Monitor gamingowy AOC AG273QX

AOC przedstawia 27-calowy monitor gamingowy AG273QX z linii AGON. Monitor wspiera technologię FreeSync 2 HDR.

Cena i dostępność:

Monitor ma płaską matrycę VA o rozdzielczości Quad HD (2560 x 1440 px). Cechuje się odświeżaniem obrazu na poziomie 165 Hz oraz 1 milisekundowym czasem reakcji. Wspiera technologie VESA DisplayHDR 400, LFC (Low Framerate Compensation) i AMD FreeSync 2 HDR. LFC dubluje klatki wyświetlanego obrazu, jeśli spadną one poniżej zakresu obsługiwanego przez FreeSync. Dzięki temu FreeSync jest zawsze aktywny oraz wzrasta wrażenie płynności przy niskich wartościach FPS.Użytkownik ma możliwość dostosowania nachylenia, obrotu (w tym pivot), wysokości położenia panelu oraz obrotu podstawy. W razie potrzeby istnieje opcja montażu na opcjonalnym uchwycie w standardzie VESA 75 x 75. Wygodę podnoszą też uchwyt do przenoszenia monitora, uchwyty na słuchawki wysuwane z obu stron panelu oraz czteroportowy hub USB 3.0.W grach, w których nie wyświetla się celownik może przydać się AOC Dial Point, który dodaje ten element na ekranie. Dodatkową opcją jest konfigurowalne podświetlenia RGB w formie pierścienia z tyłu monitora.Sugerowana cena detaliczna AOC AG273QX wynosi 2 179 PLN.Prezentowany model zostanie wprowadzony do sprzedaży w listopadzie.