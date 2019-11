Czym wyróżnia się Warszawa na tle innych polskich miast?

Największy potencjał inwestycyjny w kraju, a do tego najpokaźniejszy budżet na kulturę oraz najbardziej ekologiczny transport. Tym wszystkim może pochwalić się nasza stolica. Od jej sukcesu w tym zakresie kupony odcina również cały obszar metropolitarny - czytamy w raporcie opublikowanym przez PwC.

„Bez wątpienia Warszawa przoduje niemal pod każdym względem w stosunku do wielkich miast Polski. Wartość wskaźnika Kapitału Atrakcyjności Inwestycyjnej potwierdza, że Warszawa jest największym i najatrakcyjniejszym centrum biznesowym Polski i jednym z wiodących w regionie” – mówi prof. Witold Orłowski, główny doradca ekonomiczny PwC, współautor raportu.

„W mijającej perspektywie finansowej UE Warszawa była wiodącym beneficjentem środków unijnych, podobnie jak w latach wcześniejszych. Oprócz znaczącej rozbudowy infrastruktury transportowej w mieście i metropolii, Warszawa umiejętnie wykorzystała środki na projekty prorozwojowe i społeczne. Myślę, że położenie nacisku w nowej perspektywie finansowej 2021-2027 na zrównoważony rozwój i innowacje tworzy przed Warszawą nowe możliwości dalszej promocji przedsiębiorczości, nowych technologii i zielonego rozwoju” – mówi Agnieszka Gajewska, partner w PwC, lider zespołu ds. sektora publicznego i infrastruktury w Europie Środkowo-Wschodniej.

„Warszawa wykorzystuje atuty związane z potencjałem inwestycyjnym i atrakcyjnością turystyczną, jednocześnie podnosząc jakość życia mieszkańców. Oczywiście, nie brakuje tu wyzwań. Jednym z ważniejszych, charakterystycznych też dla innych metropolii, jest smog, a także uciążliwość ruchu drogowego. Realizowane przez miasto inwestycje w zakresie transportu niskoemisyjnego czy dofinansowanie wymiany pieców grzewczych mogą z pewnością przyczynić się do poprawy obecnej sytuacji. Innym ważnym zadaniem dla miasta jest długofalowe planowanie rozwoju i integrowanie różnych polityk miejskich np. zagospodarowania terenów inwestycyjnych (współpraca z inwestorami) z rozwojem transportu publicznego i infrastruktury społecznej” – podsumowuje Dionizy Smoleń, dyrektor w zespole ds. sektora publicznego w PwC.

