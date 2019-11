Opera: zobacz, kto Cię śledzi

Kolejna odsłona przeglądarki Opera pozwala nie tylko blokować skrypty śledzące, ale także umożliwia ich zobaczenie. W nowej wersji przeprojektowany został także pasek adresu przeglądarki oraz wygląd zakładek i historii wyszukiwania.

Nowy pasek adresu pozwala na większe skupienie i szybkość

Opera - lista zablokowanych skryptów Po kliknięciu w ikonę tarczy zobaczymy liczbę zablokowanych elementów, a teraz także listę z nazwami blokowanych skryptów śledzących.

Wprowadzenie funkcji blokowania skryptów śledzących w poprzedniej wersji Opery miało na celu przyspieszenie ładowania stron internetowych. Wgląd w blokowane skrypty pozwala na większą kontrolę naszej aktywności w internecie.Funkcje blokowania można włączyć w ustawieniach Opery „Łatwa konfiguracja” lub w „Ustawieniach przeglądarki”. Po jej uruchomieniu na pasku adresowym pojawia się ikona tarczy. Po kliknięciu w nią zobaczymy liczbę zablokowanych elementów, a teraz także listę z nazwami blokowanych skryptów śledzących. Tę funkcję można swobodnie włączać i wyłączać dla poszczególnych stron.Nowy moduł blokujący skrypty śledzące opiera się na liście „EasyPrivacy Tracking Protection List”. Działa on podobnie do wbudowanej w Operę funkcji blokowania reklam, opierając się na liście znanych skryptów śledzących i blokując je.Nowa wersja przeglądarki Opera zyskała także nowy pasek adresu przeglądarki. Nowy rozwijany pasek adresu przyciemnia aktualnie otwartą stronę internetową, co poprawia ostrość widzenia i pozwala użytkownikowi lepiej skupić się na wyszukiwaniu. W nowym pasku adresu przeprojektowano też sposób wyświetlania sugestii. Po tym jak wpiszemy słowo klucz, przeglądarka wyświetli sugestie w oparciu o strony z historii przeglądarki, a także elementy Szybkiego Wybierania: Opera wyświetla teraz w pierwszej kolejności tytuły stron, a następnie hiperlinki, co ułatwia łatwiejszy przegląd sugerowanych stron. Witryny wyświetlane na pasku adresu stały się też bardziej rozpoznawalne, ponieważ pojawiają się na pasku wraz ze swoim logo. Można też szybko uzyskać dostęp do poprzednio odwiedzanej strony, wpisując jedynie słowo kluczowe. Wszystkie te zmiany umożliwiają prostszy i szybszy dostęp do treści.Opera wprowadziła także zmiany w wyglądzie zakładek i historii wyszukiwania. Oba elementy są teraz dostępne z pozycji paska bocznego przeglądarki. Oznacza to, że stanowią oddzielne elementy na pasku bocznym, dzięki czemu użytkownik szybciej i prościej dotrze to zapisanych lub często odwiedzanych stron.