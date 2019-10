WACOM MobileStudio Pro 16 to połączenie graficznego tabletu piórkowego z wyświetlaczem LCD oraz komputerem. Ma 16-calowy szerokogamutowy ekran wyświetlający 85% kolorów z przestrzeni Adobe RGB w rozdzielczości 4K. Dodatkowymi atutami są wysoka moc obliczeniowa oraz wytrzymałość.

Kliknij, aby powiekszyć fot. mat. prasowe WACOM MobileStudio Pro 16 WACOM MobileStudio Pro 16 to połączenie graficznego tabletu piórkowego z wyświetlaczem LCD oraz komputerem.

Wysoka moc obliczeniowa, bardzo wytrzymała obudowa w estetycznej, smukłej formie;

Precyzyjne piórko najnowszej generacji – Wacom Pro Pen 2;

Realistyczne kolory, wysoka rozdzielczość 4K oraz obsługa HDR;

Przyciski ExpressKey™, TouchRing, okrągłe menu, jak również przyciski na piórku są konfigurowalne (niezależnie dla każdej aplikacji), w połączeniu z ekranem reagującym na gesty wielodotykowe oferują proste skróty klawiaturowe oszczędzające czas i ułatwiające pracę.

Opcjonalnie możliwe jest dokupienie klawiatury bezprzewodowej Wacom oraz modułu Wacom Link (lub Link+), który umożliwia podłączenie Wacom MobileStudio Pro do innego komputera (Mac lub PC) i korzystania z niego jak ze standardowego tabletu ekranowego Cintiq.

Jak można wykorzystać MobileStudio Pro?

Do projektowania / rysowania/ edycji foto i wideo w warunkach biurowo – domowych - można podpiąć do niego monitor i klawiaturę i korzystać jak z typowego komputera desktop, mając dodatkowo do dyspozycji wysokiej jakości tablet graficzny.

- można podpiąć do niego monitor i klawiaturę i korzystać jak z typowego komputera desktop, mając dodatkowo do dyspozycji wysokiej jakości tablet graficzny. Do prac graficznych / biurowych w podróży – urządzenie ma wydajną baterię, która działa do ok. 6 godzin (w zależności od wykorzystywanych aplikacji). Mając ze sobą wysokiej jakości tablet i szerokogamutowy monitor można swobodnie działać w programach graficznych, dodatkowo korzystać z każdej z aplikacji pod Windows służącej do pracy, zabawy czy komunikacji.

– urządzenie ma wydajną baterię, która działa do ok. 6 godzin (w zależności od wykorzystywanych aplikacji). Mając ze sobą wysokiej jakości tablet i szerokogamutowy monitor można swobodnie działać w programach graficznych, dodatkowo korzystać z każdej z aplikacji pod Windows służącej do pracy, zabawy czy komunikacji. Jako referencja podczas sesji fotograficznych – urządzenie świetnie sprawdza się w tetheringu. Fotografowie mogą podłączyć do niego aparat (za pomocą odpowiedniego kabla USB) i korzystać z MobileStudio Pro jako podglądu dla siebie czy też klientów.

Dostępność i cena

MobileStudio Pro 16 ma ekran pokryty specjalną powłoką, która nie tylko wzmacnia, ale chroni przed odblaskami światła. Jest wyposażony w procesor najnowszej generacji i7 Intel® i 16GB pamięci RAM (z możliwością rozszerzenia do 32 GB) oraz pojemny dysk SSD 512GB (który również można wymienić). Sprzęt zaspokoi wysokie wymagania aplikacji kreatywnych 2D, 3D, wideo i CAD dzięki wydajnej karcie graficznej NVIDIA® Quadro® (P1000, pamięć karty graficznej 4GB). Szybki transfer danych zapewnia złącze Thunderbolt 3.Do urządzenia dołączono precyzyjne piórko Wacom Pro Pen 2. Ergonomiczne piórko Wacom Pro Pen 2 jest bardzo czułe i precyzyjne (ma ponad 8 tyś. poziomów nacisku i 60 poziomów nachylenia). Znajdują się również na nim dwa konfigurowalne przyciski, które ułatwiają dostęp do najczęściej używanych funkcjonalności. Szczególną cechą tabletów Wacom jest brak opóźnienia w odczycie pozycji pióra na tablecie.Najważniejsze cechy serii:Nowy model będzie dostępny w sprzedaży już w październiku. Cena to ok. 15.000 zł.