Nie pozbędziemy się smogu bez ocieplania budynków?

Temat spowijającego polskie miasta smogu powraca jak bumerang wraz z każdym ochłodzeniem. Działania służące poprawie jakości wdychanego przez nas powietrza zakrojone są na coraz szerszą skalę i to zarówno na szczeblu ogólnopolskim, jak i lokalnym. Czy dyskusja na ten temat wywiera wpływ na wiedzę Polaków? Czy wiemy skąd bierze się smog i jak z nim skutecznie walczyć? Odpowiedzi na te pytania dostarcza badanie zrealizowane przez omniASM dla ROCKWOOL.

Co według Polaków najbardziej wpływa na smog?

– Badani trafnie założyli, że spaliny pochodzące z kominów domów jednorodzinnych, a konkretnie znajdujące się w nich związki chemiczne takie jak pyły PM10, PM2,5 czy benzo(a)piren wpływają na powstawanie smogu. Jednak należy pamiętać o tym, że w Polsce mamy miliony nieocieplonych domów jednorodzinnych. W każdym sezonie jesienno-zimowym muszą być one mocno ogrzewane, co wymaga zużycia dużej ilości paliw. Skoro potrzebna jest duża ilość paliwa, to najczęściej wykorzystywane są te najtańsze, bardzo niskiej jakości, co przekłada się na emisję ogromnej ilości szkodliwych substancji – komentuje dr inż. Konrad Witczak, ekspert ds. zrównoważonego rozwoju w ROCKWOOL Polska.

– Osoby zmagające się z problemem ubóstwa energetycznego nie mają wystarczających środków, by zakupić opał odpowiedniej jakości. Jako że ogromna część wciąż ma w swoich domach stare piece, tzw. kopciuchy, oszczędza poprzez spalanie najgorszej jakości surowca, albo co gorsze śmieci. Niestety konsekwencją jest ogromna ilość trujących związków, która dostają się do powietrza – tłumaczy dr inż. Konrad Witczak.

Jak zdaniem Polaków możemy najefektywniej wyeliminować smog?

– Ocieplanie przegród budynku powinno być pierwszą w kolejności czynnością w walce ze smogiem, ponieważ oddziałuje bezpośrednio na przyczynę jego powstawania – natychmiastowo zmniejsza emisję zanieczyszczeń, ponieważ dzięki ocieplaniu budynku oszczędzamy aż do 70% energii potrzebnej do jego ogrzania. Po drugie, dzięki ocieplaniu ogrzewanie domu staje się tańsze. Więcej inwestorów może pozwolić sobie na lepszej jakości paliwo, nie muszą już palić tym złej jakości. Emisja szkodliwych zanieczyszczeń spada, a problem ubóstwa energetycznego zmniejsza się – zauważa dr inż. Konrad Witczak.

– Zależność jest prosta: gdy wymieniamy kocioł bez ocieplania budynku, to potrzebujemy również dużo energii do ogrzewania, ale dostarczonej z lepszej jakości, droższego paliwa, dlatego płacimy więcej i to nawet o 4000 zł. Aby uchronić się przed wzrostem wydatków, zadbajmy najpierw o to, by ciepło nie uciekało przez ściany, dach czy okna. Wtedy nie tylko nie zatruwamy powietrza, ale także oszczędzamy nawet kilka tysięcy złotych w skali roku – podsumowuje dr inż. Konrad Witczak.

Zrealizowane badanie ujawnia, że Polacy nie do końca mają świadomość, jaka jest rzeczywista przyczyna powstawania smogu. Większość z nas winą obarcza spaliny powstające w efekcie spalania śmieci (29,9%) lub węgla (17,9%). 22,3% badanych uważa, że winne są spaliny z wielkich fabryk, a zdaniem 15% zanieczyszczenie generują samochody. I wprawdzie wskazaniom tym nie można odmówić słuszności, to jednak według ekspertów nie są to właściwe przyczyny powstawania smogu Statystyki GUS dowodzą, że problem niedocieplenia dotyczy aż 3,6 mln z 5,5 mln budynków jednorodzinnych w naszym kraju. Każdy z nich, aby wytworzyć i zatrzymać ciepło, musi spalić duże ilości paliwa. W tym kontekście nie sposób nie wspomnieć o kolejnej kłopotliwej kwestii jaką jest ubóstwo energetyczne. Dane IBS wskazują, że zakup odpowiedniego paliwa do ogrzewania przewyższa możliwości finansowego co 7. Polaka, aż 75% tej grupy to osoby zamieszkujące domy jednorodzinne.Zdaniem respondentów najskuteczniejsze metody walki ze smogiem to metody nie do końca eliminujące główną przyczynę: niepalenie śmieci w piecach (24,4%), nakładanie filtrów na kominy przemysłowe (20,8%), wymianę pieca na ekologiczny (16%), sadzenie drzew (11,9%) oraz częstsze korzystanie z komunikacji miejskiej (8,5%). Tymczasem, aby rzeczywiście i trwale wyeliminować smog z powietrza, należy przede wszystkim oddziaływać na bezpośrednią przyczynę jego powstawania.O jakich sposobach walki ze smogiem powinniśmy jeszcze pomyśleć? Obecnie najpopularniejszym sposobem jest wymiana kotła, jednak należy pamiętać, że bez wcześniejszej termomodernizacji wymiana kotła wymagającego zastosowania dobrej jakości paliwa, będzie prowadziła do wzrostu rachunków za ogrzewanie.