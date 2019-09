Wdrożenie 5G podwyższy zużycie energii o 170%

Zbliżające się wielkimi krokami wdrożenie technologii 5G to bez wątpienia istotny moment dla branży telekomunikacyjnej. Przepytani przez Vertiv operatorzy, działający również na terenie naszego kraju, pozytywnie oceniają perspektywy biznesowe, jakie niesie za sobą to wydarzenie. Tym, co w istotnym stopniu może zaszkodzić finansowym korzyściom na tym polu, może okazać się niekontrolowane zużycie energii.

Energetyka a 5G – wyzwania

- Wdrożenie technologii 5G będzie najtrudniejszym i wywierającym największy wpływ procesem usprawniania infrastruktury sieciowej, jakiego kiedykolwiek doświadczyła branża telekomunikacyjna. Skala tego wyzwania jest już powszechnie zauważana, podobnie jak potrzeba zapewnienia nowych technologii i usług – zauważa Piotr Wójcik, Dyrektor Działu Sprzedaży ds. Kluczowych Klientów z polskiego oddziału firmy Vertiv. – Ich rentowność będzie zagwarantowana dzięki wydajnemu zarządzaniu coraz bardziej rozproszonymi sieciami i łagodzeniu skutków związanych ze zwiększonymi kosztami energii elektrycznej.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 5G Wdrożenie 5G zwiększy zużycie energii o 170%

Co ze środowiskiem?

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe 5G Wdrożenie 5G zwiększy zużycie energii o 170%

Jak można wykorzystać sieć 5G

W dyskusji o korzyściach związanych z implementacją 5G nie można pominąć faktu, że potężna intensyfikacja transferu danych wymaga równie potężnej ilości energii elektrycznej. Operatorzy, którzy myślą o wdrożeniu 5G, muszą więc gruntownie przemyśleć dwa aspekty tego przedsięwzięcia. Chodzi tu o masową łączność bezprzewodową oraz gigantyczną wręcz ilość energii, która potrzebna jest do jej realizacji.Okazuje się jednak, że reprezentanci firm telekomunikacyjnych są tego świadomi. W opinii aż 90% operatorów przebadanych na potrzeby badania 451 Research i Vertiv, 5G zaowocuje wzrostem zużycia energii oraz jej kosztów. Nie jest zatem zaskoczeniem, że są oni żywo zainteresowani technologiami i usługami prowadzącymi do zwiększania wydajności. Jest to zgodne z analizami firmy Vertiv, według których przejście na technologię 5G spowoduje zwiększenie całkowitego zużycia energii w sieci o 150-170% do 2026 roku.Wygląda więc na to, że łagodzenie skutków zwiększonych kosztów zasilania będzie jednym z najpoważniejszych wyzwań dla firm udostępniających sygnał w standardzie 5G. Operatorzy telekomunikacyjni są przede wszystkim zainteresowani zmniejszeniem konieczności konwersji napięcia przemiennego (AC) do stałego (DC). Aż 79% badanych uznało, że zagadnienie to już teraz jest ważne, a według 85% nastąpi to w ciągu najbliższych pięciu lat. W tym samym czasie powszechnie zaczną być stosowane także nowe techniki chłodzenia. Obecnie z nowoczesnych rozwiązań w tym zakresie korzysta 43% operatorów na całym świecie, a w perspektywie pięcioletniej odsetek ten ma sięgnąć 73%. Firmy telekomunikacyjne wymieniają także akumulatory kwasowo-ołowiowe (VRLA) na litowo-jonowe. Dokonało tego już 66% telekomów, a za pięć lat ten odsetek ma wynieść 81%.Przedsiębiorstwa mogą skorzystać z wielu sposobów kontrolowania kosztów w warstwie infrastruktury i obniżania ich. Z pewnością będzie pomocna wymiana fizycznych elementów na nowe, jednak jest to proces częściowy i przyrostowy. W przypadku posiadania ograniczonych środków na inwestycje, można skorzystać z innych rozwiązań. Innowacyjne modele biznesowe, takie jak ESaaS (oszczędności energetyczne jako usługa), są w stanie zaspokoić oczekiwane potrzeby związane z infrastrukturą.Sieci telekomunikacyjne zgodne ze standardem 5G zapewnią mocniejszy sygnał radiowy, dzięki czemu dotrze on do większej liczby odbiorców. W wartościach bezwzględnych spowoduje to zwiększenie poboru energii elektrycznej, ale dzięki lepszemu pokryciu obszaru, zmniejszy się średnia emisja dwutlenku węgla przypadająca na użytkownika końcowego.Według raportu SMARTer 2030 , opracowanego przez Accenture dla GeSI (Global E-sustainability Initiative), pomimo oczekiwanego rozwoju sektora ICT, obejmującego operatorów telefonii komórkowej, względna emisja dwutlenku węgla przez tę branżę do 2030 r. utrzyma się na poziomie 2% globalnej emisji. Co jednak ważniejsze, potencjał jej obniżenia przez cały sektor ICT, w tym przez telefonię komórkową, szacuje się na poziomie 20% globalnej emisji CO2 do roku 2030.Rozwój i systematyczne poszerzanie zasięgu sieci 5G to kluczowy czynnik dla zastosowań technologii przetwarzania na brzegu sieci (edge computing). Ponadto, nowa technologia będzie mieć zastosowanie w takich obszarach jak przesyłanie materiałów wideo o wysokiej rozdzielczości (HD i Ultra HD), wirtualna i rozszerzona rzeczywistość, inteligentne domy, budynki, fabryki, a nawet całe ekosystemy inteligentnych miast czy cyfrowa opieka zdrowotna.Kiedy do tego może dojść? Większość badanych operatorów zakłada, że globalnie era 5G ma szansę rozpocząć się na dobre w 2021 roku. Natomiast 88% ankietowanych ma zamiar wdrożyć tę technologię w latach 2021-2022.