Outsourcing w sprzedaży coraz szerzej znany

Zjawisko outsourcingu jest dobrze zakorzenione na polskim rynku, a powoli opanowuje również nowe terytoria. Jak pokazał tegoroczny raport powstały na zlecenie Grupy NDG usługi outsourcingu zyskują coraz większą popularność również w branży sprzedażowej.

Rośnie znajomość zagadnienia

Dobry wizerunek branży

Zmiany na rynku pracy sprzyjają outsourcingowi

Wzrost liczby publikacji o 332%

Wzrost liczby publikacji o 332%

Outsourcing na rynku pracy to dzisiaj modne pojęcie, ale jak dokładnie rozumieją je przedsiębiorcy i pracownicy? Jakie zalety i wady takiego rozwiązania dostrzegają? Jak oceniają jego perspektywy rozwoju?Odpowiedzi na te i inne pytania przynosi raport poświęcony wizerunkowi usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce przygotowany przez Grupę NDG. Opracowanie przynosi szerokie spojrzenie na tę branżę, przedstawiając ją z punktu widzenia zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników, a także mediów. To ostatnie udało się dzięki współpracy Grupy NDG z PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. Partnerami raportu są również Fundacja Pro Progressio i Krajowa Izba Gospodarcza.To już druga edycja badania. Pierwsze zostało przeprowadzone w 2017 roku, a zestawienie obu raportów przynosi ciekawe obserwacje.– pisze w najnowszym raporcie Jarosław Janiszewski, prezes zarządu NDG Medical Sp. z o.o., lidera na rynku usług outsourcingowych w Polsce. W tym roku firma świętuje swoje 20-lecie.Outsourcingiem sił sprzedaży zajmuje się w kraju ponad dwadzieścia innych firm, ale tylko pięć z nich jest w jakikolwiek sposób aktywnych medialnie, a jedynie Grupa NDG w swoich cyklicznie wydawanych raportach poddaje działalność branży analizie.– komentuje Karolina Makijewska z Biura Polityki Gospodarczej Krajowej Izby Gospodarczej.Rzeczywiście, jak podaje najnowszy raport, o istnieniu usługi outsourcingu sił sprzedaży słyszało 68,2 proc. ankietowanych przedsiębiorców i 62,7 proc. przedstawicieli handlowych i medyczno-farmaceutycznych, a pośród wszystkich uczestników badania rośnie liczba tych, którzy mają w dorobku współpracę z firmą outsourcingową. Dzieje się to jednak powoli – w stosunku do poprzedniego raportu wynik w przypadku przedsiębiorców takiej odpowiedzi udzieliło 27 proc. ankietowanych (poprzednio 25 proc.). Przedstawiciele mają w dorobku taką współpracę w 37,3 proc. W 2017 roku ten wynik wynosił 30,4 proc.Natomiast ci, którzy zdecydowali się na współpracę z firmą świadczącą zewnętrzne wsparcie sprzedaży w ogromnej większości tej decyzji nie żałują.Aż 75 proc. przedsiębiorców i 63,2 proc. przedstawicieli określiło swoje doświadczenia w tym zakresie jako zadowalające, a 80 proc. ankietowanych z pierwszej grupy poleciłoby tę formę wsparcia swoim znajomym. Wśród przedstawicieli gotowość do polecania tej formy zatrudnienia innym deklaruje 73,9 proc. badanych.Ankietowani z reguły kontynuują tego typu współpracę długotrwale. Najliczniejsi, zarówno w grupie przedsiębiorców, jak i przedstawicieli, z firmami zewnętrznego wsparcia sprzedaży współpracują powyżej 3 lat (odpowiednio 38,1 proc. i 25 proc.). Nie jest to zatem, wbrew obawom niektórych, praca niestabilna.Według raportu przedsiębiorcy doceniają usługi firm outsourcingowych, ponieważ ich zdaniem zmniejszają one ryzyko ponoszone przez przedsiębiorstwo i dają możliwość skupienia się na działalności podstawowej, a nade wszystko wyręczają przedsiębiorców w rekrutacji. Ta ostatnia kwestia, mało znacząca w raporcie z 2017 roku, w najnowszym stała się jedną z najczęściej wymienianych, na co miały zapewne wpływ zmiany na rynku pracy, który dziś powszechnie jest określany jakoPośród przedstawicieli podobnie jak w poprzednim raporcie najbardziej atrakcyjnym z czynników związanych z outsourcingiem była(54,3 proc.), ale duże znaczenie miały też(25,9 proc.) i(23,3 proc.). Co ciekawe, takich odpowiedzi udzielali przedstawiciele, którzy mieli w dorobku współpracę z firmami outsourcingowymi. Jeśli natomiast uwzględnić ankietowanych przedstawicieli, którzy outsourcingu nie znają z własnego doświadczenia, tojako czynnik związany z outsourcingiem wymieniany jest znacząco rzadziej (12,2 proc.). Firmy outsourcingowe powinny najwyraźniej popracować nad swoim wizerunkiem w tym zakresie, o ile chcą przyciągać nowych wartościowych kandydatów.Informacje o ofercie firm outsourcingowych przedsiębiorcy zdobywają przede wszystkim dzięki rekomendacjom pochodzącym od partnerów biznesowych (50 proc.) i znajdują w internecie (25 proc.) oraz podczas rozmaitych imprez branżowych, konferencji i targów (15 proc.). W przypadku przedstawicieli jest podobnie – źródłem informacji są w głównej mierze pracodawcy i współpracownicy, znajomi oraz internet. Reklamy zamieszczane w prasie, radio czy telewizji nie odgrywają tutaj natomiast żadnej roli.Więcej danych dotyczących medialnego wizerunku outsourcingu sił sprzedaży (w branży medycznej, farmaceutycznej i FMCG) przynosi część raportu, którą dla Grupy NDG opracowała firma PRESS-SERVICE Monitoring Mediów. -– komentuje wyniki Izabela Grzechnik, Starszy Analityk Mediów z firmy PRES SERVICE Monitoring Mediów.W przekazach medialnych zwraca się uwagę na korzyści płynące ze współpracy z wyspecjalizowaną firmą outsourcingową takie jak: możliwość korzystania przez przedsiębiorców z jej floty, telefonów czy oprogramowania; dostęp do doświadczonych pracowników, większa elastyczność kadrowa, elastyczność usługi, która jest przygotowywana pod konkretne potrzeby klienta czy to w zakresie rekrutacji, szkolenia, zarządzania czy np. kontroli.W sumie w porównaniu z poprzednio analizowanym okresem ilość doniesień medialnych na temat rynku outsourcingu wzrosła aż o 332 proc.! Branża nadal ma jednak sporo do zrobienia w tej kwestii. Choćby dlatego, że o outsourcingu mówi się przede wszystkim w internecie – głównie na portalach branżowych i Facebooku – nie pojawia się on natomiast jako temat w gazetach, radiu czy telewizji.Raport „Wizerunek usług outsourcingu sił sprzedaży w Polsce” dostępny jest w do darmowego pobrania na stronie