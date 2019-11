Święta z T‑Mobile

W salonach T‑Mobile jest już dostępna świąteczna oferta, w ramach której klienci znajdą wiele pomysłów na prezenty. Z jakich promocji mogą skorzystać?

T‑Mobile obniżył ceny urządzeń Samsunga i Huawei. W ofercie świątecznej można znaleźć smartfon Samsung Galaxy S10e, przeceniony z 829 zł na złotówkę. Cena obowiązuje w połączeniu z abonamentem w wysokości 149 zł miesięcznie i obejmuje również 70 GB danych. Dodatkowo, użytkownik otrzymuje nielimitowane rozmowy, SMS-y i MMS-y oraz usługę Supernet Video HD, gwarantującą streaming wideo w 13 serwisach, takich jak np. YouTube, Netflix czy Amazon Prime Video, bez zużycia podstawowego pakietu danych.T‑Mobile przygotował także smartfon Samsung Galaxy A50, który przeceniono z 649 zł do 1 zł. W ofercie klienci znajdą również abonament z 15 GB internetu oraz nielimitowanymi rozmowami, SMS-ami i MMS-ami przy abonamencie 89 zł miesięcznie.Operator przygotował także promocje dla klientów zainteresowanych tabletami. W połączeniu z usługą internetu mogą oni zakupić np. model Samsung Galaxy Tab A10.1 w atrakcyjnej cenie obniżonej z 339 zł do 99 zł. Oferta obowiązuje razem z internetem mobilnym obejmującym paczkę 50 GB danych za 69 zł miesięcznie.Warto również zwrócić uwagę na promocję telefonu Huawei Y6 2019, którego standardowa cena 99 zł została obniżona do 1 zł w MIX 40 w ofercie z tańszym telefonem. W MIX 40 klienci mogą korzystać z nielimitowanych połączeń w sieci T‑Mobile, 400 minut poza sieć na numery komórkowe i stacjonarne, nielimitowanych SMS-ów i MMS-ów oraz 4 GB danych. Przy podpisaniu zgód marketingowych użytkownik otrzymuj dodatkowe 2 GB danych. Umowa podpisywana jest na 24 doładowania (12 doładowań za 40 zł oraz kolejnych 12 za 80 zł).