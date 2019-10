Zobacz, co ułatwiają nowe funkcje przeglądarki Opera

Przeglądarka Opera doczekała się nowej odsłony. Jak informują jej twórcy, dodano do niej m.in. funkcję blokowania skryptów śledzących, dzięki czemu ładowanie stron www ma przyspieszyć o niemal 1/5. Jest to uzupełnienie dostępnych już wcześniej funkcjonalności zwiększające prywatność użytkowników (blokowanie reklam, darmowa, nieograniczona sieć VPN). Nowa wersja Opery to również ulepszone narzędzie "Zdjęcie", dzięki któremu robienie zrzutów ma stać się dobrą zabawą.

„Każdy z nas, kto kiedyś szukał produktu na stronie internetowej, wie, iż ten produkt dosłownie śledzi nas później w innych witrynach w postaci spersonalizowanych reklam. Postanowiliśmy ułatwić użytkownikom zrozumienie takich sytuacji i zapewnić im większą kontrolę nad danymi, którymi dzielą się ze stronami internetowymi.” - mówi Joanna Czajka, menedżer produktu przeglądarki Opera PC.





„Internauci powinni zdawać sobie sprawę, że mogą zaoszczędzić naprawdę sporo czasu, po prostu włączając blokadę skryptów śledzących.” - dodaje Joanna Czajka.



– Uważamy, że blokowanie skryptów śledzących to funkcja przeglądarki, która cały czas może pozostawać włączona. Nasza przeglądarka ma jednak również wiele rozszerzonych funkcji prywatności, które przydadzą się w sytuacjach, kiedy potrzebujemy dodatkowej ochrony prywatności podczas przeglądania – dodaje Czajka.



Szybsza usługa VPN zapewniająca większe bezpieczeństwo i prywatność

O tym, że każdy nasz krok w internecie zostawia po sobie ślady, nie trzeba przekonywać już chyba nikogo. Niektóre z nich są dużym ułatwieniem, dzięki któremu strony internetowe są w stanie dostosowywać się do naszych potrzeb, zwykle jednak nie mamy świadomości tego śledzenia.W ciągu całego dnia spędzanego w sieci napotykamy na setki tzw. trackerów . To właśnie one, pozostając zupełnie niewidocznymi, zbierają o nas informacje i śledzą naszą aktywność. Z drugiej strony spowalniają również pracę, powodując, że ładowanie witryn internetowych trwa nieco dłużej. Najnowsza wersja przeglądarki Opera jest w stanie zablokować skrypty śledzące, dzięki czemu surfowanie po internecie staje się szybsze.Według badania przeprowadzonego przez MIT technology review przeciętny Amerykanin spędza 24 godziny w tygodniu online. Dużo czasu z tego stanowi samo oczekiwanie na załadowanie się stron internetowych.Nowe narzędzie blokujące skrypty śledzące można bardzo łatwo włączyć w menu głównym Opery „Łatwa konfiguracja” lub w „Ustawieniach przeglądarki”. Po uruchomieniu funkcjonalności na pasku adresowym pojawia się ikona, w której można łatwo sprawdzić liczbę blokowanych skryptów śledzących oraz zarządzać tą funkcją dla poszczególnych witryn.Nowy moduł blokujący skrypty śledzące opiera się na liście „EasyPrivacy Tracking Protection List”. Działa on podobnie do wbudowanej w Operę funkcji blokowania reklam, opierając się na liście znanych skryptów śledzących i blokując je. Po uruchomieniu nowa funkcjonalność może przyspieszyć ładowanie stron internetowych nawet o 20 procent. Natomiast w połączeniu z dostępną już w poprzednich wersjach funkcją blokowania reklam, prędkość ładowania stron może wzrosnąć nawet do 23 procent. Funkcje te zwiększają również poziom prywatności użytkowników.Zarówno funkcja blokowania skryptów śledzących, jak i blokowanie reklam mogą zostać uruchomione według uznania użytkownika. Można je również wyłączyć na dowolnej stronie internetowej, kiedy jest to warunkiem aby uzyskać dostęp do jej treści.Opera jest jedynym twórcą przeglądarek, który zapewnia darmowy, nielimitowany VPN bez logów, czyli nie przechowujący danych użytkownika. Wprowadzony trzy lata temu, nielimitowany VPN w Operze ukrywa lokalizację użytkownika i jego adres IP przed stronami internetowymi tworząc dla niego wirtualną lokalizację. Po włączeniu, VPN w przeglądarce tworzy bezpieczne połączenie z jednym z serwerów Opery na świecie. VPN pozwala użytkownikom wybrać z jakiego miejsca wirtualnie przeglądają internet, co zwiększa ich poziom prywatności oraz poprawia ich bezpieczeństwo w sieci.Opera nie zbiera i nie przechowuje informacji o tym, co robią użytkownicy korzystający z VPNa ani adresu IP, z którego się łączą.VPN dostępny w przeglądarce Opera to również ważna funkcja zwiększająca bezpieczeństwo, która chroni użytkowników korzystających z publicznych sieci Wifi, np. podczas podróży. Wbudowany w Operę VPN uniemożliwia wtedy osobom trzecim podglądanie stron, z których w danej chwili korzystamy.Narzędzie Zdjęcie (dostępne z ikony aparatu po prawej stronie paska adresowego) pozwala użytkownikowi wykonać zrzut ekranu dowolnej strony internetowej w całości lub kopiować i edytować jej fragmenty - bezpośrednio z przeglądarki, bez konieczności szukania pliku na dysku komputera.Teraz Zdjęcie” zyskało nowe funkcje. Po kliknięciu (lub aktywacji za pomocą skrótu klawiaturowego Control + Shift + 2) można zapisać witrynę bezpośrednio w pliku PDF lub przechwycić całą stronę. Możliwe staje się także wykrojenie części strony internetowej, przechwycenie jej, a następnie dostosowanie. Twórcy przeglądarki Opera ulepszyli także funkcję rozmycia i narzędzie do rysowania. To ostatnie wykrywa rysowane linie i sprawia, że są gładsze i przez to ładniejsze. “Zdjęcie” wykrywa również zamiar narysowania okręgu, trójkąta lub prostokąta.Narzędzie “Zdjęcie” umożliwia teraz także dodawanie tekstu w trzech czcionkach, w tym, tej znanej z memów, czyli: Impact.Od teraz można także wyróżniać elementy za pomocą funkcji zakreślacza i uwolnić swoją kreatywność, dodając selfie lub jedną z nowych emotikonek.