Centra handlowe hamują. Co teraz?

Nowe centra handlowe przestały wyrastać jak przysłowiowe grzyby po deszczu To wyraźny sygnał, że rynek powoli zaczął się nasycać. W III kwartale br. trwała realizacja 320 tys. mkw. powierzchni handlowej, z czego 1/5 stanowiły rozbudowy już istniejących obiektów. Na przestrzeni całego roku rynek ma powiększyć się o około ok. 300 tys. mkw., co względem poprzedniego roku oznacza skromy wzrost na poziomie 2,5% i najniższy wynik od 20 lat. Jaki będzie tego efekt? Eksperci CBRE w raporcie "Market View: polski rynek handlowy po III kw. 2019" prognozują powrót popularności ulic handlowych, co spowodować ma podniesienie czynszów. Ceny najmu w centrach handlowych mają utrzymywać natomiast stabilny poziom.

Szczecin i Kraków z największym potencjałem

Najniższa dynamika podaży od 20 lat

Kliknij, aby powiekszyć fot. .shock - Fotolia.com Centrum handlowe Rynek centrów handlowych się nasycił. Czeka nas boom na ulice handlowe?

- Rynek centrów handlowych trochę wyhamował, choć tempo rozwoju zależy od wielkości miasta i jego nasycenia powierzchniami handlowymi. W głównych ośrodkach coraz trudniej o atrakcyjną działkę, dlatego na popularności zyskuje rozbudowa i modernizacja już istniejących obiektów. W mniejszych miejscowościach, poniżej 100 tys. mieszkańców, realizowanych jest aż 84% wszystkich projektów, prym wiodą mniejsze formaty, parki handlowe, które kuszą ofertą idealnie dopasowaną do potrzeb mieszkańców. W przyszłości spodziewam się większego zainteresowania najmem lokali na ulicach handlowych. Popytowi sprzyja stały wzrost siły nabywczej polskich konsumentów i zmiana stylu życia. Moda na spędzanie czasu poza domem rośnie – mówi Magdalena Frątczak, Szefowa Sektora Handlowego w CBRE.

Warszawa najdroższa, a ceny jeszcze wzrosną

Jak podaje CBRE, przeciętne nasycenie powierzchnią handlową w 8 największych aglomeracjach naszego kraju (Warszawa, Poznań, Wrocław, Trójmiasto, Łódź, Szczecin, Kraków, Górny Śląsk) sięgnęło 522 mkw. na 1 tys. mieszkańców. Liderami pod tym względem okazały się aglomeracje poznańska (612 mkw.) oraz wrocławska (610 mkw.). Wyniki powyżej średniej odnotowały również Trójmiasto, Warszawa i Łódź. Na drugim biegunie, z najskromniejszymi wynikami w zakresie przestrzeni handlowej przypadającej na 1 tys. mieszkańców (od 390 do 451 mkw.) znalazły się aglomeracje szczecińska, krakowska i górnośląska. Kraków i Szczecin zdecydowanie jednak nadrabiają ilością trwających realizacji - w budowie pozostaje tam odpowiednio 41,6 tys. mkw. oraz 20,5 tys. mkw. powierzchni handlowej.Całkowita powierzchnia handlowa w Polsce na koniec III kwartału 2019 roku wynosi 12,1 mln mkw., o 3,4% więcej niż w analogicznym okresie rok wcześniej. Ze względu na relatywnie wysokie nasycenie rynku, coraz więcej nowych projektów – najczęściej w formacie parków handlowych – powstaje w mniejszych miejscowościach. W ciągu dziewięciu miesięcy roku na rynku pojawiły się 2 nowe parki handlowe powyżej 5 tys. mkw., natomiast 6 takich obiektów zostało rozbudowanych. Prawie wszystkie projekty znajdowały się w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców.W budowie pozostaje 320 tys. mkw., z czego około 20% to obiekty rozbudowywane. Zdecydowanie najwięcej buduje się w miastach poniżej 100 tys. mieszkańców – 84% powstającej powierzchni. Z szacunków CBRE wynika, że w całym 2019 roku powstanie 300 tys. mkw. przestrzeni handlowej, co będzie stanowiło najsłabszy przyrost od dwóch dekad.Za najem przestrzeni handlowej zdecydowanie najwięcej zapłacimy w stolicy. Miesięczna stawka za stumetrowy lokal w najlepszych centrach handlowych wynosi średnio 100-130 euro za mkw. Natomiast za lokal przy najpopularniejszych ulicach handlowych w Warszawie trzeba zapłacić średnio 102 euro/mkw./mies. Wynajem nieruchomości handlowych w Krakowie i na Górnym Śląsku to koszt miesięczny do 60 euro/mkw. Najniższe stawki za lokale są w Łodzi i Szczecinie, średnio 40-50 euro/mkw./mies.