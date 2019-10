Siła nabywcza w Europie 2019

Niemal 14,8 tys. euro. Tyle wynosi kwota, jaką przeznaczy na tegoroczne wydatki i oszczędności przeciętny europejski konsument. Z badania GfK "Siła nabywcza w Europie w 2019 r." wynika, że największa siła nabywcza to domena Liechtensteinu, Szwajcarii i Luksemburga. Na drugim biegunie znalazły się Mołdawia, Kosowo i Ukraina.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Sila nabywcza w Europie w 2019 r. Siła nabywcza jest rozumiana jako dochód rozporządzalny po odjęciu podatków i darowizn, z uwzględnieniem ewentualnych świadczeń państwowych. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe Zagęszczenie siły roboczej w Europie w 2019 Badanie siły nabywczej w Europie według GfK jest ważnym miernikiem siły gospodarczej danego regionu. Kliknij, aby przejść do galerii (5)

‒ Badanie siły nabywczej w Europie według GfK jest ważnym miernikiem siły gospodarczej danego regionu z racji istotnych różnic w poziomie dochodu rozporządzalnego netto na osobę zarówno w obrębie poszczególnych państw Europy, jak i pomiędzy nimi ‒ wyjaśnia Agnieszka Szlaska-Bąk, ekspertka GfK ds. geomarketingu. ‒ Z tego względu niezwykle ważne jest, aby dokonywać wyliczeń międzynarodowych danych z zastosowaniem spójnych standardów jakości. Umożliwia to firmom ze wszystkich branż przeprowadzanie rzetelnych porównań pomiędzy państwami oraz identyfikowanie obszarów o najwyższym potencjale konsumenckim. Ta wiedza stanowi nieocenione wsparcie w procesie podejmowania decyzji biznesowych związanych z planowaniem i oceną lokalizacji, jak również zarządzaniem sprzedażą i marketingiem.



W bieżącym roku Europejczycy mogą przeznaczyć na bieżące wydatki kwotę 10 bilionów euro, co oznacza, że względem poprzedniego roku siła nabywcza na osobę zanotowała wzrost o 3,5 proc. Są to pieniądze przeznaczone m.in. na żywność, mieszkanie, media, prywatne fundusze emerytalne i ubezpieczeniowe oraz inne wydatki, np. wakacje czy transport.W zestawieniu państw, gdzie siła nabywcza prezentuje się najlepiej triumfuje po raz kolejny już Liechtenstein z imponującą kwotą 67.550 euro na osobę. Jest to ponad 4,5-krotność europejskiej średniej i wynik, dzięki któremu pozostawia resztę stawki dość mocno w tyle.Drugie miejsce, podobnie jak w zeszłym roku, zajmuje Szwajcaria z 42.067 euro na osobę. Na podium znalazł się również Luksemburg z siłą nabywczą na poziomie 35.096 euro na osobę, spychając Islandię z trzeciej na czwartą pozycję. Pozostałe kraje z pierwszej dziesiątki rankingu także mogą poszczycić się jednostkowym dochodem rozporządzalnym netto znacznie powyżej średniej.Spośród 42 krajów uwzględnionych w badaniu szesnaście posiada siłą nabywczą na mieszkańca powyżej średniej europejskiej, natomiast 26 poniżej tej wartości. Najniższą siłą nabywczą, na poziomie 1.830 euro na osobę, dysponują mieszkańcy Ukrainy.