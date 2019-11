Kariera w finansach? Zadbaj o stopień naukowy

O tym, że kariera w finansach nie jest dla każdego, jest sprawą dość oczywistą. Kto jednak może piąć się po jej szczeblach? Na pewno ten, kto posiada stopień naukowy lub chociaż tytuł magistra. Potwierdzeniem tego jest najnowszy, wspólny raport CFA Society Poland i Spot Data "Przyszłość sektora finansowego. Ewolucje i rewolucje". Oto, co z niego wynika.

– Nie ulega wątpliwości, że oba kryzysy finansowe, które w ciągu ostatnich 10 lat wydarzyły się na rynkach europejskich – w latach 2008-2009 i 2012-2013 – bardzo dotknęły sektor. Nie spowodowały jednak redukcji zatrudnienia, ale zmianę jego struktury. Znacząco wzrosła liczba osób z posiadających tytuł magistra lub stopień naukowy doktora, spadła z licencjatem i średnim. Należy też wziąć pod uwagę, że ta zmiana w pewnym stopniu jest związana także z większą liczbą osób dobrze wykształconych w Unii Europejskiej, co widać wyraźnie w danych Eurostatu. Przed nami era automatyzacji pracy w instytucjach finansowych, jednak znów wbrew wielu prognozom może ona wpłynąć bardziej na strukturę osób zatrudnionych, np. powstanie nowych stanowisk, niż ich liczbę. Jedno, czego możemy być pewni to to, że klienci nigdy w pełni nie zrezygnują z kontaktu z człowiekiem na rzecz robota czy sztucznej inteligencji – mówi Krzysztof Jajuga, profesor nauk ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, prezes zarządu CFA Society Poland.

Marzy ci się kariera w finansach? Zadbaj o dyplom i szkolenia

Zatrudnienie w sektorze finansowym w UE i jego struktura wg wymaganego zatrudnienia Poziom zatrudnienia nie ulega zmianie - od 10 lat w sektorze pracuje 6,6 mln ludzi.

Kariera w finansach, ale raczej nie w oddziale

O ile poziom zatrudnienia w unijnej branży finansowej nie ulega istotnym przemianom – od dekady pracuje w niej niej około 6,6 mln ludzi – o tyle już tego samego nie można powiedzieć o wykształceniu pracowników.Od 2008 do 2018 roku odsetek osób legitymujących się wyższym wykształceniem wzrósł o 11 p.p. – z 21% do 32%, co oznacza, że tytuł magistra lub stopień naukowy doktora posiada co trzeci zatrudniony. Podobny odsetek pracujących ma wykształcenie średnie, a 35% pracowników legitymuje się licencjatem.Sytuację w europejskiej branży finansowej komentuje prof. Krzysztof Jajuga, prezes zarządu CFA Society Poland.Jak czytamy w raporcie, rzesza osób posiadających w branży finansowej tytuł magistra lub stopień naukowy doktora podskoczyła na przestrzeni ostatniej dekady o pokaźne 11 p.p. – z 21% do 32%, z licencjatem spadła z 40% do 35%, a z wykształceniem średnim z 37% do 32%. Osoby z wykształceniem podstawowym od lat zajmują podobną liczbę miejsc pracy – spadek z 2% do 1%.Z analiz CFA Society Poland wynika również, że osób z wyższym wykształceniem będzie w branży finansowej coraz więcej, dlatego wszyscy, którym marzy się kariera w finansach, powinni przede wszystkim podjąć studia. Dobrym pomysłem jest również ukończenie dodatkowych kursów i pozyskanie certyfikatów, np. CFA, które pozwolą wyróżnić się na rynku pracy. Wielu pracodawców, przy przyznawaniu awansów zawodowych na stanowiska wyższego szczebla w zakresie zarządzania finansami i inwestycjami, wymaga dodatkowych umiejętności, które potwierdzają zdolność prowadzenia inwestycji na całym świecie i znajomość globalnych rynków.CI, którym marzy się kariera w finansach, powinni również zdawać sobie sprawę, że zmiana struktury zatrudnienia niesie za sobą modyfikację profilu pracowników sektora finansowego. Dostrzegalny staje się coraz większy popyt na nowe umiejętności, związane głównie z kompetencjami cyfrowymi. Bank Rozliczeń Międzynarodowych szacuje na przykład, że ok. 1/3 zawodów w finansach ulegnie takiej transformacji umiejętności. Cyfryzacja będzie związana z pojawianiem się nowych zadań. Umiejętność zarządzania skomplikowanymi procesami technologicznymi będzie w cenie. Znaczenia nabiorą także wszelkie funkcje związane z doradztwem na poziomie premium, czyli pożądani staną się pracownicy, którzy potrafią nawiązać dobrą relację z klientem i zdobyć jego zaufanie. Według raportu CFA Society Poland i Spot Data „Przyszłość sektora finansowego. Ewolucje i rewolucje”, najlepsze prognozy dynamiki w zawodach związanych z finansami w USA mają stanowiska doradcy kredytowego i doradcy pożyczkowego.Jak wskazują eksperci CFA Society Poland, ewentualna redukcja zatrudnienia może dotknąć osoby pracujące w oddziałach banków. Oprócz tego mniej osób będzie potrzebnych na tzw. back office. Technologie już teraz pozwalają na zautomatyzowane rozliczanie transakcji, procesowanie dokumentacji, a wkrótce mogą także dawać możliwość wypełniania dużej części obowiązków związanych z regulacjami prawnymi.