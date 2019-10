Jak działa Polska Strefa Inwestycji w Małopolsce?

Niemal 2 miliardy złotych zadeklarowanych inwestycji, ponad 800 nowych miejsc pracy oraz 36 wydanych decyzji. Tak w dużym skrócie można podsumować tegoroczną działalność Polskiej Strefy Inwestycji w Małopolsce.



Obserwujemy bardzo duże zainteresowanie przedsiębiorców. Niewątpliwie magnesem jest ulga podatkowa, którą można otrzymać po spełnieniu odpowiednich kryteriów. Szacujemy, że do końca roku wydamy w sumie ok. 50 decyzji -komentuje Krystyna Sadowska, dyrektor działu obsługi inwestora w KPT.



Cieszymy się, że szansę na rozwój dostrzegają także małe i średnie przedsiębiorstwa – stanowią większość inwestujących w ramach PSI firm. Staramy się uświadamiać naszym przedsiębiorcom, że naprawdę PSI jest otwarta na różne projekty i firmy. Takimi przykładami są choćby firma Bajo, producent drewnianych zabawek, czy Polcom, dostawca zaawansowanym usług IT dla przemysłu i sektora finansowego.

-podkreśla Wojciech Przybylski, prezes zarządu KPT





Dla wielu małopolskich firm Polska Strefa Inwestycji stanowi nowe otwarcie. W regionie, gdzie trudno znaleźć tereny inwestycje należące do podmiotów publicznych, możliwość otrzymania zwolnień podatkowych bez względu na miejsce inwestycji, jest nie do przecenienia. Jako spółka zarządzająca specjalną strefą ekonomiczną, nigdy byśmy nie wydali zezwolenia dla firm z Krynicy, Jordanowa, Ochmanowa czy Kłaja i Wieprza. A przecież działające w tych miejscowościach firmy także mają prawo do wpieranego przez Państwo rozwoju.

-mówi Krystyna Sadowska

Polska Strefa Inwestycji to nowa odsłona specjalnych stref ekonomicznych . Rozwiązanie to budziło wprawdzie liczne, dotyczące przede wszystkim kryteriów jakościowych i ilościowych, wątpliwości, ale dziś jest już jasne, że nowy program wspierania inwestycji nie tylko sprawnie funkcjonuje, ale również przynosi spodziewane efekty. Od początku roku Krakowski Park Technologiczny wydał już 36 decyzji o wsparciu. Przeszło 60% jego beneficjentów to przedstawiciele małych i średnich przedsiębiorstw. 30 decyzji otrzymały rodzime firmy. Na podkreślenie zasługuje również fakt, że 23 decyzje dotyczą reinwestycji - to wyraźny sygnał, że firmy dostrzegły korzyści w nowej ustawie, a PSI stała się impulsem do dalszego rozwoju.Wśród inwestycji dominują nadal branże tradycyjne: przemysł motoryzacyjny i produkcji środków transportu oraz sektor spożywczy, jednak warto zauważyć producentów innowacyjnych łazienek, zbiorników kompozytowych, nietypowego wyposażenia meblowego czy wspomnianych drewnianych zabawek. Ale PSI jest także dla bardzo innowacyjnych projektów, takich jak zaawansowane usługi związane z bezpieczeństwem danych oraz backupu, analiza danych finansowych czy inne usługi IT.