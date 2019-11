Elastyczne formy zatrudnienia ważne jak nigdy dotąd?

Nadchodzące lata przyniosą kolejną falę zmian społecznych, gospodarczych i politycznych, które nie pozostaną bez wpływu na rynek pracownika. Dużą rolę w tym procesie odegrają niewątpliwie nowe technologie oraz powiązana z nimi rewolucja przemysłowa. Potwierdzeniem tego jest raport Deloitte Global Human Capital Trends, z którego wynika, że już prawie 60 proc. polskich pracowników przekonanych jest o wadze sztucznej inteligencji i automatyzacji pracy w kontekście rozwoju kapitału ludzkiego. Jednocześnie jednak okazuje się, że gotowość na wdrożenie w swoich strukturach tego rodzaju rozwiązań deklaruje mniej niż połowa badanych.

– Uwaga pracodawców i rekruterów będzie skierowana na pracownika. Firmy powinny promować działania etyczne oraz w praktyce pozytywnie wpływać na swoje otoczenie. Deloitte zidentyfikował pięć zasad działania organizacji, gdzie pracownik będzie zmotywowany do zaangażowania i rozwoju. Te zasady to: poczucie celu i sensu działania, etyka i uczciwość, rozwój i pasja, współpraca i więzi osobiste oraz przejrzystość i otwartość – mówi Tomasz Konik, partner, wiceprezes zarządu Deloitte Polska.

Nie tylko etat

Robot i człowiek, czyli stanowiska przyszłości

Lider 4.0

– Wielu przyszłych liderów jest wśród obecnych pracowników niższych szczebli, lecz dzisiejsi szefowie wciąż mają problemy z dostrzeganiem takich kompetencji wśród podwładnych. Sprawne wyławianie w zespołach przyszłych liderów wymaga odpowiednich warunków do rozwoju nowych, niezbędnych umiejętności, sprzyjających przejrzystości, współpracy i umożliwiających zarządzanie wynikami. Edukacja przywódców XXI wieku jest konieczna, bo to oni będą musieli stawić czoła nowym zjawiskom takim, jak cyfryzacja, spłaszczenie struktury organizacyjnej czy praca zespołowa – podsumowuje Tomasz Konik.

Jak wynika z raportu, co trzeci respondent z Polski (32 proc.) i 44 proc. badanych globalnie sądzi, że idea firmy odpowiedzialnej 4.0, a więc takiej, która dba o otoczenie i interesariuszy, implementuje innowacyjne rozwiązania oraz promuje współpracę, nabrała w bieżącym roku jeszcze większego znaczenia. 42 proc. ankietowanych (56 proc. globalnie) przewiduje z kolei, że tendencja ta w kolejnych trzech latach przybierać będzie na sile.Na rynku pracownika wyraźnie daje się zauważyć wzrost znaczenia zarówno elastycznych form zatrudnienia, jak i wolnych zawodów . To krok w dobrym kierunku, ponieważ - jak podkreślają specjaliści Deloitte - elastyczność w podejściu do formy zawieranych umów ma ułatwić organizacjom zatrudnianie pracowników legitymujących się szeroką gamą kompetencji. O znaczeniu alternatywnych form zatrudnienia przekonanych jest 28 proc. respondentów z Polski, a 57 proc. wskazuje, że HR-owcy z ich firm podejmują działania wspierające poszukiwanie pracowników, którzy wyrażają gotowość na ten rodzaj współpracy.Elastyczne formy zatrudnienia stają się pożądane także z punktu widzenia strategicznego zarządzania. Pracodawcy nie powinni wykorzystywać ich wyłącznie w celu uzupełnienia kadry. Nadal jednak w 54 proc. organizacji brakuje konsekwencji w zarządzaniu alternatywnymi formami zatrudnienia lub są one stosowane okazjonalnie. Biorąc pod uwagę otoczenie prawne, podkreślić przy tym należy, że pracodawcy, którzy decydują lub będą decydowali się na alternatywne modele zatrudnienia, powinni dostosować do takich rozwiązań sposób funkcjonowania całych organizacji, tak aby sposób zaangażowania danej osoby (np. współpraca z osobą prowadzącą pozarolniczą działalność gospodarczą) odpowiadał sposobowi wykonywania przez nią usług czy świadczenia pracy.Wciąż nie jesteśmy pewni jaka będzie rola człowieka w czasach automatyzacji i jak może wyglądać współpraca ludzi z robotami. Za sprawą coraz większej roli sztucznej inteligencji, wpływu technologii kognitywnej i robotyki powstają tzw. superstanowiska. Maszyny przejmują czynności powtarzalne, dzięki czemu praca traci rutynowy charakter, a zadaniem pracowników zaczyna być rozwiązywanie problemów, projektowanie, przekazywanie i interpretowanie informacji. Zadaniem osób pracujących na superstanowiskach będzie zwiększanie efektywności, dzięki wsparciu ze strony technologii.Ponadto, 59 proc. polskich respondentów uważa, że sztuczna inteligencja i roboty są ważne dla rozwoju kapitału ludzkiego, lecz obecnie tylko 21 proc. firm jest gotowych wdrożyć takie rozwiązania.Szereg wyzwań stoi przed liderami firm. Aż 82 proc. uczestników badania Deloitte zauważa, że obecni liderzy będą musieli dostosować się do zmian w otoczeniu biznesowym i społecznym. Zdaniem ekspertów liderzy muszą być bardziej elastyczni i otwarci na codzienną współpracę z pracownikami niższego szczebla. Dziś taką współpracę deklaruje tylko w 18 proc. badanych. Na znaczeniu zyskuje kreowanie liderów wśród obecnych pracowników, poprzez rozwój ich kompetencji przywódczych. Zdaniem 40 proc. zapytanych ich firmy potrafią kształcić kadrę kierowniczą zgodnie z nowymi trendami.