i 58%, co daje nam miejsce w połowie zestawienia. W odróżnieniu od innych badanych, w Polsce wyższy poziom szczęścia w pracy deklarują kobiety.Koniec rankingu należy do brytyjskich pracowników biurowych, spośród których co czwarty przyznaje, że nie jest szczęśliwy w ogóle lub nie jest bardzo szczęśliwy.Autorzy badania podkreślają, jak ważne jest również zrozumienie, co leży u podstaw prawdziwego, długotrwałego zaangażowania pracowników . Należy się zastanowić, dlaczego ludzie nie czują się zaangażowani. Według badania, 34% osób nie było zaangażowanych w pracę, ponieważ uważały one, że nie zarabiają wystarczająco. Jednak niemal tyle samo pracowników – 35% – stwierdziło, że brak zaangażowania wynika z nieinspirującego środowiska pracy, w którym na co dzień pracują.W skali świata zaangażowanie w pracę jest najwyższe w Stanach Zjednoczonych i w Polsce (3,5 na 4 w każdym z tych krajów), a najniższe w Wielkiej Brytanii (2,7 na 4). Zazwyczaj, ludzie chcą mieć poczucie celu oraz osiągać wyznaczone założenia i wyniki.W Polsce i Izraelu 22% pracowników poszukuje w pracy możliwości rozwoju osobistego, natomiast w USA i Europie Zachodniej tylko 12%.Aby poziom szczęścia i zaangażowania wzrósł, firmy muszą słuchać swoich pracowników. Około jedna piąta firm (21%) nie przeprowadza oceny zaangażowania pracowników. Wygląda to jednak różnie w poszczególnych krajach. Na przykład w Stanach Zjednoczonych 18% firm nie przeprowadza oceny zaangażowania pracowników, natomiast w Izraelu nie robi tego aż 31%.W Polsce 16% pracodawców nie bada zaangażowania w pracę, przez co nigdy nie dowiedzą się, co mogliby poprawić i ulepszyć w swojej firmie. Wśród tej grupy, prawie jedna trzecia małych przedsiębiorstw (2-20 pracowników) nie przeprowadza takiej oceny, ale aż 90% dużych korporacji robi to regularnie. Liczby te jednak oznaczają, że setki pracodawców na polskim rynku nie wykonują pierwszego i najważniejszego kroku w kierunku zwiększenia poziomu szczęścia i zaangażowania w pracę, a w konsekwencji nie wykorzystują narzędzia służącego poprawie wyników firmy, nie pytając bezpośrednio pracowników o ich ocenę miejsca pracy i samopoczucie w nim.