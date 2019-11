Najnowsze technologie zadomawiają się w biurach

Najnowsze technologie wkraczają już w niemal wszystkie dziedziny życia i gospodarki, a przestrzeń biurowa nie jest pod tym względem żadnym wyjątkiem. Dziś biura powoli zaczynają być wręcz naszpikowane nowymi rozwiązaniami, a najemcy nie tylko mają nic przeciwko temu, ale wręcz dopytują o takie udoskonalenia.

– Do najważniejszych elementów, których personalizację w biurze będą zapewniały nowe technologie, należą m.in. temperatura, rodzaj oświetlenia – jego moc i kolor. Oprócz tego firmy mogą udostępniać możliwość decyzji o swoim stanowisku pracy, np. część osób lubi przez jakiś czas pracować na stojąco, co oczywiście wymaga odpowiednich mebli. Personalizacja obejmuje także dostęp do różnych kanałów komunikacji, usług, udogodnień, lokalizacji, np. bliskości znajomych osób. Jednym z ciekawszych wartości dodanych zapewnianych przez najnowsze technologie jest tzw. wayfinding, czyli możliwość znajdowania dostępnych sal spotkań lub usług – mówi Mikołaj Sznajder, dyrektor działu powierzchni biurowych w CBRE.

Kliknij, aby powiekszyć fot. denisismagilov - Fotolia.com Biuro 7 na 10 firm planuje więcej inwestować w technologie w swoich biurach.

Dobre biuro to elastyczne biuro

Nie tylko finanse, ale też pracownicy i najnowsze technologie

Potwierdzeniem tego, że najnowsze technologie na dobre zagoszczą w biurach jest najnowszy CBRE raport „EMEA Occupier Survey 2019”. 7 na 10 przebadanych na jego potrzeby przedsiębiorstw przyznaje, że w najbliższych latach zamierza inwestować w nowoczesne rozwiązania technologiczne do biur. W minionym roku odsetek tego rodzaju wskazań był o 8 p.p. niższy. Co przyniesie za sobą ten postęp? Eksperci CBRE są przekonani, że przede wszystkim komfort użytkowników poprzez dostosowanie przestrzeni do ich potrzeb.O dużej otwartości na najnowsze technologie w biurach świadczy nie tylko wzrost nakładów na takie rozwiązania, ale również inne wskaźniki. I tak np. już 30% przedsiębiorstw zwraca na nie uwagę przy podejmowaniu decyzji o wynajmie siedziby, a jeszcze rok temu było to jedynie 16%.Do 86% z 91% w roku ubiegłym spadła liczba firm dla których koszt najmu ma kluczowe znaczenie. Spadek z 54% do 51% odnotowano w przypadku firm, dla których znaczenie ma układ powierzchni. Duża zmiana, aż o 7 p.p. zaszła w postrzeganiu znaczenia lokalizacji i transportu. W minionym roku był to kluczowy element dla 81% firm, a teraz dla 74%. Znacznie wzrosło natomiast dla najemców znaczenie opcji najmu – ponad dwukrotnie, z 27% do 61%. Według ekspertów CBRE, wynika to z tego, że coraz więcej firm chce mieć możliwość zawierania elastycznych umów, które w razie potrzeby umożliwią modyfikację przestrzeni, dopasowując ją do etapu na jakim jest firma. Oznacza to m.in. możliwość powiększenia lub zmniejszenia wynajmowanej powierzchni, skrócenia okresu wynajmu, renegocjacji czynszu.CBRE „EMEA Occupier Survey 2019” potwierdza, że dziś prawdziwym wyzwaniem coraz większej liczby pracodawców jest znalezienie odpowiednio wykwalifikowanych pracowników. Mówi o tym dwukrotnie większa rzesza respondentów niż przed rokiem. Wówczas ten problem spędzał sen z powiek 17% przedsiębiorców, a obecnie jest to aż drugie tyle – 34%.