Nowe technologie w biurze. Czy oczekiwania pokrywają się z realiami?

Dzisiejsze biurowce są wprost naszpikowane nowymi technologiami. Jest to nie tylko wyraz podążania za trendami, ale również odpowiedź na oczekiwania formułowane przez pracowników. Jak dowodzi opracowany przez CBRE raport "PropTech Index 2019. Zaawansowanie technologiczne biurowców a oczekiwania i potrzeby cyfrowe najemców", z nowoczesnych aplikacji biurowych codziennie korzysta już 1/5 pracowników, a co 3. (31%) ma z nimi styczność od czasu do czasu. Ponadto 4 na 10 badanych wskazuje, że korzystałoby z rozwiązań cyfrowych, o ile tylko miałoby taką możliwość.

- Rewolucja technologiczna zmienia oblicze nieruchomości. Ostatnia dekada to miliardy dolarów zainwestowane w budynki, które na naszych oczach przeobrażają się w innowacyjne perełki. Z naszego globalnego raportu wynika, że w kolejnych latach aż 70% inwestorów planuje zwiększać nakłady na biurowe technologie. Większość inwestycji będzie stawiała potrzeby pracownika na pierwszym planie. Wdrożone rozwiązania będą usprawniały pracę i ułatwiały wykonywanie codziennych zadań, ale też skupią się na intensyfikacji działań proekologicznych – mówi Krzysztof Mogielski, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w CBRE.

TOP3 pożądanych aplikacji biurowych

Kliknij, aby powiekszyć fot. wavebreak3 - Fotolia.com Biuro Co drugi pracownik korzysta z nowoczesnych technologii w biurze, a 40% chciałoby, gdyby były dostępne.

Duże pole do popisu dla polskich budynków biurowych

- Budynki w Warszawie są zaawansowane technologiczne. Nadal jednak widzimy, że pozostaje spore pole do popisu w zakresie doświadczeń pracowników, którzy liczą na to, że nowoczesne rozwiązania biurowe w jeszcze większym stopniu ułatwią ich pracę – podsumowuje Krzysztof Mogielski, dyrektor ds. transformacji cyfrowej w CBRE.

Analiza przeprowadzona przez ekspertów CBRE potwierdza pokaźne zaawansowanie technologiczne rodzimych biurowców, ale dowodzi również sporej luki pomiędzy oczekiwaniami konsumentów a dostępnymi rozwiązaniami.Na „PropTech Index 2019” składają się dwie części. Pierwsza z nich to badanie oczekiwań konsumentów, druga - ocena zaawansowania technologicznego budynków. Autorzy badania wzięli pod lupę 79 biurowców usytuowanych na terenie Austrii, Czech, Węgier, Rumunii, Słowacji oraz Polski, z której pochodziło niemal 1/3 (25) badanych obiektów. Każdy z nich posiadał najwyższe noty w zakresie certyfikacji BREEAM oraz LEED. W części poświęconej użytkownikom zebrano informacje o najczęściej wykorzystywanych przez nich aplikacjach oraz oczekiwaniach odnośnie nowoczesnych rozwiązań w miejscupracy.Pracownicy, którzy na co dzień korzystają z nowych technologii biurowych, zapytani o te najbardziej pożądane, na pierwszym miejscu wskazali spersonalizowane sterowanie oświetleniem, centralnym ogrzewaniem oraz systemem audio i wideo w pomieszczeniach (47% odpowiedzi). Drugą najbardziej popularną funkcjonalnością, wskazaną przez 43% respondentów, jest powiadamianie o przybyciu gości. Podobny odsetek chciałby mieć możliwość integracji usług poza biurowcem, np. podgląd dostępnej oferty rozrywkowej i restauracyjnej z możliwością rezerwacji, podgląd aktualnej dostępności zajęć fitness czy usług kosmetycznych. 39% respondentów chciałoby za pomocą aplikacji rezerwować miejsce parkingowe i odnajdować zaparkowany samochód.Eksperci firmy doradczej CBRE w raporcie „PropTech Index 2019” przyjrzeli się z bliska 25 budynkom biurowym w Warszawie. Oceniono je na dwóch wymiarach: energii i energooszczędności oraz doświadczeń najemców. Sednem pierwszej kategorii jest rentowność danego budynku i optymalizacja zużycia mediów (centralne ogrzewanie, chłodzenie, energia elektryczna, woda). Druga kategoria odnosi się do poziomu satysfakcji i bezpieczeństwa użytkowników budynków. Do obu wymiarów przyporządkowano szczegółowe kryteria, które pozwoliły określić poziom zaawansowania technologicznego.W porównaniu do biurowców w regionie Europy Środkowo-Wschodniej, Polska wypadła nieco poniżej średniej. Warto jednak podkreślić, że w innych analizowanych miastach, takich jak Praga, Bratysława, Bukareszt, Budapeszt i Wiedeń, przeanalizowano mniejszą liczbę budynków. Obszary, w których Warszawa wypadła najlepiej to: sensory, które posiadało aż 80% analizowanych biurowców, efektywność energetyczna (52% budynków) oraz zaawansowane systemy parkingowe (52%). Dodatkowo, w budynkach co najmniej 20-piętrowych aż 3 na 4 posiadały zaawansowane systemy windowe.