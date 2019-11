Działy prawne nie wierzą w możliwości nowych technologii?

W działach prawnych zastój. Okazuje się, że w minionym roku niemal połowa z nich nie odnotowała wzrostu budżetu, a w zatrudnieniu obserwowała stagnację. Co więcej, aż 63 proc. ich dyrektorów (Chief Legal Officer, CLO) wskazuje, że powtarzające się zadania i ograniczenia w zarządzaniu danymi powodują, iż nie są oni w stanie wytworzyć w swoich organizacjach dodatkowej wartości. Co powinni zrobić? Jak przekonuje Deloitte w raporcie "Tech Bytes Part I", o poprawie wydajności działów prawnych i zmniejszeniu kosztów ich pracy zadecydować mogą nowoczesne rozwiązania technologiczne.

Działy prawne nieufne wobec technologii Inwestycje w nowe rozwiązania technologiczne nie tylko pozwolą zmniejszyć koszt pracy działów prawnych, ale także poprawią ich wydajność.

Potencjalne korzyści

– 87 proc. naszych ankietowanych przewiduje, że w ciągu najbliższych trzech lat to właśnie wskaźniki KPI będą wykorzystywane przez korporacyjne działy prawne do śledzenia i raportowania swoich wyników. Jednak, aby osiągnąć korzyści, które niesie wdrożenie nowych rozwiązań technologicznych, dyrektorzy prawni muszą najpierw opracować strategię dostosowaną do koncepcji pracy przedsiębiorstwa oraz prawny model działań. Następnie, korzystając z posiadanych danych, badać potencjalne programy bezpośrednio wspierające pracę dyrektorów, a co za tym idzie, całych działów – mówi Wojciech Sygnowski, Partner, Lider obszaru integracji systemów oraz robotyki i inteligentnej automatyzacji, Deloitte.

Technologiczna mapa drogowa

– Osiągnięcie założonych celów rozwojowych firmy nie jest możliwe bez uzyskania odpowiedzi na kilka prostych pytań: jak pracownicy zarządzają własnym czasem, jakie zadania są w tym momencie realizowane oraz jakie dane lub technologie dział posiada. Wśród niezbyt popularnych, ale przydatnych rozwiązań technologicznych, jest m.in. planowanie czasu pracy całego zespołu z wykorzystaniem systemów. Dzięki temu jasne będzie jakie zadania mają pracownicy, kto nadzoruje ich wykonanie i ile czasu zajmuje ich realizacja. Tym samym dział będzie lepiej zorganizowany, a więc efektywniejszy – mówi Jan Jarmul, Radca prawny, Partner w Kancelarii Deloitte Legal.

Wdrożenie i dostosowanie

„Tech Bytes Part I” to analiza poświęcona problemom, które w swojej codziennej pracy napotykają pracownicy. Dla szefów działów prawnych jest również swoistego rodzaju poradnikiem, jak zwiększyć wydajność i przystosować strategię prawną do potrzeb danej organizacji.Okazuje się, że w kwestii rozwoju technologicznego branży zdania badanych dyrektorów działów prawnych są podzielone. Z badania Deloitte wynika, że tylko 40 proc. z nich uważa, iż nowe rozwiązania i outsourcing są w stanie poprawić efektywność ich zespołów. Z drugiej strony inne badanie („Going beyond risk and compliance”) wskazuje, że już 56 proc. działów prawnych poczyniło inwestycje w nowoczesne systemy.Szefowie działów prawnych nie są w pełni przekonani o znaczeniu nowych technologii . Aż 65 proc. z nich deklaruje, że ich departament w większym stopniu skoncentrowany jest na zarządzaniu ryzykiem niż na możliwościach rozwoju. Prawie dwie trzecie (63 proc.) przyznaje natomiast, że powtarzające się zadania i ograniczenia w zarządzaniu danymi uniemożliwiają im tworzenie wartości dla ich organizacji. Mimo to 50 proc. uważa, że automatyzacja procesów oraz ich przekonstruowanie pozwoli na redukcję kosztów oraz poprawę efektywności działań. Zdaniem prawników, do rozwiązań technologicznych, które wzmocnią ich działy, należą te, które pomogą mierzyć kluczowe wskaźniki efektywności (Key Performance Indicators, KPI).Zdaniem ekspertów Deloitte, żeby sięgnąć po nowe technologie, dyrektorzy prawni muszą najpierw ocenić jakie problemy przed nimi stoją.Następnym krokiem do usprawnienia pracy działów prawnych w przedsiębiorstwach jest uświadomienie sobie przez dyrektorów korzyści, jakie niesie ze sobą implementacja nowych technologii. Wśród nich jest efektywniejsze zarządzanie zespołami i ich bieżącymi sprawami. Pozwala to także na wykorzystanie narzędzi e-discovery, czyli nowoczesnych systemów poszukiwania, zabezpieczania i analizowania danych, oraz sprawniejsze kierowanie systemami do oceny globalnego ryzyka i compliance. Aby to osiągnąć potrzebny jest dalszy rozwój i wdrażanie rozwiązań technologicznych pozwalające na automatyzację procesów. Są to m.in.: sztuczna inteligencja, która niebawem może wyręczyć ludzi w przygotowywaniu prostych ustandaryzowanych dokumentów, jak np. klauzuli o zachowaniu poufności. Kolejną technologią, która ma szanse w przyszłości jeszcze efektywniej wesprzeć procesy w organizacjach jest chmura obliczeniowa. Coraz więcej usług i programów jest oferowanych np. w modelu SaaS (software as a service), co pozwala na skuteczne uruchamianie aplikacji na serwerach innych firm, eliminując potrzebę posiadania rozbudowanej pamięci wewnętrznej. Również technologia blockchain może być używana w celu polepszenia efektywności działań prawnych, ponieważ umożliwia skuteczne rejestrowanie transakcji między stronami oraz jest odporna na cyberataki.Podczas implementacji nowych technologii CLO muszą skoncentrować swoją uwagę na dwóch podstawowych obszarach: skupieniu wokół siebie doświadczonego zespołu technologicznego i grupy entuzjastów pozytywnie nastawionych do zachodzących zmian. Działania te pozwolą skuteczniej przekonywać najbardziej konserwatywne osoby do zmiany ich sposobu pracy.