W swoim opracowaniu PwC wzięło pod lupę siedem kluczowych kapitałów, w tym m.in. Kapitał Jakości Życia, Kapitał Kultury i Wizerunku, Kapitał Atrakcyjności Inwestycyjnej oraz Kapitał Źródeł Finansowania. W dwóch pierwszych kategoriach Warszawie udało się odnotować wzrost względem średniej. Tak o dominacji stolicy mówi prof. Witold Orłowski, współautor raportu i główny doradca ekonomiczny PwCNa potrzeby raportu PwC przeanalizowało 12 polskich miast. Oprócz Warszawy, były to: Kraków, Wrocław, Gdańsk, Katowice, Poznań, Bydgoszcz, Szczecin, Lublin, Białystok, Rzeszów oraz Łódź. Analiza dowiodła, że zamieszkuje je 6,7 mln osób (18% całej ludności), wytwarzających aż 32% całkowitego PKB Polski. Jeśli do miast dodać obszary metropolitarne, to wówczas liczba mieszkańców wzrasta do 16,1 mln osób (42% całej ludności), a udział w PKB do 55%. Na podkreślenie zasługuje również to, że w analizowanych obszarach metropolitalnych swoją siedzibę ma 3/4 wszystkich firm informatycznych oraz zdecydowana większość przedsiębiorstw działających w obszarze innowacji i nowych technologii Wróćmy jednak do samej Warszawy. Miasto wyróżnia się w m.in. wysokim poczuciem bezpieczeństwa wśród mieszkańców (co jest także efektem bardzo wysokich wydatków na bezpieczeństwo), wysoką jakością edukacji w szkołach średnich i wyższych, znacznie lepszą niż w pozostałych miastach dostępnością lekarzy w prywatnej służbie zdrowia, a także korzystnym stanem środowiska naturalnego – choć niewątpliwie ogromu pracy wymaga jeszcze poprawa jakości powietrza . Eksperci podkreślają, że miasto jest atrakcyjnym miejscem do życia i równie atrakcyjną destynacją turystyczną.Jak podkreślają autorzy raportu, na wyróżnienie zasługują też warszawskie projekty wspierające początkujących przedsiębiorców i start-upy. Do najważniejszych z nich należą Centrum Przedsiębiorczości Smolna, oferujące wsparcie na pierwszych etapach zakładania działalności, a także Centrum Kreatywności Targowa, wspierające start-upy z branż kreatywnych. Miasto oferuje również szeroki zakres bezpłatnych szkoleń, przykładem może być indywidualne doradztwo #Academy_Smolna.Różne rankingi potwierdzają, że Warszawa jest liderem wśród europejskich miast przyjaznych biznesowi. Według Barometru Gospodarczego (Badanie warunków prowadzenia działalności gospodarczej w m.st. Warszawie zrealizowane na zlecenie Urzędu m.st. Warszawy, 2018 r.) 73% przedsiębiorców z sektorów innowacyjnego i kreatywnego jest zadowolona z warunków do generowania i rozwoju innowacji. Dobrze oceniane są również perspektywy rozwoju w tej dziedzinie w ciągu najbliższych trzech lat – tak twierdzi 66% przedsiębiorców.Z raportu PwC wynika, że Warszawa jest zdecydowanym liderem jeśli chodzi o Kapitał Źródeł Finansowania. Jest największym z badanych miast i stolicą kraju i ma najwyższy poziom PKB p.c. oraz największe dochody budżetowe. Miasto uzyskuje również zdecydowanie najwyższe wśród 12 miast środki z UE, w szczególności na dofinansowanie inwestycji infrastrukturalnych.Autorzy raportu zwracają także uwagę, że Warszawa, jako lider w kategorii atrakcyjności inwestycyjnej, powinna w skali całego kraju pełnić rolę wzorcową jeśli chodzi o zintegrowaną strategię smart city . Jednym z istotnych elementów podejścia smart jest budowanie centrów kompetencyjnych odpowiedzialnych za wypracowanie zintegrowanego podejścia do cyfryzacji miasta, a także współpraca takich jednostek z interesariuszami miasta w ramach tzw. smart communities. W kontekście rosnącej ilości danych ważny jest również rozwój centralnych platform cyfrowych integrujących dane pomiędzy jednostkami miejskimi i departamentami.Warszawa silnie przyciąga inwestycje lokalne i zagraniczne także dzięki pogłębionej współpracy miasta z biznesem i sektorem nauki w celu promocji nowej gospodarki bazującej na wiedzy. Dzięki tej współpracy udało się dotychczas zrealizować m.in.: partnerskie projekty edukacyjne, rozwijające kompetencje kluczowe wśród uczniów warszawskich szkół i uczelni, konferencje (dot. transferu wiedzy, innowacyjności) czy też miejski program stypendialny dla doktorantów.Stolica stawia również na sieciowanie nauki z biznesem. Przejawia się to w promowaniu oferty wiodących jednostek naukowo-badawczych oraz włączaniu ich w dyskusję nt. potrzeb miasta.Od września 2017 r. w Urzędzie istnieje nowa struktura organizacji, tworząc dwa ośrodki kompetencji IT: Biuro Cyfryzacji Miasta, zapewniające efektywne dostarczanie usług dla mieszkańca i wdrażania systemów IT oraz Miejskie Centrum Sieci i Danych, odpowiedzialne za zapewnienie struktury IT i jej bezpieczeństwa. Urząd powołał Branżową Komisję Dialogu Społecznego ds. Cyfryzacji, z którą regularnie współpracujemy przy kluczowych projektach transformacji cyfrowej. Wdrażane są zintegrowane, otwarte oraz dostępne dla podmiotów zewnętrznych platformy pozwalające na współtworzenie usług cyfrowych i współdzielenie danych (platforma dla portalu e-usług, platforma kontaktu 19115 czy testowa platforma analityczna dla big data). Ponadto miasto realizuje ideę otwierania danych miejskich, publikując zbiory danych przeznaczonych do udostępnienia na ogólnodostępnej platformie pod adresem api.um.warszawa.pl. Trwają końcowe prace nad Polityką Cyfrowej transformacji m.st. Warszawy.