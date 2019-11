Ochrona środowiska po polsku. Rządzący robią za mało, a sami Polacy?

Ochrona środowiska i zmiany klimatu to wątki poruszane dziś nadzwyczaj często. Rządzący podejmują w tym zakresie inicjatywy, ale zdaniem Polaków nie są one wystarczające. Działania z ostatnich czterech lat pozytywnie ocenia 31% badanych Polaków, negatywne oceny formułuje 43% respondentów, a 26% nie zajmuje w tej kwestii żadnego stanowiska. Do jakich jeszcze wniosków prowadzi badanie zrealizowane dla serwisu ciekaweliczby.pl na panelu Ariadna?

Ochrona środowiska w gospodarstwach domowych

Segregowanie śmieci

Segregowanie śmieci

Do starannego i codziennego segregowania śmieci przyznaje się 39% badanych.

Podejście do spalania plastiku w piecach grzewczych

Podejście do spalania plastiku w piecach grzewczych

80% badanych uważa spalanie plastikowych butelek i foliowych opakowań za bardzo szkodliwe.

„Badanie pokazuje, że młodzi w wieku 18-24 są mniej świadomi ekologicznie i mniej proekologiczni w swoich działaniach niż osoby starsze od nich. A przecież to niewiele młodsza od badanych szkolna młodzież zainicjowała protesty klimatyczne i dyskusję na temat ekologii. Ważne jest zatem, aby ochrona środowiska była obecna w szkołach i kładła jak największy nacisk na działania praktyczne. Postawienie „like” w social media pod eko-akcjami to jednak nie to samo, co wrzucenie śmieci do odpowiedniego pojemnika” - mówi Alicja Defratyka, autorka projektu ciekaweliczby.pl.

Nie jest zaskoczeniem, że najbardziej krytyczni wobec rządzących i ich aktywności na rzecz ochrony środowiska i przeciwdziałania zmianom klimatycznym okazują się sympatycy Koalicji Obywatelskiej (80%) i Lewicy (77%). Wśród wyborców Prawa i Sprawiedliwości widać natomiast wyraźną przewagę ocen pozytywnych (60%).Jeżeli przyjrzeć się odpowiedziom w podziale na wiek respondentów, to okaże się, że najbardziej krytyczni są starsi respondenci (55+). O tym, że ochrona środowiska „leży” przekonana jest ponad połowa reprezentantów tej grupy wiekowej. Zdziwienie mogą budzić natomiast opinie najmłodszych badanych (18-24 lata), wśród których więcej jest pozytywnych (39%) niż negatywnych (35%) ocen działań rządu.Badanie dowodzi, że ochrona środowiska nie jest obca również statystycznemu Kowalskiemu. Zdecydowana większość z nas (84%) deklaruje segregowanie śmieci. 39% robi to zawsze bardzo starannie i dokładnie, a 45% na ogół stara się je segregować w miarę możliwości. 7% badanych rzadko przykłada się do segregowania śmieci, 3% unika segregowania śmieci , jeśli nie musi, a 6% nie segreguje ich wcale. Najwięcej osób deklarujących, że zawsze lub na ogół segreguje śmieci jest w elektoracie Koalicji Obywatelskiej (94%). Wśród wyborców PiS i Lewicy odsetek osób segregujących śmieci jest na podobnym poziomie (88% vs. 89%).Jeżeli przyjrzymy się odpowiedziom według grup wiekowych, to okaże się, że segregowanie śmieci najpopularniejsze jest wśród osób w wieku 45-54 lata (92%) oraz 55 lat i więcej (91%). Z kolei zdecydowanie najmniej jest ich w najmłodszej grupie wiekowej 18-24 lata (67%). I w tej grupie jest aż 33% osób, które śmieci nie segregują.Większość Polaków jest zdania, że ochrona środowiska w naszym kraju kuleje przez spalanie plastikowych butelek i foliowych opakowań w domowych piecach grzewczych – za bardzo szkodliwe uznaje je 80% badanych. 6% uważa, że to jest mało szkodliwe, a 5% - że nie jest szkodliwe. Prawie co dziesiąta osoba (9%) nie ma na ten temat zdania. Świadomość dotycząca szkodliwości takich działań jest najwyższa wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej (95%). Wśród elektoratu Prawa i Sprawiedliwości oraz Lewicy jest praktycznie na takim samym poziomie (85% vs. 84%).Odpowiedzi na to pytanie pokazują również, że młodzi z grupy wiekowej 18-24 lata wykazują się najmniejszą świadomością dotyczącą szkodliwości spalania plastiku i folii w domowych piecach. Taką świadomość ma 70% osób z tej grupy, czyli najmniej ze wszystkich innych grup wiekowych. Największa świadomość jest natomiast wśród osób w wieku 45-54 lata oraz 55 lat i więcej (po 85%).