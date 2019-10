Jak funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji? Pierwsze podsumowania

Szczegóły zmian wprowadzonych w ustawie z 2018 r., doświadczenia przedsiębiorstw, które już skorzystały ze wsparcia na nowych zasadach, a także korzyści i wyzwania, jakie towarzyszą działalności ze wsparciem PSI – m.in. takie zagadnienia zostały opracowane w raporcie "Polska Strefa Inwestycji" przygotowanym przez Colliers International, EY oraz Polską Agencję Inwestycji i Handlu S.A.

Strefa dla przedsiębiorczych

— Przed uchwaleniem ustawy wśród wielu rodzimych firm MŚP panowało przekonanie, że działanie w ramach strefy nie jest dla nich dostępne. Wprowadzenie Polskiej Strefy Inwestycji pokazało, że przywileje strefowe są w zasięgu tej grupy przedsiębiorców, a uzyskanie strefowych ułatwień stało się dużo łatwiejsze. Co ważne, dzięki nowemu prawu przedsiębiorcy nie muszą już skupiać swoich inwestycji w konkretnych częściach Polski, lecz mogą wybrać lokalizację, którą uważają za najkorzystniejszą z punktu widzenia swojego biznesu — mówi Łukasz Pańczyk, dyrektor w Dziale Powierzchni Logistycznych i Przemysłowych w Colliers International.

Kliknij, aby powiekszyć fot. khunaspix - Fotolia.com Jak funkcjonuje Polska Strefa Inwestycji? Polska Strefa Inwestycji gwarantuje przedsiębiorcom możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych przez 10, 12 lub 15 lat.

Jednolita procedura, dłuższy okres zwolnienia

— W nowym systemie wsparcia procedura wnioskowania o zwolnienie podatkowe stała się bardziej ujednolicona w całej Polsce. Z drugiej strony inwestorzy mają do spełnienia więcej obowiązków, dotyczących nie tylko wysokości nakładów inwestycyjnych, liczby miejsc pracy i terminów określonych w decyzji o wsparciu oraz okresu utrzymania inwestycji, ale także kryteriów jakościowych — mówi Dominika Jędrak, dyrektor Działu Doradztwa i Badań Rynku w Colliers International.

Od wejścia w życie ustawy o wspieraniu nowych inwestycji upłynął już ponad rok. Głównym celem i założeniem nowej regulacji było objęcie Polską Strefą Inwestycji wszystkich obszarów przeznaczonych na działalność gospodarczą.Polska Strefa Inwestycji gwarantuje przedsiębiorcom możliwość skorzystania ze zwolnień podatkowych przez 10, 12 lub 15 lat. Aby jednak tak się stało, inwestycja musi spełniać określone, narzucone przez ustawodawcę kryteria kwalifikowalności. Ulgi związane z PSI dają możliwość zwolnienia z podatku CIT lub PIT, a ich poziom uzależniony jest od rozmiarów przedsiębiorstwa i jego lokalizacji. W przypadku dużych firm zwolnienie może wynosić od 10% do 50%, dla średnich przewidziane są ulgi w przedziale od 20% do 60%, a mikro- i małe przedsiębiorstwa mogą zyskać od 30% do 70%.Dzięki zmniejszeniu wysokości wymaganych nakładów inwestycyjnych, przywileje strefowe są coraz bardziej atrakcyjne dla małych i średnich przedsiębiorstw. Uproszczenie przepisów spowodowało, że z oferty stref zaczyna korzystać coraz więcej rodzimych firm.Około 90% decyzji wydawanych w ramach nowej regulacji trafiło do polskich podmiotów, z czego ponad połowa to MŚP. Funkcjonując w ramach Polskiej Strefy Inwestycji, tworzą nowe miejsca pracy, rozwijają ofertę produktową, a w zamian nie płacą podatku dochodowego PIT lub CIT. Co istotne, od września 2018 r. łączna kwota nakładów inwestycyjnych osiągnęła poziom około 17 mld PLN.Pomoc w ramach PSI może być przyznana na projekty produkcyjne, jak i usługowe. W odniesieniu do projektów usługowych rozszerzono zakres działalności, która może zostać objęta zwolnieniem podatkowym. Inwestycje związane z usługami, które zaklasyfikowano jako nowoczesne usługi dla biznesu lub badania i rozwój, podlegają znacznie niższym kryteriom ilościowym. To samo dotyczy mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw.Pod względem korzyści największą zaletą PSI jest znacznie dłuższy okres zwolnienia podatkowego. Dotyczy to szczególnie inwestycji znajdujących się na obszarze z najwyższą (50%) intensywnością pomocy, w którym okres zwolnienia wynosi 15 lat, czyli prawie dwa razy dłużej niż okres zwolnienia przyznawanego w ostatnim czasie w ramach SSE (8,5 roku).