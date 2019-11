USA wyznaczy kierunki rozwoju sieci 5G

Nadchodzi technologia 5G. Mówi się o tym coraz głośniej, a jej pierwszych komercyjnych zastosowań przedstawiciele branży telekomunikacyjnej spodziewają się w kolejnych dwóch latach. Na jej zastosowanie na pełną skalę przyjdzie nam jeszcze poczekać - najkrócej w Stanach Zjednoczonych. Europejczycy i pozostała część globu będzie musiała się uzbroić w większą cierpliwość i podążać szlakiem wyznaczanym przez USA.

USA bardziej niż o bezpieczeństwo sieci 5G boi się o efektywność energetyczną

Sieć 5G Liderami wdrożeń sieci 5G będą kraje Ameryki Pn

Modernizacja sieci największym wyzwaniem

Zawarte we wstępie konkluzje płyną z opracowanego przez 451 Research oraz firmę Vertiv raportu zatytułowanego „Operatorzy dzielą się nadziejami i obawami branży: od kosztów energii po transformację związaną z przetwarzaniem brzegowym”. Istotnych wniosków jest jednak znacznie więcej.I tak np. dowiadujemy się, że za wspomniany prymat USA w zakresie skali wdrożenia technologii 5G odpowiadać będzie w głównej mierze czterech głównych gigantów technologicznych. Mowa tu o AT&T, Verizon, Sprint oraz T-Mobile. To właśnie ich pracom wdrożeniowym ma towarzyszyć największy rozmach. I to też one sprawią, że Ameryka Pn. będzie mogła poszczycić się największym odsetkiem wczesnych wdrożeń 5G na świecie. Natomiast prawie połowa północnoamerykańskich firm telekomunikacyjnych przewiduje, że całkowite wdrożenie nowego standardu sieci będzie miało tam miejsce już w latach 2025-2027.A jakiego zdania są respondenci z pozostałych regionów (z wyłączeniem Afryki i Bliskiego Wschodu)? Zdaniem 78 proc. ankietowanych wdrożenie 5G nie nastąpi wcześniej niż w 2028 roku. Komentuje to Piotr Wójcik, Dyrektor Działu Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów z firmy Vertiv PolandPrawie połowa uczestników badania z całego świata (49%) wskazała efektywność energetyczną jako czynnik najważniejszy dla osiągnięcia celów operacyjnych i rentowności związanej z wdrożeniami sieci 5G. W tym temacie widać odmienne podejście firm telekomunikacyjnych z Ameryki Północnej i Europy: efektywność energetyczną uważa za najważniejszy czynnik 68% operatorów zza oceanu oraz 33% europejskich.Amerykanie w porównaniu z ankietowanymi z pozostałych regionów wykazali natomiast najmniejsze obawy związane z zarządzaniem bezpieczeństwem. Nie wyrazili zainteresowania przeprowadzaniem testów bezpieczeństwa sieci 5G. Globalnie 52% respondentów stwierdziło, że jest to poważny problem, ale zgodziło się z tym tylko 26% dostawców usług telekomunikacyjnych z Ameryki Północnej.Największe wyzwania związane z wdrożeniem infrastruktury 5G są tak samo widziane po obu stronach Atlantyku. Operatorzy byli zgodni, że modernizacji sieci jest konieczna w celu zapewnienia jej odporności, koniecznej do świadczenia zaawansowanych usług komercyjnych. Zmiany powinny nastąpić głównie w infrastrukturze dostępowej oraz warstwie agregacji łączy. Najwyższy odsetek takich odpowiedzi padł wśród europejskich telekomów (83%).Z kolei największą różnicę między Ameryką a starym kontynentem widać było w podejściu wobec dodania pasma dosyłowego lub nowych łączy do stacji bazowych 5G. Jako wyzwanie wskazało to 68% operatorów zza oceanu i tylko 17% (najmniejszy odsetek spośród wszystkich regionów) z Europy.