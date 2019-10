Powierzchnie biurowe w Warszawie. Podsumowanie III kw. 2019

Warszawski rynek biurowy nie narzeka na marazm. W III kwartale br. ponownie notował wzrost nowej podaży, a także kontynuację aktywności deweloperów. Wolumen zawartych w analizowanym okresie transakcji najmu zaowocował spadkiem współczynnika pustostanów. Czynsze wywoławcze rosły głównie w przypadku biur zlokalizowanych w centrum, co niewątpliwie jest następstwem ograniczonej dostępności biur w tej części miasta - wynika z najnowszych danych Knight Frank.

Kliknij, aby powiekszyć fot. rosaguardiola - Fotolia.com Warszawa Na stołecznym rynku biurowym w trzecim kwartale 2019 roku obserwujemy wzrost nowej podaży w porównaniu do poprzednich okresów oraz niesłabnącą aktywność deweloperów.

„Rejonem, który obecnie najintensywniej się rozwija pozostaje Rondo Daszyńskiego. To tu w budowie znajduje się siedem wielkoskalowych inwestycji, które w ciągu najbliższych dwóch lat dostarczą łącznie ok. 320 000 m kw. nowoczesnych powierzchni biurowych. Rekordowym w historii stołecznego rynku może okazać się rok 2020, w którym powierzchnia oddanych do użytku inwestycji może przekroczyć aż 420 000 m kw., osiągając wynik zbliżony do podaży zrealizowanej w dwóch poprzedzających latach łącznie.” – powiedziała Bożena Garbarczyk, Starszy Konsultant w Dziale Badań Rynku Knight Frank.

„Na wynik ten wpłynęły rekordowe transakcje ostatnich miesięcy, a mowa w tym miejscu o największej historycznie umowie najmu na rynku biurowym zawartej przez mBank w budynku Mennica Legacy Tower (45 600 m kw.) oraz renegocjacji umowy najmu w Miasteczku Orange przez Orange Polska (44 850 m kw.). Warto również podkreślić rosnące zainteresowanie wynajmem nowoczesnych powierzchni biurowych podmiotów z sektora publicznego.” – dodaje Karol Grejbus, Dyrektor Działu Reprezentacji Najemcy Knight Frank.

„Tak dobre wyniki warszawskiego rynku biurowego przekładają się również na wysoką aktywność inwestorów. Największym zainteresowaniem cieszą się nowe, dobrze wynajęte budynki, zlokalizowane w ścisłym sercu miasta. Obiekty o takiej charakterystyce coraz częściej kupowane są nawet przed zakończeniem budowy (tzw. forward purchase). Niemniej jednak inwestorzy coraz śmielej przyglądają się projektom starszym czy usytuowanym poza centrum miasta, gdzie mogą liczyć na wyższe stopy zwrotu. Od początku 2019 roku, wolumen zainwestowanego kapitału w Warszawie w sektor biurowy osiągnął wartość 1,65 mld euro, co przełożyło się na ponad 40% wzrost w porównaniu z analogicznym okresem 2018 roku. Do największych transakcji trzeciego kwartału możemy zaliczyć m.in. sfinalizowanie umowy przejęcia wieży Warsaw Spire przez Immofinanz oraz budynku Astoria przez Credit Suisse” – komentuje Krzysztof Cipiur, Dyrektor w Dziale Rynków Kapitałowych Knight Frank.

Jak wynika z danych przedstawionych przez Knight Frank, u schyłku września tego roku warszawski rynek biurowy dysponował blisko 5,6 mln m kw. biur. Od początku roku powiększył się o 15 obiektów, których łączna powierzchnia przekroczyła 142 000 m kw., z czego aż 43% przypadło na trzeci kwartał. Największymi inwestycjami, które oddano do użytkowania w tym okresie, były: Wola Retro (Develia), Moje Miejsce B1 (Echo Investment) oraz dwa projekty z portfolio Skanska Property Poland - Generation Park Z oraz Spark B.Pokaźną część nowej podaży (przeszło 100 000 m kw.), która trafiła na warszawski rynek biurowy w pierwszych trzech kwartałach bieżącego roku, zasiliły lokalizacje poza centrum miasta. Jeżeli jednak założone harmonogramy deweloperów doczekają się terminowej realizacji, to w kolejnych miesiącach nowa podaż zasili przede wszystkim zasoby biurowe centrum (planowane jest oddanie do użytku m.in. I etapu Mennica Legacy Tower oraz Chmielna 89).Pomimo ograniczonej nowej podaży dostarczonej na rynek w okresie I-III kw. 2019 roku, nie można mówić o spadku aktywności po stronie deweloperów, którzy za sprawą kolejnych rozpoczętych inwestycji realizują łącznie ok. 790 000 m kw. biur. Do największych projektów w budowie należą: kompleks biurowy Varso (HB Reavis), The Warsaw HUB (Ghelamco Poland) czy Mennica Legacy Tower (Golub GetHouse). Wszystkie wymienione inwestycje wzbogacą centralną część miasta.Kolejny kwartał 2019 roku na warszawskim rynku biurowym przyniósł zauważalny wzrost aktywności najemców. Za sprawą rekordowo wysokiego popytu zarejestrowanego w III kw. (284 000 m kw.) zapotrzebowanie na powierzchnię biurową od początku roku wyniosło 690 000 m kw., osiągając tym samym najwyższy wynik w historii za pierwsze trzy kwartały roku.Największy udział w strukturze wynajętych powierzchni biurowych w okresie I-III kw. 2019 roku miały renegocjacje, które stanowiły 35% wolumenu transakcji. Jest to najwyższy w historii warszawskiego rynku biurowego udział tego typu umów, który zwykle nie przekraczał 30%. Warto podkreślić, że w ostatnich kwartałach zdecydowanie rośnie udział umów pre-let w strukturze popytu. Kontrakty podpisane w budynkach w budowie odpowiadały za 27% wolumenu popytu, co daje jeden z rekordowych wyników. Wynika to z faktu, że na warszawskim rynku biurowym w niektórych lokalizacjach zaczyna brakować powierzchni biurowych dostępnych do wynajęcia od zaraz, w wyniku czego nowoczesna powierzchnia biurowa jeszcze na etapie realizacji coraz częściej zostaje w znacznej części skomercjalizowana.Wysoka aktywność najemców oraz niewielka nowa podaż przyczyniły się do spadku współczynnika pustostanów w Warszawie, który na koniec września wyniósł 8,2% i był to najniższy poziom od siedmiu lat. Wskaźnik ten był o 0,3 pp. niższy w stosunku do poprzedniego kwartału oraz aż o 1,8 pp. niższy niż odnotowany rok wcześniej. Należy zaznaczyć, że w nadchodzących kwartałach oczekiwany jest dalszy spadek pustostanów, natomiast niewielki wzrost współczynnika możliwy jest w drugiej połowie 2020 roku po oddaniu do użytku rekordowej ilości nowych powierzchni biurowych.Ze względu na rosnące koszty budowy, wysoki popyt oraz niski współczynnik pustostanów od początku 2019 roku obserwowany jest nieznaczny wzrost stawek wywoławczych, zwłaszcza w nowych budynkach usytuowanych w centrum miasta.